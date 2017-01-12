Radore’dan Girişimcilere Özel Hosting Paketi

Radore veri merkezi, KWORKS programına dahil olan girişimcileri, “Radore Start-Up Paketi” ile destekliyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi Radore, KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi’nin yeni dönem programı kapsamında, “Radore Start-Up Paketi” ile girişimcilere destek vermeye devam ediyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi ve başarılı bir girişim örneği olan Radore, yeni girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, girişimcilerin sürdürülebilir ve ölçeklenebilir teknoloji girişimleri başlatmalarına olanak tanıyan KWORKS programına seçilen ekipleri yıllık değeri 85.000 USD olan “Radore Start-Up Paketi”ni ücretsiz sunarak destekliyor.

Koç Üniversitesi bünyesinde yer alan KWORKS Girişimcilik Araştırma Merkezi’nin programının yeni dönemine yenilikçi ürün, süreç ya da iş modeli geliştiren girişimciler başvurabiliyor. Radore Start-Up Pack ile girişimciler güçlü bir başlangıç yapabilme fırsatına sahip oluyor.

KWORKS programına seçilen ekipler, #radoreyesor hizmetinden de bu paket dahilinde faydalanabiliyor. #radoreyesor hizmeti dahilinde, projelerinin altyapı ihtiyaçları ile sistem ve network başta olmak üzere geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları tüm bileşenler hakkında sorularını Radore sistem yöneticileri ile paylaşma olanağına sahip oluyorlar.

Ayrıntılı bilgi için http://radore.com/startup adresini ziyaret edebilirsiniz.