Radore Veri Merkezi 2018 yılında yüzde 45 büyüyecek

Son 2 yıldır üst üste yüzde 40 büyüme gösteren Radore, bulut bilişim servislerine yönelik artan taleple birlikte bu yılki büyüme hedefini artırdı

İstanbul’un merkezindeki veri merkezi Radore, 2018 yılında yüzde 45 büyüme hedeflediğini açıkladı. Son iki yılda üst üste yüzde 40 büyüme gerçekleştiren şirket, bulut bilişim, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi trendlere uyum sağlayan katma değerli hizmetleriyle sektör ortalamasının üzerinde büyümeye devam ediyor.

Ürün ve hizmet stratejilerinde, tüketici taleplerini dikkate aldıklarını belirten Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre şekillendirebildiğimiz ölçeklenebilir ve esnek çözümler sunabiliyoruz. Bu çözümlerle kullanıcılara mümkün olan en yüksek oranda yönetim yetkisi sağlamaya ve kolay ulaşılabilir hizmetler verebilmeye odaklanıyoruz. Ayrıca büyüme stratejimiz doğrultusunda, online satışı yapılan hizmetlerde otomatik aktivasyon yapılabilen ürünlerin sayısını da önemli oranda artırdık. Dijital iş akış sistemimize kazandırdığımız bu kabiliyetlerle verimlilik ve iş süreçlerinin daha iyi yönetilmesini sağlıyoruz” dedi.

Sadi Abalı, Radore’nin 2017 yılında elde ettiği verileri şu şekilde paylaştı:

Büyüme

500’ün üzerinde yeni müşteri Radore’yi tercih etti

990 yeni sunucu kuruldu.

Bulut sunucu sayısı yüzde 60 arttı

Bulut sunucu kullanan müşteri sayısı yüzde 42 arttı

Çalışan sayısı yüzde 16 arttı

19 binden fazla destek talebi karşılandı

Kapasite

Toplam 90Gbps internet erişim kapasitesi ve günlük 30 Gbps upload miktarı ile yıllık ortalama 111 bin Terabayt veri trafiği oluşturuldu

Veri depolama kapasitesi 120 dakikalık 1 milyon 875 bin filmi aştı

Yazılım departmanındaki Radoreliler, 110 bin satır kod yazdılar

Çevreci Yaklaşım ve Enerji Yönetimi