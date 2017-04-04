Radore Think-in’de Ağ Güvenliği Konusu Masaya Yatırıldı

Radore Think-in etkinlik serisinin ilki ağ güvenliğinde uzman kişilerin katılımı ile beraber şirketin iş ortakları ve müşterilerine özel olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen veri merkezi olan Radore tarafından düzenlenen Think-in etkinliklerinin ilk Brocade işbirliği ile gerçekleştirildi. Ağ güvenliğinin konuşulduğu etkinlikte teknolojinin gelişmesi ile beraber hızla büyüyen dijital dünyada ön plana çıkan ağ güvenliği konusunda konuşmacılar ve panelistler görüşlerini dile getirdi.

Radore Genel Müdürü Sadi Abalı açılış konumasında 2017 yılı içerisinde Türkiye’nin güvenlik pazarının 230 milyon doları aşmasını beklediklerini ve tüm işletmelerin öncelikleri arasında ilk sıranın güvenliğe ayrıldığını açıkladı. İş ortakları ile birlikte dünya çapında güvenlik çözümlerini sunduklarını belirten Abalı, yüksek maliyetli yatırımlar ve sürekli bakım maliyetleri ile uğraşmadan bütün işletmelerin güvenliğe sahip olabileceklerini söyledi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Brocade Kıdemli Sistem Mühendisi Nabi Hacıgaffaroğlu, Mayasoft Profesyonel Hizmetler Direktörü Hakan Uzuner ve İstanbul Barosu bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Sertel Şıracı yer aldı.