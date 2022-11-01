AMD’nin yeni nesil ekran kartlarını duyurmasından sadece birkaç gün önce, Radeon RX 7900’ün bir prototipi internete sızdı. Görüntü, şirket tarafından son birkaç aydır yapılan tanıtımlarla eşleşiyor.

Görüntüler Twitter’da @9550pro hesabı tarafından yayınlandı ve Radeon 6000 ile karşılaştırıldığında kartın görünümündeki değişiklikleri ortaya koyuyor. Yeni model daha büyük bir gövdeye, daha kalın fanlara ve ön tarafta daha fazla çıkıntıya sahip bir tasarıma sahip.

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Arka kısım gösterilmedi, ancak GPU’nun ısıyı soğutmak için bir arka plakaya da sahip olması bekleniyor. Yan tarafta, aynı görünen güç konektörlerinin yakınındaki dağıtma çerçevelerinde kırmızı bir şerit sayılır.

Radeon 7000’lerle ilgili son sızıntı, serinin amiral gemisinin, muhtemelen RX 7900X veya RX 7950X’in kod adının Beautiful Plum olduğunu ve 12.000 daha fazla akış işlemcisi içermesi gerektiğini gösterdi.

Ayrıca Greymon55, yeni neslin önceki nesle kıyasla rasterleştirme ve Ray Tracing’de 2 kat daha fazla performansa sahip olması gerektiğini ortaya koydu. Geriye dönüp baktığımızda, Radeon RX 6900 XT ve bir bütün olarak Radeon 6000 serisi, RTX 30 ekran kartlarına iyi bir rekabet sunmayı başardı.

Ada Lovelace neslinin piyasaya sürülmesiyle birlikte RTX 4090, Ampere mimarili kartlara göre gerçeküstü kazanımlar elde ediyor. AMD yeni ekran kartlarını 3 Kasım’da tanıtılacak.

Kaynak: VideoCardZ