Konu dışı
Quick Charge 5 tanıtıldı: 5 dakikada %50 şarj!
Quick Charge 5 resmen tanıtıldı. Qualcoom yaptığı duyuruda, yeni hızlı şarj standardının 5 dakikada akıllı telefonunuzu %50’ye kadar şarj edeceğini açıkladı.
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Qualcoom, 3 sene kadar önce Quick Charge 4.0+ standartını tanıtmış ve hızlı şarjın ne denli “hızlı” olabileceğini, akıllı telefon meraklılarına göstermişti. Quick Charge 4.0+ teknolojisi 15 dakikada telefonu %50 şarj ettiğini iddia ediyordu.
Hızlı şarjın tanımı tamamen değişiyor!
Hızlı şarj ismine yaraşır hale gelmeye başladı. Firmanın açıkladığı bilgilere göre 5 dakikada %50, 15 dakikada ise telefonunuz %100’e kadar şarj olmuş olacak. Qualcoom’un yeni standardı 100 watt ve üzerini destekleyen ilk standart olacak. Bununla birlikte QC 5.0 teknolojisi geriye doğru uyumlu da olacak. QC 5.0 destekli şarj adaptörleri ile QC 3.0 destekli akıllı telefonunuzu da şarj edebileceksiniz.
Qualcoom: Quick Charge 5, Quick Charge 4.0+’dan %70 daha verimli!
Qualcoom’un verdiği demeçlerde yeni standart olan Quick Charge 5, Quick Charge 4.0+’dan %70 daha verimli çalıştığını söyledi. Firmanın ilk hızlı şarj teknolojisi QC 1.0’dan ise 10 kat daha hızlı olan QC 5, eski nesil teknolojilerden de 10 derece daha serin çalışıyor.
Yeni standart, Snapdragon 865 ve 865+ ile birlikte ilk kez akıllı cihazlarda kullanılması bekleniyor. Üreticilerin elbette bu teknolojiyi cihazlarına dahil etmesi gerekiyor. Başka bir değişyle, eğer Snapdragon 865 işlemcisine sahip bir telefonunuz var ise QC 5.0 kullanabileceğiniz anlamına gelmeyecek.
Bakalım Quick Charge 5.0 ne denli sürede yaygınlaşacak ve amiral gemilerinin vazgeçilmezi haline gelecek. Xiaomi yeni planları arasında QC 5.0 desteğini cihazlarında kullanmak olduğunu dile getirmişti. Telefonlar yeni standardı desteklese de, aksesuar tarafında üreticilerin yeni teknolojiye adapte olması biraz daha uzun sürecektir.
Konu dışı
PILOT, “normalleşme sürecinde girişimcilik” konulu bir panel düzenledi
Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PILOT aracılığı ile ikinci sefer düzenlediği ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ panelinde; Figopara, Tarvenn ve Collective Spark’ın yöneticileri ile, normalleşme sürecindeki yatırım fırsatları irdelendi.
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Türk Telekom ve PILOT tarafından, yeni dönemde girişimcilik üzerine panel
Türk Telekom, Covid-19 salgını sonrası normalleşme döneminin girişimciliğe etkilerini değerlendirmek üzere, ‘Yeni Nesil Girişim Sohbetleri’ temasıyla 21 Temmuz tarihinde düzenlediği PILOT Infoday’de, girişimcilik ekosistemini bir araya getirdi. Panelde konuşan Türk Telekom İş Geliştirme ve Yeni Girişimler Direktörü Muhammed Özhan, “Dünya ekonomisine, küçük oluşumlarla başlayan çevik teknoloji girişimlerinin yön verdiğini görüyoruz. Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyele sahip. Normalleşmenin getirdiği fırsatları önceden gören ve gerekli çözümleri doğru zamanda üreten girişimler oyuna bir adım önde başlayacak” ifadesi ile; yeni dönemde girişimlerin daha bilinçli şekilde gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu vizyondan dolayı olsa gerek ki Türk Telekom bu etkinlik ile, elini taşın altına koyarak yeni girişimcilere rehberlik etti.
PILOT ile yerli ve millî teknoloji girişimlerini desteklediklerini belirten Özhan, “2013 yılından bu yana PİLOT’tan mezun olan 65 girişime toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde nakit desteği sağladık. Mezun olan bu girişimlerden 24 tanesi yatırım alarak inovatif iş fikirlerini daha da büyütme fırsatı yakaladılar. PİLOT mezunu bu girişimler, 2019’da 350 kişiye istihdam sağladı ve 41 milyon TL ciro elde etti. 2020 yılında PILOT’a katılmaya hak kazanan girişimler de titiz bir değerlendirme sonucunda belirlendi. PİLOT kapsamında programa kabul edilen her ekibe 150’şer bin TL nakit desteği sağlayacağız” dedi. Özhan ayrıca, büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek amacıyla kurmuş oldukları sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile başta sağlık, eğitim ve enerji sektörleri olmak üzere çeşitli alanlara yatırım yaptıklarını belirtti.
Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar, Tarvenn Ventures CEO’su ve TechOne Fonu Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk, Collective Spark Kurucu Ortağı Atıl Erken ve Teknoloji yazarı Timur Sırt moderatörlüğünde gerçekleşen PILOT Infoday etkinliği, www.youtube.com/TurkTelekom linki üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Konu dışı
Huawei, 2020’nin ilk yarısını 68 milyar Dolar gelir ile sonlandırdığını açıkladı
Ulaştığı başarıları halka sıklıkla lanse etmekten çekinmeyen Huawei, 2020 yılının ilk yarısını, %13.1 oranında bir artış ile, toplamda yaklaşık 68 milyar Dolar gelir elde ederek kapattığını açıkladı. Şirket tarafından belirtilen net kar marjı oranı ise %9.2 oldu.
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Huawei, bütün kısıtlamalara ve ambargolara rağmen istikrarlı başarısına devam ediyor
Huawei’nin yan kuruluşları da ayrı ayrı başarılara imza atarak, şirketin istikrarlı başarı çizgisini korumasına yardımcı oldu. Bunlardan, GSM operatörlerine hizmet sunan Huawei Carrier İş Birimi 22.5 milyar Dolar, kurumlara ve şirketlere ürün ve hizmet sunan Huawei Enterprise İş Birimi 22.5 milyar Dolar, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu ise 31.9 milyar Dolar gelir elde etti.
Açıklanan finansal başarının ardından şirket yetkilileri, yaşanan Covid-19 sürecinde bilgi ve iletişim gibi esansiyel teknolojilerin; virüsle mücadelede ve ekonomik istikrarın sağlanmasında önemli bir temel taşı olduklarını vurguladı. Buna dayanarak; şirketin yerel salgınları önleme ve yerel ekonomileri toparlamaya katkıda bulunabilmesi için, bütün güçleriyle iş birliği içinde olacağını belirttiler. Şirket yetkilileri ayrıca, müşteri ve tedarikçilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmeye devam edeceğini, şirketin gelecekte karşılaşacağı zorluklar ne olursa olsun, küresel dijital ekonomiye ve teknolojik gelişime katkıda bulunacağının da altını çizdi.
Konu dışı
Tivibu, farklı türlerden birçok içeriğiyle, Temmuz ayında da sinema keyfini evlerinize taşıyor
Türkiye’nin önde gelen GSM operatörlerinden Türk Telekom’a ait olan dijital televizyon platformu Tivibu, Temmuz ayında da her izleyiciye yönelik farklı içeriklerle, sinema keyfini kullanıcılara sunmaya devam ediyor. Aksiyondan animasyona, geniş bir yelpazede birçok içeriği, Tivibu’da bulabilmeniz mümkün.
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Tivibu platformunda, farklı kanal seçenekleri ile o an canınız ne istiyorsa onu izleyin
Tivibu, Sinema Aksiyon, Sinema Yerli, Sinema TV, Sinema Aile, Sinema 1001 ve Sinema Komedi isimli kanallarında, o an canınız ne istiyor ise izleyebilirsiniz. Ayrıca bu kanallarda yayınlanan yapımlara, Tivibu ve Tivibu Go uygulamasıyla, web, akıllı TV ve mobil cihazlardan erişim sağlayarak da, beğendiğiniz yapımları dilediğinizce izleyebilmeniz mümkün. Tivibu kanallarında ilerleyen günlerde yayınlanacak birkaç içerikten bahsedecek olursak;
Sinema TV
Autobot Bumblebee, peşindeki Decepticonlar’dan kaçıp Kaliforniya’daki küçük bir sahil kasabasında bir hurdalığa saklanıyor. 18 yaşına basmak üzere olan Charlie ile tanışınca ikilinin arasında bir dostluk gelişiyor. Komedi ve aksiyonu harmanlayan Bumblebee, 18 Temmuz, saat 21.30’da yayında.
Sinema 1001
Tom Cruise ile Dustin Hoffman’ın oyunculuklarıyla sinema tarihine geçtikleri dört Oscar ödülüne sahip olan yapım Yağmur Adam, 16 Temmuz saat 19.30’da ekranlara geliyor. Filmde otizm, zıt karakterli iki kardeşin hikayesi üzerinden anlatılırken, duygusal sahneler hafızalara kazınıyor. Ayrıca Sylvester Stallone Kuşağı, ünlü oyuncunun hayranları için Temmuz ayı boyunca her çarşamba günü saat 22.00’de Sinema 1001’de izleyiciyle buluşuyor.
Sinema Aile
Yaşadığı çiftliğe bir uzaylının geldiğini öğrenen Koyun Shaun, ziyaretçiyi evine göndermek için zorlu bir mücadeleye girişiyor. Kuzular Firarda: Uzay Parkı, 26 Temmuz günü, saatler 20.00’ı gösterdiğinde, Tivibu ekranlarında olacak.
Sinema Komedi
16 Temmuz saat 21.30’da izleyiciyle buluşacak Düğünümüz Var’da, parti organizasyonları yapan bir ekibin komik maceraları anlatılıyor. Düğün organizatörü Max Angély, 17’nci Yüzyıl sarayında düzenlenen, kariyerinin son düğün organizasyonunun üstesinden gelmeye çalışıyor.
Sinema Yerli
Özgür Bakar’ın yönetmenliğini üstlendiği Canavar Gibi’de, hayatını kaybeden Gürbüz, bilim adamı Onur tarafından diriltilince, her şey kontrolden çıkıyor. Film, 24 Temmuz’da, saat 21.45’te Tivibu ekranlarında olacak.
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