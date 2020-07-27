Quick Charge 5 tanıtıldı: 5 dakikada %50 şarj!

Quick Charge 5 resmen tanıtıldı. Qualcoom yaptığı duyuruda, yeni hızlı şarj standardının 5 dakikada akıllı telefonunuzu %50’ye kadar şarj edeceğini açıkladı.

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Qualcoom, 3 sene kadar önce Quick Charge 4.0+ standartını tanıtmış ve hızlı şarjın ne denli “hızlı” olabileceğini, akıllı telefon meraklılarına göstermişti. Quick Charge 4.0+ teknolojisi 15 dakikada telefonu %50 şarj ettiğini iddia ediyordu.

Hızlı şarjın tanımı tamamen değişiyor!

Hızlı şarj ismine yaraşır hale gelmeye başladı. Firmanın açıkladığı bilgilere göre 5 dakikada %50, 15 dakikada ise telefonunuz %100’e kadar şarj olmuş olacak. Qualcoom’un yeni standardı 100 watt ve üzerini destekleyen ilk standart olacak. Bununla birlikte QC 5.0 teknolojisi geriye doğru uyumlu da olacak. QC 5.0 destekli şarj adaptörleri ile QC 3.0 destekli akıllı telefonunuzu da şarj edebileceksiniz.

Qualcoom: Quick Charge 5, Quick Charge 4.0+’dan %70 daha verimli!

Qualcoom’un verdiği demeçlerde yeni standart olan Quick Charge 5, Quick Charge 4.0+’dan %70 daha verimli çalıştığını söyledi. Firmanın ilk hızlı şarj teknolojisi QC 1.0’dan ise 10 kat daha hızlı olan QC 5, eski nesil teknolojilerden de 10 derece daha serin çalışıyor.

Yeni standart, Snapdragon 865 ve 865+ ile birlikte ilk kez akıllı cihazlarda kullanılması bekleniyor. Üreticilerin elbette bu teknolojiyi cihazlarına dahil etmesi gerekiyor. Başka bir değişyle, eğer Snapdragon 865 işlemcisine sahip bir telefonunuz var ise QC 5.0 kullanabileceğiniz anlamına gelmeyecek.

Bakalım Quick Charge 5.0 ne denli sürede yaygınlaşacak ve amiral gemilerinin vazgeçilmezi haline gelecek. Xiaomi yeni planları arasında QC 5.0 desteğini cihazlarında kullanmak olduğunu dile getirmişti. Telefonlar yeni standardı desteklese de, aksesuar tarafında üreticilerin yeni teknolojiye adapte olması biraz daha uzun sürecektir.