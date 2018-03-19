Quick Charge 4.0 teknolojisi sadece bir telefonda mevcut… Şimdilik!

Quick Charge 4.0 artık günümüz akıllı telefonlarında standart haline gelen hızlı şarj özelliğinin en yeni nesli. Qualcomm’un geliştirdiği teknoloji en üst model telefonlarda yer alırken yıllarca gelişen teknoloji şimdi karşımıza Quick Charge 4.0/4.0+ versiyonları ile çıkacak. Bu nedenle firma kullanıcıların kolay bulması için Quick Charge 4.0/4.0+. özelliğine sahip telefonların listesini yayımladı. Lakin liste dediğimize bakmayın.

Nitekim listemizde şu anda sadece 1 adet telefon mevcut. Üstelik bu telefon Apple ya da Samsung marka değil; dünyanın ilk ve şu an için tek oyuncu telefonu olan Razer Phone. Evet, ilginç ama gerçek ki şu anda Qualcomm’un en son nesil hızlı şarj teknolojisini destekleyen tek telefon Razer Phone olarak gözüküyor. Elbette daha yılın başındayız ve ileride LG G7, Nubia Z17s gibi cihazlar da bu teknolojiyi destekleyerek karşımıza çıkacak diye umuyoruz yine de listenin bu kadar sade olması ilginç.