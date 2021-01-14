Quantum Operation kan şekerini ölçebilen akıllı saat geliştirdi

Quantum Operation, cildi delmeden kullanıcının kan şekeri seviyesini belirleyebilen giyilebilir bir cihazın prototipini CES 2021 etkinliğinde gösterdi. Bu akıllı saat sayesinde artık kan şekeri ölçtürmek için derimizi deldirmek zorunda kalmayacağız.

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Şeker hastalığı milyonlarca insanın hayatını oldukça zorlaştırıyor. Bazı diyabet hastaları sürekli olarak kan şekerlerini ölçmek zorunda kalıyor. Bunun için de halen hastalardan kan örneği alınması gerekiyor. CES 2021 online etkinliğinde sergilenen yeni bir ürün diyabet hastalarını sevindirdi.

Japonya merkezli Quantum Operation isimli şirket, tarafından geliştirilen akıllı saat sayesinde cildi delmeden kullanıcının kan şekeri seviyesini belirleyebilen giyilebilir bir cihazın prototipini gösterdi.

Parmak uçlarını delerek kan örneği almak zorunda kalmadan kan şekerini doğru bir şekilde ölçebilen ürün, 20 saniyede sonucu paylaşabiliyor. Saat, kan şekerini ölçerken Raman Spektroskopisi yöntemini tercih ediyor. Işığın kanda bulunan maddelerle etkileşiminin analizine dayanıyor. Bu durumda kansız şeker ölçümünü mümkün hale geliyor.

Quantum Operation markasının akıllı saati, sıradan bir akıllı saate çok benziyor. Cihazın, kan şekeri seviyelerini izlemeye ek olarak, EKG kaydedebildiği ve kullanıcının kalp atış hızını izleyebildiği ifade edildi.

Prototip aşamasında olan bu ürünün piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Bu tarz bir sağlık cihazının mutlaka ama mutlaka yüzde 100’e yakın doğru veriler vermesi gerekiyor. Çünkü kan şekeri değerlerine göre insülin yapanlar bulunuyor ve burada bir hayati durum oluşabiliyor.

Son olarak kan şekerini ölçme fikri ilk kez Quantum Operation şirketinin aklına gelmiş değil. Teknoloji devi Apple‘ın da akıllı saatleri için benzer bir patenti bulunuyor. Ancak şirket, bu teknolojiyi henüz hayata geçirmiş değil.

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