Quantum Operation kan şekerini ölçebilen akıllı saat geliştirdi

Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump‘ın hesabının kapatılması kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaptıkları şeyin doğru olduğunu dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan tarihi protesto eylemi, sosyal medya devlerini de harekete geçirdi. Dev platformlar Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı son içerikleri silerken, Twitter ise ABD başkanının hesabını süresiz olarak askıya aldı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, konu ile ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının erişime kapatılmasından gurur duymadıklarını ancak bunun, Twitter için doğru bir karar olduğuna inandığını belirtti.

Trump’ın hesabıyla ilgili işlem yapılacağı uyarısında bulunduklarının altını çizen Dorsey, Trump’ın taraftarlarını Kongre binasına saldırmaya teşvik edip kaygılandırıcı mesajlar atmaya devam ettiğini ve bu eylemlerin de kamu güvenliği için “olağanüstü ve savunulamaz bir durum” yarattığını kaydetti.

Dorsey, bazı istisnalar dışında Twitter’da hesap kapatılmasının “sağlıklı bir sohbeti” teşvik etme konusunda başarısızlık anlamına geldiğini vurgulayarak ​​​​​​​“Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık ve kamu güvenliğine odaklanmalıydık. Çevrim içi konuşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çevrim dışı zarar ortadadır.” ifadelerini kullandı.

