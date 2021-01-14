Genel
Quantum Operation kan şekerini ölçebilen akıllı saat geliştirdi
Quantum Operation, cildi delmeden kullanıcının kan şekeri seviyesini belirleyebilen giyilebilir bir cihazın prototipini CES 2021 etkinliğinde gösterdi. Bu akıllı saat sayesinde artık kan şekeri ölçtürmek için derimizi deldirmek zorunda kalmayacağız.
İlginizi çekebilir: TCL 20 5G VE TCL 20 SE, CES 2021’de duyuruldu
Şeker hastalığı milyonlarca insanın hayatını oldukça zorlaştırıyor. Bazı diyabet hastaları sürekli olarak kan şekerlerini ölçmek zorunda kalıyor. Bunun için de halen hastalardan kan örneği alınması gerekiyor. CES 2021 online etkinliğinde sergilenen yeni bir ürün diyabet hastalarını sevindirdi.
Japonya merkezli Quantum Operation isimli şirket, tarafından geliştirilen akıllı saat sayesinde cildi delmeden kullanıcının kan şekeri seviyesini belirleyebilen giyilebilir bir cihazın prototipini gösterdi.
Parmak uçlarını delerek kan örneği almak zorunda kalmadan kan şekerini doğru bir şekilde ölçebilen ürün, 20 saniyede sonucu paylaşabiliyor. Saat, kan şekerini ölçerken Raman Spektroskopisi yöntemini tercih ediyor. Işığın kanda bulunan maddelerle etkileşiminin analizine dayanıyor. Bu durumda kansız şeker ölçümünü mümkün hale geliyor.
Quantum Operation markasının akıllı saati, sıradan bir akıllı saate çok benziyor. Cihazın, kan şekeri seviyelerini izlemeye ek olarak, EKG kaydedebildiği ve kullanıcının kalp atış hızını izleyebildiği ifade edildi.
Prototip aşamasında olan bu ürünün piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz bilinmiyor. Bu tarz bir sağlık cihazının mutlaka ama mutlaka yüzde 100’e yakın doğru veriler vermesi gerekiyor. Çünkü kan şekeri değerlerine göre insülin yapanlar bulunuyor ve burada bir hayati durum oluşabiliyor.
Son olarak kan şekerini ölçme fikri ilk kez Quantum Operation şirketinin aklına gelmiş değil. Teknoloji devi Apple‘ın da akıllı saatleri için benzer bir patenti bulunuyor. Ancak şirket, bu teknolojiyi henüz hayata geçirmiş değil.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş
Genel
Twitter CEO’su, Donald Trump’ın hesabının kapatılması hakkında konuştu
Twitter CEO’su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump‘ın hesabının kapatılması kararı hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yaptıkları şeyin doğru olduğunu dile getirdi.
İlginizi çekebilir: Snapchat, Trump’ın hesabını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan tarihi protesto eylemi, sosyal medya devlerini de harekete geçirdi. Dev platformlar Donald Trump’ın sosyal medya hesaplarında yayınladığı son içerikleri silerken, Twitter ise ABD başkanının hesabını süresiz olarak askıya aldı.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, konu ile ilgili Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının erişime kapatılmasından gurur duymadıklarını ancak bunun, Twitter için doğru bir karar olduğuna inandığını belirtti.
Trump’ın hesabıyla ilgili işlem yapılacağı uyarısında bulunduklarının altını çizen Dorsey, Trump’ın taraftarlarını Kongre binasına saldırmaya teşvik edip kaygılandırıcı mesajlar atmaya devam ettiğini ve bu eylemlerin de kamu güvenliği için “olağanüstü ve savunulamaz bir durum” yarattığını kaydetti.
Dorsey, bazı istisnalar dışında Twitter’da hesap kapatılmasının “sağlıklı bir sohbeti” teşvik etme konusunda başarısızlık anlamına geldiğini vurgulayarak “Olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldık ve kamu güvenliğine odaklanmalıydık. Çevrim içi konuşmanın bir sonucu olarak ortaya çıkan çevrim dışı zarar ortadadır.” ifadelerini kullandı.
İlginizi çekebilir: YouTube, Trump’ın kanalından video yükleme özelliğini kapattı
I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct?
— jack (@jack) January 14, 2021
Dorsey, Twitter platformunun gücünün farkında olduğunu, koydukları kurallara uymayanların başka platformlara gidebileceğini belirtti.
Twitter’ın kapatma kararında yalnız olmadığını vurgulayan Dorsey, YouTube, Instagram, Facebook gibi diğer platformların da Trump’ın açıklamalarını tehlikeli bularak benzeri adımlar attığına dikkati çekti.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Samsung SmartTag modeli tanıtıldı!
Samsung, bugün gerçekleştirilen Unpacked 2021 etkinliğinde Galaxy S21 ailesinin yanında Galaxy Buds Pro ve SmartTag aksesuarlarını da duyurdu. Şirketin yeni nesne takip cihazı oldukça merak uyandırdı.
İlginizi çekebilir: Black Shark 4, AnTuTu’nun en güçlü cihazı oldu!
Geçtiğimiz günlerde özellikleri ve görüntüleri sızan nesnelerin yerini bulmak için kullanılması amaçlanan Galaxy SmartTag, hızlı bir şekilde kaybolan aksesuarlarınızın konumunu tespit etmenizi sağlıyor.
Gövdesinde taşıdığı delik sayesinde nesnelerin üzerine takılmalarını sağlayacak olan Samsung SmartTag, artık bir eşyayı kaybettiğinizde saatlerce arama zorunluluğunuzu ortadan kaldıracak.
Cihazın içinde bulunan Bluetooth 5.0 LE teknolojisi sayesinde uzun pil ömrü sunan cihaz, birçok farklı senaryoda kullanılabiliyor. Böylece akıllı telefonunuzu, anahtarlarınızı ya da başka bir şeyi takip etmek için bu cihazı kullanmak mümkün olacak.
Samsung SmartTag, BLE sayesinde tek bir tuşla cihaza bir sinyal göndermek ve yerini tespit etmek mümkün hale gelecek. Galaxy SmartTag+ ise ultra geniş bant genişliği ile daha kesin konum bilgisi sağlayabilecek.
Şirket, nesne takip cihazını kullanmak için bir de SmartThings Find adını verdiği uygulamayı duyurdu. Bu uygulama şimdilik sadece Samsung cihazlarda çalışsa da ileriki dönemde diğer Android cihazlara da destek vermesi bekleniyor.
4×4 cm boyutlarında, 1 santimetre kalınlığında olan Samsung SmartTag, plastik kaplamalı olan etiketlerin IP53 sertifikası da bulunuyor. Beyaz, açık kahverengi ve siyah renk seçenekleri olan cihazlar 220mAh’lık CR2032 pille çalışıyor. Tek pille 280 gün boyunca etiketi kullanmak mümkün oluyor.
Söz konusu cihazı kullanmak için Android 8 veya üstü bir işletim sistemini destekleyen bir Samsung cihaza sahip olmanız gerekiyor. 29 Ocak‘ta satışa çıkacak olan Samsung SmartTag modellerinin etiket fiyatı 29,99 dolar olarak belirlenmiş.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Samsung Galaxy Buds Pro tanıtıldı!
Samsung Galaxy Buds Pro , şirketin Unpacked 2021 etkinliğinde tanıtılan ilk cihaz oldu. Buds Pro ile ilgili paylaşılan özellikleri ve fiyat bilgisini sizler için derledik.
İlginizi çekebilir: Epic Games, 280 TL’lik Star Wars Battlefront II’yi ücretsiz veriyor!
Samsung Galaxy Buds Pro ile Akıllı ANC deneyimi
Samsung‘un yeni tam kablosuz kulaklığının en dikkat çekici özelliği çok iyi bir aktif gürültü engelleme sistemine sahip olması. Şirketin verdiği bilgilere göre Galaxy Buds Pro ile arka plan gürültülerinin yüzde 99’u rahatça izole edilebilecek. Ayrıca ortam Sesi ile yakındaki sesleri 20 desibelden fazla yükseltmeyi seçebilirsiniz, Bu da ihtiyaçlarınıza göre ayarlayıp kişiselleştirebileceğiniz anlamına gelir. Örneğin dışarda yürürken size yaklaşan araba seslerini ayırt edebilirsiniz.
Buds Pro, akıllı ANC özelliğiyle beraber konuştuğunuzu anlar ve yakındaki seslerin izole edilmesi konusunda size yardımcı oluyor. Ayrıca müzik dinlerken konuşmaya başladığınızda müziğin sesini de otomatik bir şekilde kapatabiliyor.
Ek olarak Galaxy Buds Pro ile beraber kullandığınız diğer Galaxy akıllı cihazlar arasında otomatik geçiş yapabileceksiniz.
Galaxy Buds Pro ile uzun kullanım süreleri
Samsung’un yeni Buds modeli, kualklıkların üzeirndeki bataryalar ile 8 saate kadar (ANC kapalı)müzik dinleme imkanı sunuyor. Cihazın sarj kutusu ile beraber toplam müzik dinleme süresi 28 saate kadar çıkabiliyor.
Sizler için hazırladığımız akıllı telefon tavsiye listesine bu bağlantıya tıklayarka ulaşabilirsiniz
Samsung Galaxy Buds Pro teknik özellikleri
|Renk seçenekleri
|Phantom Violet, Phantom Black, Phantom Silver
|Boyut ve Ağrılık
| Kulaklık: 19.5 x 20.5 x 20.8 mm, 6.3g
Şarj Kutusu: 50 x 50.2 x 27.8 mm, 44.9g
|Ses sürücüleri
|11mm woofer + 6.5mm tweeter
|Mikrofonlar
|2 dış 1 iç olmak üzere toplam 3 mikrofon + Ses alma birimi + Rüzgar engelleyici
|ANC (Aktif Gürültü Engelleme) ve ortam sesi
|ANC: Arka plan sesini yüzde 99 oranında kesme
Ortam sesi : + 20dB’ye kadar yükseltme
Ses algılama
|Batarya Kapasiteleri
|Kulaklık: 61 mAh
Şarj kutusu: 472 mAh
|Oynatma süreleri
|5 saat / Toplam 18 saat (ANC açık)
8 saat/ Toplam 28 saat(ANC kapalı)
|Kohuşma süreleri
|4 saat / Toplam 14.5 (ANC açık)
5 saat / Toplam 17.5 (ANC kapalı)
|Şarj süresi
| 5 dakikalık hızlı şarj ile 1 ssatlik oynatma süresi
Wireless Şarj
|Bağlantı
|Bluetooth 5.0®
|Sensörler
|İvmeölçer, Gyro, Yakınlık, Dokunma, Ses Alma Birimi (VPU)
|Uyumluluk
|Android 7.0 ve üstü, en az 1.5Gb RAM
|Su geçirmezlik
|IPX78 sertifikalı
Samsung Galaxy Buds Pro’nun satış fiyatı
Samsung’un en üst düzey tam kablosuz kulaklık modelinin satış fiyatı 199 Dolar olarak açıklandı.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Metin Murat, 1 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 3 gün önce
-
Yazan: levent_orgun, 5 gün önce
-
Gpon ve Router/Modem arasındaki mesafe
Yazan: b.alanyali, 6 gün önce
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
Aşı, olası virüs mutasyonlarına karşı kolayca güncellenebilecek!
Quantum Operation kan şekerini ölçebilen akıllı saat geliştirdi
Samsung, S21 Ultra için S Pen Pro’yu duyurdu. S Pen’den farkı ne?
Xiaomi de dahil 9 Çinli şirket ABD tarafından kara listeye alındı!
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.