Qualcomm’un Geliştirdiği Snapdragon 835 Umut Verici

Qualcomm yeni çıkacak olan Snapdragon 835 mobil işlemcilerini tanıttı ve bu işlemciye sahip olan telefonlar yılın ilk yarısında bizlerle olacak.

Qualcomm, Snapdragon 835 modelini 2016’nın en üst modeli olan Snadragon 820’nin yerine getirdi. Yeni işlemci performans önemli bir gelişme kaydetti. Ayrıca artık daha batarya dostu. Özellikle sanal gerçeklik ve fotoğraf konusunda da bazı yenilikleri var. Yapılan açıklamaya göre yeni işlemci geçen seneki 820’ye göre %’25 daha az enerji tüketiyor. Bu da ortalama bir kullanımda saatin günde 2.5 saat daha fazla gitmesi anlamına geliyor.

İşlemci içerisinde 2.45GHz hızında dört adet performans ve 1.9GHz hızında dört adet tasarruf çekirdeği yer alan Kyro 280 CPU yer alıyor. Snapdragon X16 LTE modem kategori 16 LTE ve kategori 13 LTE yükleme hızlarını destekliyor. Yongada 802.11ad multi-gigabit Wi-Fi, Bluetooth 5 gibi bağlantı destekleri mevcut. Adreno 540 GPU OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan ve DX 12 destekliyor.

10nm FinFET teknoloji ile üretilen yonga özellikle görüntü ve fotoğraf alanında oldukça iddialı. Ultra HD Premium, 4K 60 fps, geniş renk paleti, 10-bit renk derinliği gibi özelliklerin yanı sıra 30 kare hızında 4K Ultra HD video kaydı, H.264 ve H.265 format desteği yer alıyor.