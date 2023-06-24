Lider yarı iletken ve telekomünikasyon ekipmanı şirketi Qualcomm, kurumsal Nesnelerin İnterneti (IoT/Internet of Things) sektörü ve uydu endüstrisinin büyümesini desteklemek amacıyla 212S ve 9205S adlı iki modem yongasını piyasaya sundu. Bu yeni çipler, hibrit bağlantı özelliği ve ultra düşük güç tüketimi ile dikkat çekiyor. İşte Qualcomm’un sektörü yönlendirecek yeni çipleri!

Yüksek Uyumluluk ve Düşük Güç Tüketimi Dikkat Çekiyor!

Qualcomm’un bu çipleri, 3GPP Release 17 standardıyla uyumlu olup, yer eşzamanlı yörünge (GEO/GSO) uydu iletişimi için ideal çözümler sunuyor Ayrıca, her iki çip de küresel konumlandırma yeteneklerini de desteklemekte.

9205S çipi, IoT cihazları için hücresel ve uydu ağları arasında kesintisiz bağlantı sağlıyor. GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) ile entegre olarak, hassas konumlandırma verilerini elde etmek mümkün. Bu sayede, yeni çip nakliye konteynerlerinin izlenmesi, tarımsal ekipmanların ve çiftlik hayvanlarının takibi, tedarik zinciri yönetimi gibi birçok sektörde kullanılabilecek.

Diğer yandan, uzun mesafeli, sabit konumlu uygulamalar için geliştirilen 212S çipi, batarya ömrünü optimize ederek cihazların daha uzun süre çalışmasını sağlıyor. Bu özellikle akıllı telefonlar için devrim niteliğinde bir gelişme olabilir.

Bu çip aynı zamanda su ve yakıt tankları, sayaçlar ve altyapı ekipmanları gibi birçok alanda telemetri verilerini toplama görevini üstlenebilecek. Qualcomm’un yeni çip kamu şebekesi izleme, erken yangın algılama raporlaması gibi uygulamalar için de uygun bir çözüm sunuyor.

Her iki çip de Qualcomm Aware platformunu kullanıyor. Qualcomm Aware platformu, uzak bölgelerde gerçek zamanlı varlık takibi ve cihaz yönetimi hizmetleri sunan bir platform. NTN servis sağlayıcısı Skylo ile yapılan işbirliği sayesinde, bu çipler için optimize edilmiş entegrasyon sağlanarak, işlevsellik ve performans artırılmış. Qualcomm’un yeni modem yongaları, IoT sektörüne ve büyümesi beklenen uydu endüstrisine yönelik güçlü ve yenilikçi çözümler sunuyor.

Bu yeni teknolojiler büyük şirketlere faydalı olabilecekleri gibi, son zamanlarda uydu hizmetlerine giriş yapan akıllı telefon sektörü için de önemli. Zira telefonlarımız her zaman baz istasyonu çekim alanında olmayabiliyor. Ancak uydular dünyanın her yerine yayın yapabildikleri için, iletişimin kesilmesi söz konusu olmuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce uydu iletişimi önemli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!