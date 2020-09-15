Qualcomm, yeni bir amiral gemisi çip üzerinde çalışıyor!

Chian tarafından yayınlanan rapora göre Qualcomm, Snapdragon 865 benzeri yeni bir amiral gemisi yonga seti üzerinde çalışıyor. DigitalChatStation tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni yonga seti 7 nm üretim sürecinden geçecek. Ayrıca yonga setlerinde Cortex-A77 ve Cortex-A55 çekirdekleri kullanılacak.

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Yeni Qualcomm yonga seti nasıl bir performans gösterecek?

Sızdırıldığı söylenen bilgilere göre Qualcomm‘un yeni yonga seti, Snapdragon 865+‘tan daha iyi bir performansa sahip olacak. Fakat Snapdragon 875’ten daha düşük bir performans verecek. Bu çipin Snapdragon 875 olmadığına ise kesin gözüyle bakılıyor. Snapdragon 875, 5 nm üretim sürecinden geçecek ve hem performans hem de verimlilik açısından üst segment bir yonga seti olacak. Şu anlık bu yeni çip ile ilgili bilinenler bunlar.

Qualcomm Snapdragon 875 yonga setine gelecek olursak, yonga setinin geliştirme kodu SM8350 olacak. Snapdragon 875, 5 nm üretim sürecinden geçecek ve performans tarafında önemli bir atılım gerçekleştirecek. Bu yonga setinin işlemcisinin kod adı “Lahaina” olarak adlandırılacak.

Bazı kaynaklar SM8350 ve SM8350AB olmak üzere iki farklı yonga seti modeli olacağını gösteriyor. Hatta bu çiplerin dahili kodunun “Lahaina” ve “Lahaina Pro” olacağı belirtiliyor. Buna ek olarak bu iki model 5 nm ile üretilse bile CPU mimarisinde bazı farklılıklar gösterebilirler. Pro olan modelde Cortex-X1 büyük çekirdeği kullanılırken taban modelde Cortex-A78 çekirdeği kullanılabilir. Yeni nesil Snapdragon işlemcilerde GPU tarafında da önemli sıçramalar olması bekleniyor.