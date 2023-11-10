Birkaç ay önce NASA tarafından duyurulan ve uzay meraklıları için heyecan verici bir platform olarak tasarlanan NASA+ artık kullanımda. Bu yeni çevrim içi platform, oldukça geniş bir içerik yelpazesi sunarak uzayla ilgili çalışmaları ve merakı olan herkese kapılarını açıyor.

İçindekiler NASA Uzay Tutkunları için Yepyeni Dünyasını Kullanıma Açtı

NASA Uzay Tutkunları için Yepyeni Dünyasını Kullanıma Açtı

NASA+, Netflix gibi dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarını düşündüren bir hizmet sunuyor, ancak odak noktası tamamen uzay ve NASA’nın çalışmaları üzerine kurulu.

Ücretsiz ve reklamsız olan bu platform, NASA’nın önceki uzay görevleri hakkında yayınları içeriyor ve özel belgesellerle zenginleştiriliyor. Ayrıca, ajansın gerçekleştireceği canlı yayınlara da bu platform üzerinden erişim sağlanabilecek.

Peki, içerik konusunda neler sunuluyor? İşte bazı örnekler:

James Webb Uzay Teleskobu tarafından yakalanan tüm uzay fotoğrafları ve bu fotoğraflardaki uzay nesnelerine ayrıntılı erişim

Astronotlara dair belgeseller ve evrenin ultra yüksek çözünürlüklü görüntüleri.

Uzay görevi takvimleri ve çocuklar için özel animasyonlar gibi eğitici içerikler.

Uzayla ilgili makale ve yazılar.

NASA+, iOS ve Android cihazlar dahil olmak üzere NASA’nın resmi uygulamasına entegre edilmiş durumda. Bu sayede kullanıcılar, platforma mobil cihazlarından veya akıllı televizyonlarından erişebilirler. Roku, Apple TV ve Xiaomi Mi TV Stick gibi cihazlar aracılığıyla da uygulamayı kullanmak mümkün.

Yeni platform uzayla ilgili bilgilere ve görsellere daha kolay erişim sağlayarak uzay meraklıları için bir cennet gibi görünüyor. Gelecekte, bu platformun daha fazla içerikle genişlemesi ve uzay keşifine olan ilgiyi artırması bekleniyor.

Yeni yeni yayın platformunun uzayı parmaklarınızın ucuna getireceğini belirtiliyor. Dijital varlıklarını dönüştürmeyi hedefleyen ajans, havada ve uzayda bilinmeyeni keşfetme, keşif yoluyla ilham verme ve insanlığın yararı için yenilikler yapma süreçlerini dijital ortamda da anlatmayı amaçlıyor.

Bu platform ile uzay içeriğine daha kolay erişim sağlanacak ve izleyicilere uzayın gizemli dünyasına daha fazla katılım imkanı sunulacak. Uzayın keşfi ve bilinmeyenlere ulaşma süreci, izleyicilere daha yakın bir şekilde anlatılarak bilim ve keşif alanındaki ilgi arttırılacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Film yızdızlarındansa gece gördüğümüz yıldızları izlemeyi mi tercih edersiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!