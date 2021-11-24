Qualcomm Snapdragon’u Markalaştıryor!

Bildiğiniz üzere Qualcomm firması işlemci ve modemler üreten bir şirket. Birçok akıllı telefon üreticisinin de giriş segmentinden üst seviye telefonlarına kadar Qualcomm’un ürettiği Snapdragon işlemcileri kullanıyorlar. Şirketin verdiği yeni bir karar ile birlikte artık Snapdragon şirket içerisindeki bir marka olacak.

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Geçtiğimiz günlerde yonga seti üreticisi Qualcomm büyük bir duyuru yayınladı. Bu yıldan itibaren, en öne çıkan ürünlerini, yani mobil işlemci serilerini yeniden markalaştıracak. Bu mevcut Snapdragon 8xx, 7xx, 6xx vb. isimlerin artık olmayacağı anlamına geliyor. Şimdiye kadar Snapdragon 898 olduğu düşünülen bir sonraki Qualcomm Snapdragon yonga setinin beklenen lansmanı yakın zamanda yapılacak. Gerçek isim bu gibi görünmese de ve Snapdragon 8 Gen 1 adını alması da beklenen yonga setinin ilk olması çok muhtemel. Ne yazık ki Qualcomm, yeni işlemcinin isminin ne olacağı hakkında herhangi bir bilgi sızdırmadı.

Qualcomm Snapdragon markası ile hedeflenen ne?

Qualcomm, mobil işlemcileri için yeni marka adlarının daha kısa ve daha basit olacağını söylüyor. İlk olarak, kendi şirket adı yeni şlemcilerin bir parçası olmayacak ve yalnızca Snapdragon kalacak. İlginç bir şekilde şirket, resmi olarak Qualcomm etiketi olmadan listelenen Snapdragon 888 Plus ile teknik olarak bunu zaten yaptı. Nihai isimlerin ne olacağını görmek için yeni işlemcinin tanıtılmasını beklememiz gerekecek, ancak burada bazı büyük sorular da var.

Qualcomm Snapdragon işlemcilerin nesillerini de rakamlara göre ayırabiliyordu. Yani örnekle açıklamak gerekirse Snapdragon 800 ailesi işlemcilerini ara rakamlar ile hangisinin daha iyi olduğuna dair bir fikir verebiliyordu. Snapdragon 888 işlemcisinin 870 işlemcisinden daha iyi olmasını buna örnek olarak gösterebiliriz. Ancak yeni nesil işlemcilerde bu isimlendirmeyi nasıl yapacağı konusunda büyük soru işaretleri bulunuyor. Snapdragon GEN 1 olarak isimlendirilmesi beklenen bu işlemcilerin ara versiyonlarında nasıl olacağı merak konusu.

Şirket yaptığı açıklamada ise,2.000’den fazla müşteriyle iki farklı adlandırma sistemini test ettiğini söylüyor. Bir sonraki isim ne olursa olsun, görünüşe göre bu 2.000 testçi tarafından en beğenileni seçilecek. Qualcomm’un önümüzdeki hafta gerçekleşmesini beklediğimiz bir sonraki 800 serisi yonga setini piyasaya sürdüğünde yeni adı duyurması çok muhtemel. Ayrıca şirketin kendi sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya da buradan ulaşabilirsiniz.