Asus ROG Phone 5, Geekbench’te görüntülendi!

Asus ROG Phone 5, kısa zaman önce Çin’in TENAA ve 3C platformlarında bazı teknik özellikleri ve renderlarıyla ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihaz, Geekbench veritabanında yonga setiyle birlikte görüntülendi. Asus‘un, telefonun performans testlerini gerçekleştirmesi cihazın çıkışına az bir süre kaldığını gösteriyor.

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Asus ROG Phone 5, Geekbench testinde nasıl bir sonuç aldı?

Bugün Geekbench‘te ASUS_I005DA model numarasına sahip bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu telefonun, önceden model numarasını gördüğümüz Asus ROG Phone 5 olduğunu biliyoruz. Cihaz, “Lahaina” kod adıyla bilinen Snapdragon 888 yonga setiyle Geekbench testinden geçti. Listeye göre telefon, 16 GB RAM ile gelecek. 16 GB RAM seçeneğinin haricinde başka RAM konfigürasyonları da muhtemelen bulunacaktır. Geekbench tarafından paylaşılan listede ROG Phone 5‘in Android 11 ile geleceği de belli oldu. Aralık ayında, 8 GB RAM ile Geekbench‘te görüntülenen ROG Phone 5 modeli ile bu model skor olarak çok farklı sonuçlar vermedi.

ROG Phone 5, Geekbench‘te tekli çekirdekte “1125“, çoklu çekirdekte ise “3714” skor aldı. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 8 GB RAM’li model ise tekli çekirdekte “1081“, çoklu çekirdekte ise “3584” skor almıştı. Bununla birlikte, Geekbench skorları Snapdragon 888‘in hedefiyle uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca iki cihazın arasındaki ufak farkın RAM’den kaynaklandığını söyleyebiliriz. ROG Phone 5‘in çıkış tarihi henüz belli değil. Fakat Çin yeni yılı sonrası pek çok telefon çıkış yapacağı için şubat sonunda bu cihazı bekleyebiliriz. Telefonla ilgili şimdiye kadar pek çok sertifika ve belge ortaya çıktı. Bu yüzden, lansmanda bu belgelerin detaylarının açıklanmasını bekleyeceğiz.