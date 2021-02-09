Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 5, Geekbench’te görüntülendi!
Asus ROG Phone 5, kısa zaman önce Çin’in TENAA ve 3C platformlarında bazı teknik özellikleri ve renderlarıyla ortaya çıkmıştı. Bugün ise cihaz, Geekbench veritabanında yonga setiyle birlikte görüntülendi. Asus‘un, telefonun performans testlerini gerçekleştirmesi cihazın çıkışına az bir süre kaldığını gösteriyor.
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Asus ROG Phone 5, Geekbench testinde nasıl bir sonuç aldı?
Bugün Geekbench‘te ASUS_I005DA model numarasına sahip bir akıllı telefon ortaya çıktı. Bu telefonun, önceden model numarasını gördüğümüz Asus ROG Phone 5 olduğunu biliyoruz. Cihaz, “Lahaina” kod adıyla bilinen Snapdragon 888 yonga setiyle Geekbench testinden geçti. Listeye göre telefon, 16 GB RAM ile gelecek. 16 GB RAM seçeneğinin haricinde başka RAM konfigürasyonları da muhtemelen bulunacaktır. Geekbench tarafından paylaşılan listede ROG Phone 5‘in Android 11 ile geleceği de belli oldu. Aralık ayında, 8 GB RAM ile Geekbench‘te görüntülenen ROG Phone 5 modeli ile bu model skor olarak çok farklı sonuçlar vermedi.
ROG Phone 5, Geekbench‘te tekli çekirdekte “1125“, çoklu çekirdekte ise “3714” skor aldı. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 8 GB RAM’li model ise tekli çekirdekte “1081“, çoklu çekirdekte ise “3584” skor almıştı. Bununla birlikte, Geekbench skorları Snapdragon 888‘in hedefiyle uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca iki cihazın arasındaki ufak farkın RAM’den kaynaklandığını söyleyebiliriz. ROG Phone 5‘in çıkış tarihi henüz belli değil. Fakat Çin yeni yılı sonrası pek çok telefon çıkış yapacağı için şubat sonunda bu cihazı bekleyebiliriz. Telefonla ilgili şimdiye kadar pek çok sertifika ve belge ortaya çıktı. Bu yüzden, lansmanda bu belgelerin detaylarının açıklanmasını bekleyeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G10 ve Moto G30 telefonlarının özellikleri ortaya çıktı
Motorola’nın Moto G10, Moto G30, Moto E7 Power ve Moto G40’ı piyasaya süreceği bilgisi ortaya çıkmıştı. Son olarak XDA ve TechnikNews, bu akıllı telefonların görsellerini ve teknik özelliklerini yayınladı.
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Cihazların özelliklerine bakalım
Motorola Moto G10 (Capri)
Moto G10; 6,5 inç boyutunda, 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Cihaz Snapdragon 460 yonga ve Adreno 610 GPU ile çalışacak. Telefonda 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi olacak. Ek olarak Moto G10, microSD kart yuvası da sunacak. Kamera tarafında ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 2MP derinlik algılayıcı ve 2MP makro kameralar olacak. Bunun yanında cihazın 8MP bir selfie kamerası da olacak.
Moto G10’un bağlantı noktasındaki özellikleri Dual 4G VoLTE, 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC. Diğer özellikleri ise 3.5mm jack girişi, Google Assistant butonu, arka tarafta bulunan parmak izi okuyucu, 5.000 mAh pil.
Motorola Moto G30 (Capri Plus)
Moto G30 da 6,5 inç, 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olacak. Ancak G10’dan farklı olarak G30’ekranı 90Hz yenileme hızına sahip olacak. Telefon Snapdragon 662 yonga ve Adreno 610 GPU ile çalışacak. 4GB RAM- 64GB / 128GB depolama ve 6GB RAM-128GB depolama seçenekleri olacak. Cihazın depolama kapasitesi microSD kart aracılığıyla arttırılabilecek. Telefon 64 MP ana, 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP derinlik algılayıcı ve 2 MP makro kameralara sahip olacak. Ek olarak cihazda 8 MP çözünürlükte bir de selfie kamerası olacak.
Moto G30, bağlantı noktasında kullanıcılara Dual 4G VoLTE, 802.11 ac (2.4GHz|5GHz), Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C desteği verecek. Ayrıca cihazda 3.5mm jack girişi, Google Assistant butonu ve arka tarafta bulunan parmak izi okuyucu da mevcut. Moto G30, enerjisini 20W sarj destekleyen 5.000 mAh pilinden alacak.
Son olarak, cihaz Phantom Black ve Pastel Sky renk seçenekleri sunacak. Ayrıca Moto G30‘un 179 Euro‘luk fiyattan satışa çıkarılacağı beklentisi mevcut.
Moto E7 4G ve Moto G40 modelleri ile ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Motorola Moto E7 Power ve Moto G40 akıllı telefonlarının özellikleri sızdı
Motorola’nın fiyat-performans odaklı akıllı telefonları Moto E7 Power ve Moto G40 henüz satışa çıkmadı. Ancak XDA ve TechnikNews, bu akıllı telefonların görsellerini ve teknik özelliklerini yayınladı.
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Cihazlar neler vadediyor?
Motorola Moto E7 Power (Malta Lite)
Moto E7 Power’nin ekranı HD+ çözünürlükte. Telefon MediaTek Helio P22 yonga ve PowerVR GE8320 GPU ile çalışacak. 2GB RAM-32GB depolama / 4GB RAM-64GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca depolama kapasitesi microSD yardımıyla artabilecek. Ek olarak cihazın 13 MP ana, 2 MP makro ve 5 MP selfie kameraları olacak.
Telefon bağlantı tarafında, Dual 4G VoLTE, 802.11 b /g /n (2.4GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, 3,5mm jack desteği verecek. 5.000 mAh pilden gücünü alacak cihazın parmak izi okuyucusu arka tarafta olacak. Son olarak telefon Digital Blue ve Oxy Red renk seçeneklerine sahip olacak.
Motorola Moto G40 (Ibiza)
Mukul Sharma hesabı Twitter üzerinden Moto G40 modelinin uygun fiyatlı ve 5G destekli bir cihaz olacağını duyurmuştu. Akıllı telefonun sızan teknik özelliklerine bakalım.
Moto G40 modelinin ekranı 90 Hz yenileme hızına ve 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlüğe sahip olacak. Telefon gücünü Snapdragon 480 yongasından ve Adreno 619 GPU’sundan alacak. Cihaz kullanıcılara 4GB RAM, 128GB arttırılabilir depolama kapasitesi vadediyor. Ayrıca, kamera tarafında ise Samsung GM1 sensorlü 48 MP ana, 2 MP derinlik algılayıcı ve 5 MP makro kameraları olacak. Bunlara ek olarak birde 13 MP ön kamera mevcut.
Moto G40 bağlantı tarafında 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, 802.11 ac (2.4GHz+ 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C, 3,5mm jack girişi desteği verecek. 5.000 mAh pilden gücünü alacak cihazın parmak izi okuyucusu arka tarafta olacak.
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Akıllı Telefonlar
Moto G8 Play Android 10 güncellemesi alıyor
Moto G8 Play, Android 10 güncellemesi alıyor. Kutudan 9.0 Pie ile çıkan telefon, çıkışından neredeyse üç yıl sonra ilk güncellemesini aldı.
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Bir dönemlerin efsane telefon üreticisi Motorola, telefonlarını Lenovo çatısı altında üretmeye devam ediyor. Moto markasını kullanan şirket, bu alanda özellikle fiyat, performans oranı yüksek modellere yatırım yapıyor. Son dönemlerde özellikle Motorola Edge S modeliyle dikkatleri üzerine çeken şirketten ilginç bir haber geldi. 2019 yılında giriş seviyesi özelliklerle birlikte çıkarılan Moto G8 Play, Android 10 güncellemesi aldı. Telefon kutudan Android 9.0 Pie işletim sistemiyle beraber çıkmıştı ve o günden bugüne kadar tek bir güncelleme bile almadı. Telefonun kullanıcıları bile ümidini kesmişken, şaşırtıcı şekilde yeni güncelleme geldi.
Moto G8 Play Android 10 güncellemesi aldı
Brezilya’daki Moto G8 Play kullanıcıları, telefonlarını ellerine aldıklarında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Telefon QMD30.47-19 numaralı bir güncellemeyle Android 10 sürümüne yükseltildi. Yaklaşık 1.46 GB olan güncelleme, telefona Aralık 2020 güvenlik yaması getirmekle beraber, pek çok yeni özellik de kazandırıyor. Bunlar; Android 10 ile hayatımıza giren navigasyon hareketleri, oldukça popüler olan karanlık tema gibi özellikle yeni telefonlarda standart haline gelmiş özellikler. Güncelleme şu an için sadece Brezilya özelinde dağıtılıyor gibi duruyor. Ancak çok yakında, tüm kullanıcılar için sunulması beklenmekte. Yeni telefonların bile nadir güncelleme alabildiği dönemlerde, şirketin, Moto G8 Play, Android 10 güncellemesi vermesi oldukça önemli. Eski telefonlar güncellemeler sayesinde yeni özellikler kazanabiliyor ve kullanıcılarını daha uzun süre memnun kılabiliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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