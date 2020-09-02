Intel, Tiger Lake işlemci ailesini resmi olarak duyurdu!

Intel, 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini bugün resmi olarak duyurdu. Bu işlemcilerin, entegre Xe grafik birimleri sayesinde dizüstü bilgisayarlar için en iyi işlemci olduğu belirtiliyor.

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Intel; yeni entegre Xe grafikleri, Thunderbolt 4 desteği ve Wi-Fi 6 ile adeta şampiyonlar ligi denebilecek türden 11. nesil Tiger Lake işlemci serisini duyurdu. Intel bu işlemcilerin, yer aldığı dizüstü bilgisayarları önceki nesil Ice Lake işlemcilere göre performans ve güç tüketimi bakımından şaha kaldıracağını söyledi. Ayrıca şirket, Tiger Lake serisi işlemcilerin “ince ve hafif” dizüstü bilgisayarlar için en iyi işlemci olduğunu da iddia ediyor.

Intel Tiger Lake serisini resmen tanıttı

Tiger Lake serisinin, önceki nesil Ice Lake modellerine benzer şekilde 10 nm üretim teknolojisine sahip olduğunu ekleyelim. Ancak Intel bu seride, yüksek hızları düşük güç tüketimiyle harmanlayan 10nm SuperFin mimarisi ile Willow Core çekirdek tasarımına yer veriyor. Bu durum, Tiger Lake işlemcilerin 10 nm ile üretilmesinden doğabilecek dezavantajları da kapatıyor.

Öte yandan Tiger Lake serisi, bünyesinde ikisi 2021’de çıkacak olan 9 adet işlemci barındırıyor. Bu işlemciler arasından kod adı Core i7-1185G7 olan amiral gemisinin, sekiz iş parçacığına sahip dört çekirdekli bir CPU olduğunu belirtelim. Bu CPU, aynı zamanda 3.0 GHz temel saat hızında çalışmak suretiyle maksimum 4.8 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Maksimum 3.9 GHz turbo hızına kadar çıkabilen Core i3-1110G4 CPU ise, 4 iş parçacığına sahip çift çekirdek ile birlikte geliyor.

Intel, sunumda Tiger Lake serisini Xe-LP GPU mimarisine dayalı 96 adede kadar Yürütme Birimi ile donattığını açıkladı. Bu, bünyesinde selefi Ice Lake’e göre 32 adet daha fazla Yürütme Birimi barındırdığını gösteriyor. Ek olarak G7 SKU’ları 96; G4 ise 48 adet Yürütme Birimi’ne sahip.

Bu arada Intel Tiger Lake’in yeni nesil yüksek performanslı grafikler ve daha hızlı NVME depolama desteği sunabilen PCI Express 4.0 desteğine de sahip olduğunu belirtelim.