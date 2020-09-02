İşlemci
Intel, Tiger Lake işlemci ailesini resmi olarak duyurdu!
Intel, 11. nesil Tiger Lake işlemcilerini bugün resmi olarak duyurdu. Bu işlemcilerin, entegre Xe grafik birimleri sayesinde dizüstü bilgisayarlar için en iyi işlemci olduğu belirtiliyor.
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Intel; yeni entegre Xe grafikleri, Thunderbolt 4 desteği ve Wi-Fi 6 ile adeta şampiyonlar ligi denebilecek türden 11. nesil Tiger Lake işlemci serisini duyurdu. Intel bu işlemcilerin, yer aldığı dizüstü bilgisayarları önceki nesil Ice Lake işlemcilere göre performans ve güç tüketimi bakımından şaha kaldıracağını söyledi. Ayrıca şirket, Tiger Lake serisi işlemcilerin “ince ve hafif” dizüstü bilgisayarlar için en iyi işlemci olduğunu da iddia ediyor.
Intel Tiger Lake serisini resmen tanıttı
Tiger Lake serisinin, önceki nesil Ice Lake modellerine benzer şekilde 10 nm üretim teknolojisine sahip olduğunu ekleyelim. Ancak Intel bu seride, yüksek hızları düşük güç tüketimiyle harmanlayan 10nm SuperFin mimarisi ile Willow Core çekirdek tasarımına yer veriyor. Bu durum, Tiger Lake işlemcilerin 10 nm ile üretilmesinden doğabilecek dezavantajları da kapatıyor.
Öte yandan Tiger Lake serisi, bünyesinde ikisi 2021’de çıkacak olan 9 adet işlemci barındırıyor. Bu işlemciler arasından kod adı Core i7-1185G7 olan amiral gemisinin, sekiz iş parçacığına sahip dört çekirdekli bir CPU olduğunu belirtelim. Bu CPU, aynı zamanda 3.0 GHz temel saat hızında çalışmak suretiyle maksimum 4.8 GHz saat hızına kadar çıkabiliyor. Maksimum 3.9 GHz turbo hızına kadar çıkabilen Core i3-1110G4 CPU ise, 4 iş parçacığına sahip çift çekirdek ile birlikte geliyor.
Intel, sunumda Tiger Lake serisini Xe-LP GPU mimarisine dayalı 96 adede kadar Yürütme Birimi ile donattığını açıkladı. Bu, bünyesinde selefi Ice Lake’e göre 32 adet daha fazla Yürütme Birimi barındırdığını gösteriyor. Ek olarak G7 SKU’ları 96; G4 ise 48 adet Yürütme Birimi’ne sahip.
Bu arada Intel Tiger Lake’in yeni nesil yüksek performanslı grafikler ve daha hızlı NVME depolama desteği sunabilen PCI Express 4.0 desteğine de sahip olduğunu belirtelim.
İşlemci
MediaTek, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi
MediaTek, kendi işlemcilerini üretemeyecek olan Huawei ile ortaklık yapmak istediğini ve ABD yönetimine resmi olarak lisans başvurusunda bulunduğunu açıkladı.
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MediaTek, Huawei’ye işlemci satmak istiyor
Huawei, yükselen ABD – Çin geriliminin bir kurbanı olarak donanım tedariği noktasında oldukça zor günler geçiriyor. Şirket en son yaptığı açıklamada, ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den itibaren artık kendi HiSilicon Kirin yonga setlerini üretemeyeceğini söylemiş; bunu takiben Qualcomm ise Huawei’ye yonga seti satmak için ABD hükümetinden özel izin istemişti. Şimdi de benzer atılım, bir başka yarı iletken üreticisi olan MediaTek firmasından geldi.
Dünyanın önde gelen yarı iletken üreticilerinden MediaTek, Cuma günü yaptığı duyuruda Huawei’ye yonga seti satabilmek için ABD hükümetine lisans başvurusu yaptığını açıkladı. MediaTek aslında Tayvan merkezli bir firma, ancak ürettiği yonga setlerinde Amerikan teknolojilerinden faydalandığı için Huawei’ye doğrudan satış yapamıyor. Bu bağlamda şirketin, ABD kuralları gereği Huawei’ye yonga seti satabilmek için mecburen ABD yönetiminden izin alması gerekiyor.
Ayrıca MediaTek, konuyla alakalı verdiği demeçte ABD kurallarına sonuna kadar uyum sağlayacağını ve Huawei ile ortaklığını ABD’nin kuralları çerçevesinde yapmak istediğini de belirtti. Beyaz Saray’dan veya Huawei’den ise herhangi bir açıklama gelmedi.
Hatırlanacağı üzere TSMC de 15 Eylül’den itibaren ABD yasağından dolayı Huawei’ye yonga seti tedarik edemeyeceğini duyurmuştu. Amerika yönetimi MediaTek’e izin vermezse ve Huawei de herhangi bir çözüm bulamazsa, akıllı telefon üretimine devam edemeyecek gibi görünüyor.
Donanım
Huawei, ABD’nin çip yasağına karşı kendi çözümünü buldu
Huawei, ABD’nin ambargosunun bir sonucu olarak Kirin işlemcileri artık üretemeyeceğini açıklamıştı. Şimdi ise, kendine farklı çözümler üretmek için çalışmalar yapıyor.
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Huawei, bugüne kadar kendi işlemcilerini üretebiliyordu ancak ABD’nin yasağından dolayı 15 Eylül’den sonra üretime devam edemeyeceklerini açıklamıştı. Hatta buna ithafen Qualcomm’un Huawei’ye işlemci satmak için ABD hükümetinden özel izin istediğini de haberimizde aktarmıştık. Ancak ortaya çıkan son iddialar, Çinli teknoloji devinin Qualcomm veya başka bir şirketten işlemci satın almak istemediğini gösteriyor.
Huawei kendi yonga setlerini üretecek
Çin’in sosyal medyası Weibo’da yer alan bir habere göre Huawei, ABD teknolojilerine hiçbir şekilde ihtiyaç duymaksızın tamamen baştan sona kendi yonga setlerini üretmek için harekete geçmiş durumda. Kaynaklar Huawei’nin şimdiden bazı Çinli teknoloji şirketleriyle masaya oturduğunu ve üretim hattını kurmak için çalışmalara başladığını da ifade ediyor.
Huawei ilk etapta 45 nm üretim teknolojisiyle yonga seti üretimine başlayacak. Belli bir yol kat ettikten sonra şirketin, 28 nm üretim teknolojisiyle üretim serüvenine devam edeceği söyleniyor. Üstelik Huawei sadece yonga seti değil, ihtiyacı olan diğer her türlü yarı iletkenleri de Amerikan teknolojilerine ihtiyaç duymadan tamamen kendisi üretecek. Bununla birlikte Huawei’nin kendi yonga setlerinin bu yıl sonunda kullanıma hazır olacağına da dikkat çekiliyor.
Aslında Huawei’nin geçen yıldan beri süregelen ekosistem yaratma mücadelesini düşündüğümüzde, bu gelişmenin o kadar da sürpriz olmadığını söyleyebiliriz. AppGallery ve HarmonyOS ile yazılım noktasında; kendi yarı iletkenleri ile beraber ise donanım tarafında, tamamen kendine özgü benzersiz bir ekosistem inşa etmeyi kafasına koymuş gibi görünüyor.
Ancak Huawei’nin önünde oldukça uzun bir süreç var; zira Samsung, Qualcomm gibi rakiplerinin 3 nm üretim teknolojisiyle ürettiği yonga setlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı unutulmamalı. Bu noktada Huawei’nin bu şirketlerle rekabet etmesi kolay olmayacak.
Donanım
Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak için ABD’den izin istedi
Qualcomm, HiSilicon Kirin yonga setlerini üretemeyeceğini açıklayan Huawei ile iş birliği yapmak istiyor. Şirket, bu krizin Samsung veya MediaTek’e yarayacağından dolayı da endişeli.
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Qualcomm, Huawei’ye işlemci satmak istiyor
Huawei, ABD‘nin kendilerine yönelik yaptırımlarından dolayı Kirin işlemcileri 15 Eylül’den itibaren üretemeyeceğini açıklamıştı. Buna ithafen ilk hamle ABD merkezli yarı iletken üreticisi Qualcomm’dan geldi. The Wall Street Journal gazetesinin bildirdiğine göre Qualcomm, Huawei’ye işlemci satışı yapabilmek için ABD hükümetinden özel izin istedi. Bu isteğin altında; krizden Samsung veya MediaTek’in faydalanması durumunda, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin pazardaki hakimiyetini kaybedeceği endişesi yatıyor.
Eğer Qualcomm izin almayı başarırsa ve elbette Huawei olası iş birliğini kabul ederse, Mate 40‘tan sonra üreteceği telefonların artık Snapdragon işlemcilerden gücünü aldığına şahit olabiliriz. Öte yandan ABD yönetiminin bu izni yüksek ihtimalle verebileceği düşünülüyor. Daha önce Intel ve Micron Technology gibi ABD merkezli teknoloji firmaları da Huawei ile iş yapabilmek için hükümetten izin almayı başarmıştı.
Aynı zamanda Qualcomm ABD hükümetine, Huawei’ye işlemci satmasına izin vermemesi durumunda 5G pazarında da hızlı bir değişim olacağına dair uyarıda bulundu. Şirket bu yasağın, teknoloji üretiminde ve özellikle 5G teknolojilerinin yaygınlığı noktasında yabancı şirketlere büyük geçişlere sebep olacağından endişe ediyor. Qualcomm, böyle bir ihtimali ABD çıkarları için kabul edilemez olarak nitelendiriyor.
ABD yönetimi her ne kadar kendi teknolojilerini ön plana çıkarmak amacıyla Huawei‘ye bu yasağı getirmiş olsa da, Qualcomm’un ifade ettiği gibi; Huawei ayakta kalmaya devam etmek için diğer şirketlere yönelecek. Bu durum Amerikan teknolojilerinin, pazardaki hakimiyetini sarsabilir. Zira ABD, Google‘a da yasak getirmişti ancak bu durum, Huawei’nin yükselişini engelleyemedi.