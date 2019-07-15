Qualcomm Snapdragon 855 Plus tanıtıldı!

Qualcomm Snapdragon 855 Plus işlemcisi resmen tanıtıldı. Yeni işlemci; oyunlarda, VR-AI uygulamalarında ve 5G ağ bağlantısında daha yüksek bir performans sunacak.

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Qualcomm Snapdragon 855 Plus özellikleri

Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden Qualcomm kendisinden beklenmeyen bir şekilde senenin başında duyurduğu üst seviye işlemcisi Snapdragon 855‘i senenin ortası sayılabilecek bir dönemde yeniledi. Yeni işlemci Snapdragon 855 Plus olarak adlandırılacak. İşlemcinin genel tasarımı fazla değişmeyip içindeki sekiz adet Kryo çekirdeğinin maksimum saat hızlarının 2.96 GHz‘e çıkartıldığı belirtildi.

Yeni işlemciyle gelen en önemli değişiklik ise grafik birimi (GPU) tarafında olacak. Geliştirilen Adreno 640 GPU, kullanıcılara standart Adreno 640‘dan yüzde 15 daha yüksek grafik performansı sunacak. İşlemci, ilk olarak Asus ve Razer gibi üreticilerin oyun odaklı akıllı telefonlarında kullanılacak. Ayrıca işlemcide bulunan saniyede 7 trilyondan fazla işlem yapabilen dördüncü nesil AI motoru sayesinde VR ve AI uygulamaları da çok daha optimize bir bir şekilde çalışacaklar.

Snapdragon 855 Plus, ağ bağlantısı teknolojileri tarafında da yenilikler getiriyor. Snapdragon X24 LTE 4G ve Qualcomm X50 5G modemlerine yer verilen işlemci, şirketin açıklamasına göre; en iyi hücresel veri, kapsama alanı performansını sunacak.

Qualcomm‘un yılın ikinci yarısında piyasaya çıkacak olan akıllı telefonlarda yer verileceğini söylediği Snapdragon 855 Plus‘ın ilk olarak Samsung Galaxy Note 10 ve Google Pixel 4 modellerinde kullanılması bekleniyor.