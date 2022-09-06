Qualcomm, orta seviye 5G cihazlar için Snapdragon 6 Gen 1 4nm ve Snapdragon 4 Gen 1 6nm Mobil Platformlarını duyurdu. Snapdragon 6 Gen 1, üçlü ISP, 7. Nesil Qualcomm yapay zeka Motoruna sahiptir ve Snapdragon 695’e kıyasla %35’e kadar daha hızlı grafik işleme ve %40’a kadar daha hızlı işleme vaat eder.

Snapdragon 4 Gen 1, Snapdragon 480’e kıyasla %15’e kadar geliştirilmiş CPU ve %10’a kadar geliştirilmiş GPU vaat ediyor.

Kullanılabilirlik

Snapdragon 6 Gen 1, 2023’ün ilk çeyreğinde cihazlara güç verecek. Motorola, çipi gelecekte cihazlarında kullanacağını doğruladı.

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Snapdragon 4 Gen 1 tabanlı cihazlar bu 2022’nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. iQOO, 14 Eylül’de Hindistan’da piyasaya sürülecek olan iQOO Z6 Lite’ın yeni Snapdragon 4 Gen 1 Mobil Platform tarafından desteklenen dünya çapındaki ilk akıllı telefonlardan biri olacağını doğruladı.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1’in Öne Çıkan Özellikleri

2,2 GHz’e kadar 4 adet Kryo Prime CPU (A78 tabanlı), 1,8 GHz’e kadar 4 adet Kryo Efficiency CPU (A55 tabanlı)

4nm işlem teknolojisi

Yerleşik Qualcomm Snapdragon X52 5G modem-RF sistemi

2,9 Gbps (5G), 5G mmWave ve 6 GHz altı indirme hızları. SA, NSA, TDD, FDD, TDD-FDD toplama, Dinamik Spektrum Paylaşımı, mmWave: 200 MHz bant genişliği, 2 taşıyıcı, Sub-6 GHz: 140 MHz bant genişliği, Qualcomm 5G PowerSave 2.0, Qualcomm Smart Transmit 2.0

teknoloji, Qualcomm Geniş Bant Zarf Takibi, Qualcomm AI Gelişmiş Sinyal Güçlendirme, Global 5G çoklu SIM

Qualcomm Adreno GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1

Donanım hızlandırmalı H.265 ve VP9 kod çözücü, HLG için HDR Oynatma Codec desteği

Qualcomm Aqstic ses codec bileşeni, Yeni Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü, Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD+N), Oynatma: -108dB, Qualcomm Ses ve Ses İletişim Paketi

25MP + 16MP’ye kadar çift kamera, 48 MP’ye kadar tek kamera @ 30 FPS ile

Sıfır Deklanşör Gecikmesi, 108 MP’ye Kadar Fotoğraf Yakalama, Qualcomm Spectra Görüntü Sinyali İşlemcisi, Üçlü 12-bit ISP’ler, 30 FPS’de 4K HDR Video Yakalama, 720p @ 240 FPS’de Ağır Çekim Video Yakalama

Cihaz Üzerinde Ekran Desteği: FHD+ @ 120Hz

Gelişmiş AI ağ performansı için Qualcomm Hexagon Tensor, Accelerator (HTA)

2750 MHz’e kadar 12 GB’a kadar LP-DDR5 bellek

FastConnect 6700, serideki ilk 802.11ax (Wi-Fi 6E) ve çift antenli ilk Bluetooth 5.2’yi sunar, NFC

GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC özellikli, Çift Frekanslı GNSS (L1/L5)

USB Sürüm 3.1; USB Tip-C Desteği

Qualcomm Hızlı Şarj 4+ teknolojisi

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1’in Öne Çıkan Özellikleri

2,0 GHz’e kadar 2 x Kryo Prime CPU (A78 tabanlı), 1,8 GHz’e kadar 6 x Kryo Efficiency CPU (A55 tabanlı)

TSMC 6nm işlem teknolojisi

Yerleşik Qualcomm Snapdragon X51 5G modem-RF sistemi

2,5 Gbps (5G), 800 Mbps (LTE)’ye kadar indirme hızları, Uplink: 900 Mbps’ye (5G), 210 Mbps (LTE)

Sub-6 GHz, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) modları, FDD, TDD Dinamik Spektrum Paylaşımı, Sub-6 GHz: 100 MHz bant genişliği,

4×4 MIMO, Qualcomm 5G PowerSave, Qualcomm Smart Transmit teknolojisi, Qualcomm Geniş Bant Zarf İzleme, Qualcomm AI-Geliştirilmiş Sinyal Artışı, Global 5G çoklu SIM

Qualcomm Adreno GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1

H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP9 oynatma

Düşük Güçlü Ses Alt Sistemi, Qualcomm cVc Eko İptal ve

Gürültü Bastırma (ECNS), Snapdragon Ses Etkinleştirme Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD+N), Oynatma: -108dB, 384 kHz/32-bit’e kadar Hi-Fi Ses, Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü, Qualcomm Aqstic ses kodeği

30 FPS Sıfır Deklanşör Gecikmesi ile 25 MP’ye kadar + 13 MP çift kamera, 30 FPS Sıfır Deklanşör Gecikmesi ile 32 MP’ye kadar tek kamera, 108 MP’ye kadar Fotoğraf Yakalama, Qualcomm Spectra Görüntü Sinyali İşlemci, Üçlü 12-bit ISP, 1080p Tek 60 FPS’de Video Yakalama, 720p @ 120FPS’de Ağır Çekim Video Yakalama

Cihaz Üzerinde Ekran Desteği: FHD+ / HD+ @ 120Hz

Qualcomm Altıgen Tensör, Altıgen Vektör Uzantıları (HVX), Altıgen Skaler Hızlandırıcı

2133 MHz’e kadar LPDDR4X bellek

Entegre 2×2 Wi-Fi 5 mobil bağlantı yonga seti, Bluetooth 5.2 ve WPA3 Güvenliği Desteği

GPS, GLONASS, BeiDou, Calileo, NavIC, QZSS, Çift Frekans GNSS (L1/L5)

USB 3.1, USB-C

Qualcomm Hızlı Şarj 4+ teknolojisi