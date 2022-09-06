Qualcomm, orta seviye 5G cihazlar için Snapdragon 6 Gen 1 4nm ve Snapdragon 4 Gen 1 6nm Mobil Platformlarını duyurdu. Snapdragon 6 Gen 1, üçlü ISP, 7. Nesil Qualcomm yapay zeka Motoruna sahiptir ve Snapdragon 695’e kıyasla %35’e kadar daha hızlı grafik işleme ve %40’a kadar daha hızlı işleme vaat eder.
Snapdragon 4 Gen 1, Snapdragon 480’e kıyasla %15’e kadar geliştirilmiş CPU ve %10’a kadar geliştirilmiş GPU vaat ediyor.
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Kullanılabilirlik
Snapdragon 6 Gen 1, 2023’ün ilk çeyreğinde cihazlara güç verecek. Motorola, çipi gelecekte cihazlarında kullanacağını doğruladı.
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Snapdragon 4 Gen 1 tabanlı cihazlar bu 2022’nin üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek. iQOO, 14 Eylül’de Hindistan’da piyasaya sürülecek olan iQOO Z6 Lite’ın yeni Snapdragon 4 Gen 1 Mobil Platform tarafından desteklenen dünya çapındaki ilk akıllı telefonlardan biri olacağını doğruladı.
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1’in Öne Çıkan Özellikleri
- 2,2 GHz’e kadar 4 adet Kryo Prime CPU (A78 tabanlı), 1,8 GHz’e kadar 4 adet Kryo Efficiency CPU (A55 tabanlı)
- 4nm işlem teknolojisi
- Yerleşik Qualcomm Snapdragon X52 5G modem-RF sistemi
- 2,9 Gbps (5G), 5G mmWave ve 6 GHz altı indirme hızları. SA, NSA, TDD, FDD, TDD-FDD toplama, Dinamik Spektrum Paylaşımı, mmWave: 200 MHz bant genişliği, 2 taşıyıcı, Sub-6 GHz: 140 MHz bant genişliği, Qualcomm 5G PowerSave 2.0, Qualcomm Smart Transmit 2.0
- teknoloji, Qualcomm Geniş Bant Zarf Takibi, Qualcomm AI Gelişmiş Sinyal Güçlendirme, Global 5G çoklu SIM
- Qualcomm Adreno GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1
- Donanım hızlandırmalı H.265 ve VP9 kod çözücü, HLG için HDR Oynatma Codec desteği
- Qualcomm Aqstic ses codec bileşeni, Yeni Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü, Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD+N), Oynatma: -108dB, Qualcomm Ses ve Ses İletişim Paketi
- 25MP + 16MP’ye kadar çift kamera, 48 MP’ye kadar tek kamera @ 30 FPS ile
- Sıfır Deklanşör Gecikmesi, 108 MP’ye Kadar Fotoğraf Yakalama, Qualcomm Spectra Görüntü Sinyali İşlemcisi, Üçlü 12-bit ISP’ler, 30 FPS’de 4K HDR Video Yakalama, 720p @ 240 FPS’de Ağır Çekim Video Yakalama
- Cihaz Üzerinde Ekran Desteği: FHD+ @ 120Hz
- Gelişmiş AI ağ performansı için Qualcomm Hexagon Tensor, Accelerator (HTA)
- 2750 MHz’e kadar 12 GB’a kadar LP-DDR5 bellek
- FastConnect 6700, serideki ilk 802.11ax (Wi-Fi 6E) ve çift antenli ilk Bluetooth 5.2’yi sunar, NFC
- GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC özellikli, Çift Frekanslı GNSS (L1/L5)
- USB Sürüm 3.1; USB Tip-C Desteği
- Qualcomm Hızlı Şarj 4+ teknolojisi
Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1’in Öne Çıkan Özellikleri
- 2,0 GHz’e kadar 2 x Kryo Prime CPU (A78 tabanlı), 1,8 GHz’e kadar 6 x Kryo Efficiency CPU (A55 tabanlı)
- TSMC 6nm işlem teknolojisi
- Yerleşik Qualcomm Snapdragon X51 5G modem-RF sistemi
- 2,5 Gbps (5G), 800 Mbps (LTE)’ye kadar indirme hızları, Uplink: 900 Mbps’ye (5G), 210 Mbps (LTE)
- Sub-6 GHz, bağımsız (SA) ve bağımsız olmayan (NSA) modları, FDD, TDD Dinamik Spektrum Paylaşımı, Sub-6 GHz: 100 MHz bant genişliği,
- 4×4 MIMO, Qualcomm 5G PowerSave, Qualcomm Smart Transmit teknolojisi, Qualcomm Geniş Bant Zarf İzleme, Qualcomm AI-Geliştirilmiş Sinyal Artışı, Global 5G çoklu SIM
- Qualcomm Adreno GPU, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0 FP, Vulkan 1.1
- H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP9 oynatma
- Düşük Güçlü Ses Alt Sistemi, Qualcomm cVc Eko İptal ve
- Gürültü Bastırma (ECNS), Snapdragon Ses Etkinleştirme Toplam Harmonik Bozulma + Gürültü (THD+N), Oynatma: -108dB, 384 kHz/32-bit’e kadar Hi-Fi Ses, Qualcomm Aqstic akıllı hoparlör amplifikatörü, Qualcomm Aqstic ses kodeği
- 30 FPS Sıfır Deklanşör Gecikmesi ile 25 MP’ye kadar + 13 MP çift kamera, 30 FPS Sıfır Deklanşör Gecikmesi ile 32 MP’ye kadar tek kamera, 108 MP’ye kadar Fotoğraf Yakalama, Qualcomm Spectra Görüntü Sinyali İşlemci, Üçlü 12-bit ISP, 1080p Tek 60 FPS’de Video Yakalama, 720p @ 120FPS’de Ağır Çekim Video Yakalama
- Cihaz Üzerinde Ekran Desteği: FHD+ / HD+ @ 120Hz
- Qualcomm Altıgen Tensör, Altıgen Vektör Uzantıları (HVX), Altıgen Skaler Hızlandırıcı
- 2133 MHz’e kadar LPDDR4X bellek
- Entegre 2×2 Wi-Fi 5 mobil bağlantı yonga seti, Bluetooth 5.2 ve WPA3 Güvenliği Desteği
- GPS, GLONASS, BeiDou, Calileo, NavIC, QZSS, Çift Frekans GNSS (L1/L5)
- USB 3.1, USB-C
- Qualcomm Hızlı Şarj 4+ teknolojisi