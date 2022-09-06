HUAWEI, bir dizi yeni özelliğin yanı sıra uzun süredir devam eden bazı işlevlerle birlikte gelen, şirketin amiral gemisi akıllı telefon serisi olarak bugün Çin’de Mate 50 Serisini piyasaya sürdü. Ek olarak, HUAWEI’nin Mate akıllı telefonu bu yıl onuncu yıl dönümünü kutluyor.

HUAWEI Mate 50‘nin 6,7 inç OLED ekran FHD+ çözünürlüğü, 90 Hz yenileme hızı, 300 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Ekran HDR ve HDR Canlı’yı da destekliyor. Öte yandan HUAWEI Mate 50 Pro ve RS, 120Hz yenileme hızı, 300Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 1440Hz PWM karartma ile 6.74 inç FHD+ OLED panele sahip. HDR Canlı ve 3D Görünüm spektral modları da destekliyor.

Tasarım söz konusu olduğunda, HUAWEI Mate 50 bir üst merkez deliği ve düz panele sahipken, Mate 50 Pro ve RS, Mate 20 Pro gibi çentikli bir tasarıma ancak daha ince çerçevelere sahip.

Kamera tarafında, HUAWEI Mate 50 Serisi, özel olarak geliştirilmiş XMAGE kamera görüntüleme sistemine sahiptir. Firma, XMAGE’nin ışık, cihazlar, elektrik ve bilgi işlem üzerine odaklandığını söylüyor. Yeni görüntüleme sistemi, canlı renklere, ince ayrıntılara vb. sahip fotoğraflar üretir.

HUAWEI Mate 50, 13MP aşırı geniş açılı kamera, 100X dijital zoomlu 12MP periskop zoom ve RYYB renk ve lazer odaklı 50MP birincil kameraya sahiptir. HUAWEI Mate 50 Pro ve RS, benzer kamera kurulumlarına ancak farklı megapiksel sayılarına sahiptir.

İki modelde değişken diyafram teknolojisine sahip 50MP ana kamera bulunur. Sırada bir RYYB renk matrisi ve OIS içeren 64 MP periskop yakınlaştırma var. 200X süper yakınlaştırmaya sahiptir. Makroyu destekleyen 13 MP ultra geniş açılı kamera da var. Mate 50 RS, Pro sürümünden farklı olarak 48MP ultra makro telefoto periskop kamera içeriyor.

Her üç cihaz da Snapdragon 8+ Gen 1 (4G) işlemciden güç alırken, Mate 50E Snapdragon 778G 4G işlemci ile geliyor. HUAWEI’nin Mate 50 ve Pro’sunun arkasında Mate 40 serisine çok benzeyen büyük bir kamera çıkıntısı var. Öte yandan, HUAWEI’nin Mate 50 RS Porsche Design’ı, arkaya entegre olan sekizgen bir kamera çıkıntısına sahip. HUAWEI Mate 50 ve Mate 50 Pro, mavi, turuncu, gümüş, siyah ve mor renklerde, her iki cihazda da deri ve cam sırtlı olarak mevcuttur. Mate 50 RS, mavi ve mor renklerde gelir.

Mate 50 cihazı 4460 mAh pil ile paketlenirken, Mate Pro ve RS versiyonları 4700 mAh pil kapasitesi ile geliyor. Mate 50 ve Mate 50 Pro, 66W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve 7.5W ters kablosuz şarj özelliklerine sahiptir.

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İletişim için, Huawei Mate 50 Serisi cihazlar, kullanıcıların ağ kapsama alanı olmadan bile iletişim kurmasını sağlayan uydu iletişim teknolojisi ile donatılmıştır. Yazılım tarafında, cihazlara firmanın en yeni HarmonyOS 3 işletim sistemi önceden yüklenmiştir.

Fiyatlandırma

HUAWEI Mate 50 8GB + 128GB 718 Dolar , 8GB + 256GB: 5499 790 Dola), 8GB +512GB 933 Dolar, 8GB + 256GB deri 818 Dolar, 8GB +512GB deri 962 Dolar

HUAWEI Mate 50 Pro 8GB+ 256GB 976 Dolar, 8GB + 512GB 1120 Dolar, 8GB +512GB 933 Dolar, 8GB + 256GB deri 1.005 Dolar, 8GB +512GB deri 1149 Dolar

HUAWEI Mate 50 Pro RS 12GB + 512GB 1867 Dolar

HUAWEI Mate 50E 8GB + 128GB: 574 Dolar, 8GB + 256GB 646 Dolar

Dipnot: Fiyatlandırma Yuan biriminden Dolar birimine dönüştürülmüştür.