MWC 23’te gösterilen en dikkate değer duyurulardan biri de Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte gelecek olan olan iSIM oldu. Bu Qualcomm yonga seti aynı zamanda, yukarıda bahsedilen entegre SIM’in kısaltması olan iSIM’i destekleyen ilk kişi olma özelliğini de taşıyor.

iSIM kavramı ana akıma ancak şimdi ulaşırken, birkaç yıldır geliştirilme aşamasındadır. En son çözüm, Fransız devi Thales ile Qualcomm arasındaki ortaklığın bir parçası olarak geliyor ve iSIM de GSMA’dan gerekli sertifikayı alıyor.

iSIM ile eSIM farkı ne?

eSIM, günümüzde orta sınıf ve amiral gemisi akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Mikro SIM gibi fiziksel bir SIM kart gerektirmese de eSIM’ler, desteği etkinleştirmek için telefonun içinde özel bir modül gerektirir.

Buna karşılık, Snapdragon 8 Gen 2’den başlayarak yonga setine bir iSIM yerleştirilecek. Böylece toplu olarak benimsenmesi daha kolay hale gelecek. Ancak, donanım gereksinimleri dikkate alındığında, iSIM’in mevcut SIM standartlarının yerini alması biraz zaman alabilir.

Bu teknoloji şüphesiz on yıl içinde daha yaygın hale gelecek ve fiziksel SIM kartları değiştirme uygulamasını etkili bir şekilde ortadan kaldıracak. Ne Qualcomm ne de Thales, ilk donanım seti hakkında bilgi vermedi. İlginç bir şekilde, iSIM’in gösterimi Samsung Galaxy Z Flip 3 kullanılarak gerçekleştirildi.

Samsung’un yaklaşan yeni katlanabilir telefonları kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 çipini kullanacak. Ancak, Samsung’un veya yeni yonga setini kullanan başka bir telefon üreticisinin iSIM teknolojisini etkinleştirip etkinleştirmeyeceği belli değil. Bu MWC duyurusu, telefon üreticilerinin yakında çıkacak cihazlarında iSIM’i tamamen benimsemelerinin yolunu kesinlikle açtı.

iSIM’in kullanılabileceği bir başka alan da Nesnelerin İnterneti (IoT) ürünleridir. iSIM bir milimetre kareden daha az alan kullandığından, boyutları ne olursa olsun IoT cihazlarına rahatlıkla entegre edilebilir. Qualcomm, 2027 yılına kadar 300 milyondan fazla iSIM özellikli telefonun sevk edileceğini tahmin ediyor.

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Thales Mobil ve Bağlantı Çözümleri Gömülü Ürünler Başkan Yardımcısı Guillaume Lafaix şunları söyledi; “GSMA tarafından bir iSIM’in dünyanın ilk güvenlik sertifikası, Qualcomm Technologies ve Thales’in yıllarca süren yoğun geliştirme çalışmasının ardından geldi. Giderek daha popüler hale gelen eSIM’in yanı sıra Thales 5G iSIM, cihaz üreticilerine ve mobil operatörlere müşterilerine zahmetsiz kablosuz bağlantı ve daha heyecan verici ve erişilebilir ürün tasarımları sunma konusunda daha da fazla özgürlük sunuyor.” ​ ​ ​