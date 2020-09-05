İnceleme
QCY M10 inceleme: “175 TL’ye alınır mı?”
QCY M10 inceleme videomuzda, henüz TR’de satılmayan şirketin tam kablosuz kulaklık modelini inceledik. Bakalım şu anda 175 TL fiyat seviyesinde satın alabildiğimiz bu kulaklık, bizlere neler sunuyor.
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QCY M10 inceleme
QCY M10 modelinin kutusundan cihazın kendisi ve şarj kutusu, microUSB kablosu ve farklı boyutta silikon uçlar çıkıyor. Kulaklık Bluetooth 5.0 desteğiyle hem iOS hem de Android akıllı telefonlarda çalışıyor. Ürün QCY mobil uygulama desteği sunuyor ve bu uygulama üzerinden pek çok özelliğe kavuşabiliyorsunuz. Bunlar bağlantı sonrasında bilgilendirme pop-up ekranı, hazır ekolayzır ayarları, kulaklığın üzerindeki tuşların işlevlerini değiştirmek olarak sıralanıyor.
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Kulaklığın tasarımı tamamen plastik. Ancak silikon uçlu olduğundan oldukça rahat bir kullanım deneyimi sunuyor. Ayrıca müzik dinlerken dışarıya da pek ses kaçırmıyor. Kulaklığın üzerindeki fiziksel tuş ile hem şarkı, hem görüşme hem de asistana ulaşma gibi işlevleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Modelin üzerindeki mikrofon ise telefon görüşmeleri için yetersiz. Ses kısık ve mekanik çıkıyor.
Cihazın ses performansına baktığımızda 6 mm’lik sürücülerle birlikte fiyatına göre iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Zira hem ses seviyesi hem de yüksek ses seviyesinde ses kalitesinin bozulmuyor olmasını beğendik. Bu fiyat segmentinde AirDots’a göre daha iyi bir ses deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Oyunlarda biraz ses gecikmesi hissedilirken, video izlerken herhangi bir senkron sorunu yaşamadık. Son olarak pil performansından bahsetmemiz gerekirse kulaklığın kendisi tam şarj halde iken yaklaşık 3.5 saatlik bir performans gösteriyor. Kutuyu dahil ettiğimizde ise toplamda 20 saate varan bir pil ömrü sunuluyor.
Genel
General Mobile GM 20 inceleme – Fiyatı iyi, kendisi de öyle mi?
General Mobile GM 20 inceleme videomuzda, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan telefonun sunduğu özelliklere yakından bakıyoruz. Şu anda 1799 TL’lik satış fiyatıyla listelenen telefon bakalım nasıl özellikler barındırıyor?
General Mobile GM 20 inceleme
Mavi, yeşil, siyah olmak üzere telefonun 3 farklı renk seçeneği olsa da şu anda sadece siyah rengi satışta. Yekpare plastik kasa ile gelen cihazın ön tarafında kalın çerçeveli bir damla çentik tasarımı, arka tarafta ise parmak izi sensörü yer alıyor. Parmak izi sensörü biraz yavaş olsa da kararlı ve düzgün çalışıyor. Ayrıca cihazın alt tarafında USB Type-C yuvası, kulaklık girişi ve hoparlör ızgarası bulunuyor. Cihazın hoparlör performansı pek parlak değil. Zira ses seviyesi oldukça kısık ve kaliteden yoksun. Ancak tabii ki tüm eksi noktaları cihazın 1799 TL’lik satış fiyatını da düşünerek değerlendirmek gerekiyor.
6.088 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel sunan General Mobile GM 20, fiyatına göre güzel bir ekran deneyimi sunuyor. Tabii ki 720p HD çözünürlük, 6 inç boyuta göre biraz keskinliğin az olmasına sebep oluyor. Ancak genel panel kalitesi ve parlaklık seviyesi, bu fiyattaki bir cihaz için oldukça iyi. Ayrıca damla çentik tasarımıyla beraber ekran kasa oranı da, yine cihazın bulunduğu segmente göre kabul edilebilir seviyede iyi.
Performans, kamera ve batarya
General Mobile GM 20 inceleme yazımıza işlemci ile devam edelim. Gücünü MediaTek Helio A25 işlemcisinden alan telefonda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı yer alıyor. Bu işlemci giriş seviyesinde bir işlemci ve basit mobil uygulamalar için görev yapıyor. O nedenle telefonu kullanırken veya uygulamalarda gezerken ara ara kasmalar veya bir yavaşlık hissedebiliyorsunuz. Cihazla PUBG Mobile denedik ve benzer olarak yer yer takılmalarla birlikte oynanabilir seviyede bir performans gösteriyor. Tabii ki tüm ayarlar en düşükteyken durum bu. Öte yandan fiyat seviyesine göre cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı olması güzel. Ayrıca 256 GB’a kadar microSD kart desteğinin olduğunu da belirtelim.
Kamera noktasında cihazda 13 MP ana kameraya ek olarak 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü bir kamera sistemi var. Cihazın gündüz fotoğraf performansı fiyatına göre şaşırtıcı derecede iyi. Hem portre, hem de yapay zeka desteğiyle iyi iş çıkartıyor. Ancak gece çekiminde hem detayların kaybolması hem de fotoğrafta oluşan kirlilik oldukça kendisini belli ediyor. Video tarafında da 1080p 30 FPS video kaydıyla beraber genel kalite çok iyi değil. Ancak dediğimiz gibi fotoğraf performansı olarak telefon fiyatına göre iyi iş çıkartıyor.
Son olarak pil performansına baktığımızda, cihaz PCMark Battery testinden %100’den %20’ye parlaklık sonuna kadar açıkken 8 saati aşkın bir performans gösterdi. Parlaklık sondayken elde edilen bu skor, cihazın yoğun bir günü rahatlıkla çıkartacağına işaret ediyor. Ancak kutudan çıkan 7.5W şarjın günümüz şartlarına göre yetersiz olduğunu da eklemek gerek.
Donanım
İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG Strix XG27UQ
ROG Strix XG27UQ modeli ile 4K çözünürlükte Assetto Corsa oyununda Ferrari SF1000 F1 aracı ile ofiste kapıştık!
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İSTANBUL PARK’TA 4K 144 HZ MONİTÖRLE F1 KAPIŞMASI! | ROG STRIX XG27UQ
Asus’un en gelişmiş monitörlerinden biri olan ROG Strix XG27UQ ile beraberiz. Klasik bir incelemenin dışına çıkarak 4K’da 144 Hz ve 1 ms özelliklerini tecrübe ettiğimiz bu yarışmada Aydoğan, Mert, Kaan ve Eray 13-15 Kasım’da Türkiye’de yapılacak yarışa bir ön hazırlık yaptılar. Assetto Corsa oyununa İstanbul Park ve SF1000 modlarını ekleyerek 3 tur üzerinden yarıştıkları bu video oldukça eğlenceli geçti.
XG27UQ özellikleri
XG27UQ, Türkiye’de bulabileceğiniz en üst seviye monitörlerden biri konumunda. 27 inçlik IPS bir ekrana sahip olan cihaz, 4K’da 144 Hz tazeleme hızı sunuyor. Bunu tek DP üzerinden Display Stream Compression yani DSC teknolojisi sayesinde yapabiliyor. Ürün 4K’da oldukça akıcı bir deneyim sunarken, aynı zamanda 1 ms MPRT tepkime süresine de sahip.
Bunun yanı sıra HDR desteği de olan ekran tam manasıyla her şeyi bulabileceğiniz bir cihaz konumunda. Nvidia G-Sync desteğine de sahip olduğunu ayrıca belirtmek gerek. ELMB adı verilen Çok Düşük Hareket Bulanıklığı teknolojisiyle de akıcı ve görüntüdeki hareketli nesnelerde de bozulma olmadan net gösterebiliyor.
Arkasında yer alan geniş ROG logosunda Aura Sync desteği de sağlayan ROG Strix XG27UQ, altında da ROG logosu ya da kendinize göre özelleştirebileceğiniz bir alt aydınlatmaya da sahip.
Genel olarak baktığımızda XG27UQ tam performans sunan oldukça üst seviye bir monitör konumunda. Özellikle RTX 3000 serisi kartlar ile gelen 8K HDR desteğiyle bu monitör ile oyunlarınızı 4K HDR açık bir şekilde üst seviye ayarlar ile oynayabileceksiniz.
Aksesuar
SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
Zhiyun Smooth X incelemesi ile karşınızdayız. Hem iki yönlü sabitleme (gimbal) sistemi hem de selfie çubuğu gibi uzatma imkanınız bulunan ve piyasada fiyat/performans odaklı ürünlerden biri olan Smooth X ile alakalı düşüncelerimiz bu videoda.
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SELFIE ÇUBUĞU OLAN GİMBAL: Zhiyun Smooth X
285 derece roll, 300 derece pan yapabilen Zhiyun Smooth X, 235 gram’a kadar olan akıllı telefonlar ile kullanım sunabiliyor. ZY Cami uygulaması ile kontrol edilebilen Smooth X, gelişmiş ve akıllı bir selfie çubuğu olmuş.