Puma da kendini bağlayabilecek

Puma, Nike’ın daha yeni tanıttığı ayakkabısını yakından takip ediyor olsa gerek ki bir tane de kendileri yapmaya karar vermişler. Puma’nın kendini bağlayabilen ayakkabısının adı Fi.

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Puma Fi, Nike’ın yeni rakibi

Puma Fi adını “Fit Intelligence”ın baş harflerinden alıyor. Firma ayakkabılarınızı bağlamak için eğilmeyin diye bunu akıllı telefonunuzdan yapmanızı sağlayan bir uygulama da yayınladı. Eğer akıllı telefonunuzu spor yaparken yanınızda taşımanızın zor olduğunu düşünüyorsanız onun için de bir çözümleri var, akıllı saat uygulaması. Hadi diyelim onu da istemediniz. O zaman da ayakkabının üzerindeki dokunmatik ekran sayesinde parmağınızın bir hareketi ile bağcıklarınızı sıkabiliyorsunuz.

Ayakkabı kendi kendini içindeki mikro motor sayesinde bağlıyor. Bu motor kendine bağlı olan çok ince kabloları komutunuza göre sıkıyor veya gevşetiyor.

Eğer kendiniz ayağınızın ihtiyaçlarına yetişecek kadar hızlı komut veremeyeceğinizi düşünüyorsanız Fi, akıllı algılama teknolojisi sayesinde kendi darlığını ve esnekliğini hızlıca ayarlayabiliyor.

Gücünü nereden alıyor diye soracak olursanız cevabı kablosuz şarj paspası olacak. Ama dışarı çıktığınızda bunlardan Tesla hızlı şarj istasyonları kadar çok bulmak mümkün olmayacağından istediğiniz zaman bataryayı değiştirebiliyorsunuz.

Puma Fi, 350 dolardan satışa çıkacağını duyurduğumuz Nike Adapt BB’den 20 dolar daha ucuza yani 330 dolara mağazalara gelecek. Ama bu teknolojiye mümkün olduğunca hızlı erişmek isterseniz tercihiniz Nike olmalı çünkü Puma’nın çıkışına daha bir yıl var.

Görünen o ki spor ayakkabı dünyasının yeni trendi kendini bağlayabilen ayakkabılar bakalım endüstrinin diğer devleri bu alanda ne gibi ürünlerle karşımıza çıkacak.