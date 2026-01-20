Mobil oyun dünyasının en çok sevilen yapımlarından PUBG, Türk sporunun köklü kulüplerinden Beşiktaş JK ile önemli bir iş birliğine imza attı. Bu resmi lisans anlaşmasıyla birlikte Beşiktaş‘a özel içerikler oyun dünyasına taşınırken, milyonlarca oyuncuyu heyecanlandıracak ne gibi yenilikler sunuluyor?

PUBG MOBILE ve Beşiktaş JK iş birliği detayları

PUBG MOBILE ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü arasında gerçekleşen resmi lisans anlaşması ile birlikte, oyun içinde Beşiktaş’ın simgesel siyah-beyaz formaları ve kulübe özel çeşitli lisanslı içerikler erişime açıldı. Bu iş birliği, 29 Aralık 2025 tarihi itibarıyla aktif hale gelmiş durumda.

Bu özel iş birliği sayesinde, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca PUBG oyuncusu, artık favori oyunlarında Beşiktaş renklerini ve ruhunu taşıyan eşyaları kullanabiliyor. Bu entegrasyon, spor ve oyun dünyası arasındaki bağları daha da güçlendiriyor.

Yöneticilerden açıklamalar

İş birliğine dair önemli açıklamalarda bulunan PUBG MOBILE Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, “PUBG MOBILE olarak, Türkiye’deki güçlü oyun topluluğumuzu Beşiktaş JK gibi köklü bir spor markasıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğini, futbol kültürüyle dijital oyun dünyasını doğal bir zeminde bir araya getiren önemli bir adım olarak görüyoruz.” sözlerini dile getirdi.

Can Gürsu ayrıca, “Aralık 2026’da İstanbul’da düzenleyeceğimiz PUBG Dünya Şampiyonası (PMGC) öncesinde, yerel değerlerimizi global oyuncu kitlesiyle buluşturarak Türk takımlarının dijital alandaki temsiline katkı sağlamayı sürdüreceğiz.” şeklinde ekledi.

Beşiktaş JK Genel Sekreteri Uğur Fora ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin ve dünyanın en köklü spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile, dünya genelinde milyonlarca oyuncuya ulaşan PUBG Mobile platformunun bir araya gelmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz.”

Fora, açıklamasının devamında, “Ülkemizin güçlü futbol kültürünü ve Beşiktaş’ın köklü birikimini oyun ekosistemimize dahil etmeyi çok önemsiyoruz. Siyah-beyaz renkler, PUBG Mobile evrenindeki yerini aldı. Bu iş birliği oyuncuların ve Beşiktaşlıların deneyimlerini zenginleştirecek. Bu iş birliğinde emeği geçen Beşiktaş JK ailesine, yönetim kuruluna çok teşekkür ederim.” dedi.

Bu ortaklık, hem PUBG hayranları hem de Beşiktaş taraftarları için yeni ve heyecan verici bir deneyim sunuyor. Türk sporunun dijital platformlardaki görünürlüğünü artırma adına atılan bu adım, oyun ve futbol arasındaki etkileşimin güzel bir örneğini sergiliyor.

