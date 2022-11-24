PUBG Mobile, Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın 2.sezonunu duyurdu. İlk sezonda olduğu gibi Yükselen Yıldızlar Turnuvası profesyonel arenaya adım atmak isteyen amatör oyuncular için önemli bir kapıyı aralayacak.

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Her oyuncunun katılabileceği ve arkadaşlarıyla PUBG MOBILE oynayarak yeteneklerini gösterebileceği Yükselen Yıldızlar Turnuvası 2. sezonu tüm oyunculara espor takımları tarafından keşfedilme fırsatı sunuyor. Turnuva başvuruları 12 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında www.pubgmturkiye.com websitesi üzerinden alınacak.

Toplam ödül havuzu 500.000 TL

Turnuvaya kayıt olan oyun severler, dört büyük yayıncının 2 – 2 olarak ayrılacağı iki farklı yayıncı liginden oluşacak eleme aşamasında mücadele edecekler. 5 – 16 Aralık tarihleri arasında elemelerinin yapılacağı Yükselen Yıldızlar Turnuvası’nın 2. sezon finalleri ise 17 – 18 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Turnuvayı ilk dört sırada tamamlayan takımlar PMNC turnuvasında oynamaya hak kazanacaklar. Topluluk turnuvası kazananlarının ilk kez ulusal şampiyona PMNC’ye bağlandığı bu turnuva, profesyonel espor arenasında yer almak isteyen oyunculara büyük bir fırsat sunuyor. PMNC (PUBG Mobile National Championship), daha sonraki aşama PUBG Mobile Pro League’de (PMPL Türkiye) yer alacak sekiz takımın belirleneceği profesyonel bir turnuva olacak. Infinix’in ana sponsorluğunda düzenlenen turnuvada, kahraman olarak yer alan ünlü isimler ise Barış G, BARBAR, Mezarcı ve Egoist Pati olacak.

Infinix Note 12 serisi ile Turnuva Sponsoru

Infinix, 2022 PMNC Türkiye etkinliğinin yanı sıra PUBG Mobile tarafından düzenlenen Yükselen Yıldızlar Turnuvası 2. Sezonu’na yeni oyuncu telefonu Note 12 serisi ile ana sponsor oldu.