Infinix’in yeni amiral gemisi modeli NOTE 12 VIP ile birlikte daha erişilebilir modeli NOTE 12 G96 Türkiye’de satışa çıktı.

Bakmakta fayda var: Infinix Note 12 VIP Elimizde! | 120 Watt şarj orta seviyede

Infinix, Türkiye’de pazara sunulan yeni modellerini kapsamlı bir lansmanla tanıttı. 120W Hyper Şarj özelliği, 120Hz yenileme hızına sahip 6,7″ FHD+ Süper Light AMOLED ekranı ve 108MP Sinematik Üçlü Kamerası ile NOTE 12 VIP ve daha uygun fiyatıyla dikkat çeken NOTE 12 G96 modellerinde havacılık sınıfı ultra ince cam tasarım kullanılıyor. Infinix, 5 GB’a kadar genişletilebilir bellek ve kullanıcıların ihtiyaç duydukları şarj ve pil koruması gibi yenilikçi performans özelliklerini her iki modelde kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Lansman etkinliğinde konuşan Infinix Mobility Bölge Direktörü Chris Xu, Infinix’in biçim ve işlevi bünyesinde barındıran NOTE 12 Serisi ile akıllı telefonlarda yeni bir standart sunduklarını belirterek, “Bu seri, hızlı şarj gücü ve e-spor seviyesi oyun performansını, hafif, esnek ve yüksek performanslı bir cihaza ihtiyaç duyan profesyoneller için ikonik bir tasarımda bir araya getiriyor” dedi.

Infinix, etkinlikte ayrıca NOTE 12 serisi ile Türkiye’nin en büyük topluluk turnuvası PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar ve PMNC Turnuvası’na ana sponsor olduğunu duyurdu. Sponsorluk işbirliği kapsamında projenin yüzü ise sevilen sanatçı Ece Seçkin oldu. Sürprizlerle dolu etkinliğe Infinix’in yeni modellerinin PUBG MOBILE’da öne çıkan özelliklerini anlatan tanıtım filminde rol alan Ece Seçkin de katıldı. Infinix, söz konusu sponsorlukla mobil e-spor arenasında yer almak isteyen tüm oyuncuları desteklemeyi hedefliyor.

Ece Seçkin’in rol aldığı tanıtım filmine bu linkten ulaşabilirsiniz: PUBG MOBILE & Infinix Tanıtım Videosu

Hızlı şarjın geleceği: 17 Dakika’da %1’den %100’e

Infinix, NOTE 12 VIP’de 120W Hyper Şarj özelliğini 4500mAh batarya ile entegre ederek kullanıcılara maksimum batarya kapasitesi sunuyor. Cihaz 120W üstün şarj hızıyla sadece 17 dakikada %1’den %100 doluma ulaşıyor. Infinix, hızlı şarj özelliğini kusursuz bir şekilde kullanıcılara sunmak için, çift şarjlı ve çift hücreli bir pil kullanıyor. TÜV sertifikalı batarya ve şarj koruma teknolojileri, NOTE 12 VIP’in voltajı ve amper değerlerini en uygun şekilde ayarlamasını ve mevcut girişi iki katına çıkarmasını sağlıyor.

Ultra hızlı şarj özelliği sunan bu yeni model, şarj cihazı, devre ve pil için tam 103 şarj ve pil koruma özelliğini içeriyor. NOTE 12 VIP ayrıca akıllı telefon şarjının her zaman güvenli olmasını sağlamak için cihazın sıcaklığını gerçek zamanlı olarak izleyen 18 termal sensörle birlikte geliyor. Şarj avantajlarını daha da artıran NOTE 12 VIP, şarj malzemesinin uzun ömürlü olması için şarj kablosunun korozyon direncini artıran platin iletken malzeme kullanıyor.

Tüm bu özellikleri bir araya getirerek, 800 defa şarj edilmede dahi %85’e kadar pil kapasitesini koruyan NOTE 12 VIP’in 120 W Hyper şarjı, günlük şarj sırasında güvenilirliğini ve uzun ömürlülüğünü kanıtlayan TüV Rheinland Safe Fast-Charge System sertifikasına sahip. NOTE 12 ailesinin bir diğer üyesi olan NOTE 12 G96 ise 33 W Süper Şarj desteğine sahip 5000 mAh pil kapasitesi ile birlikte geliyor.

Hız ve güç bir arada: 120hz ekran, 360 Hz yenileme hızı ile PUBG MOBILE e-sporu için birebir

6,7″ FHD+ Super Light AMOLED ekran, keskin 120 Hz ultra yenileme hızı ve her kaydırma hareketiyle anında senkronize olan 360 Hz dokunmatik örnekleme ile kullanıcılara ipeksi pürüzsüzlükte bir görsel deneyim sunuyor. Ekranda ayrıca kullanıcılara %100 DCI-P3 renk gamı, 1 milyardan fazla renge sahip 10 bit renk derinliği ve mükemmel kontrast oranları gibi önemli görüntü özellikleriyle dolu, net bir görsel deneyim sağlıyor. Infinix Note 12 VIP’in e-spor seviyesi bir oyuncu telefonu olmasını sağlayan bir değer nokta ise oyuncu işlemcisi.

MediaTek Helio G96 Oyun İşlemcisi, NOTE 12 G96 ve NOTE 12 VIP’ye daha fazla hız ve güç sağlıyor. Sekiz çekirdekli bu işlemci, 2.05 GHz’e kadar hızlanan iki güçlü Arm Cortex-A76 işlemci çekirdeği ve üstün performans için bir sonraki seviye yapay zekayı kullanmak üzere tümleşik olarak çalışan Arm Mali G57 GPU’yu içeriyor. Ayrıca 13 GB’a kadar RAM kapasitesi 2133 MHz LPDDR4X belleğe sahip. Süper hızlı veri bant genişliği sağlayan turbo şarjlı UFS 2.2 depolama ile cihazların performansında da gözle görülür bir artış sağlanıyor.

Infinix, NOTE 12 VIP ve NOTE 12 G96’nın 8 GB belleğini 5 GB’a kadar genişletilmiş RAM sağlamak için RAM ve ROM’u entegre ederek 13 GB’a çıkarıyor. Bu özellik akıllı telefonun işlem hızını artırdığı gibi kullanıcıların akıllı telefonlarını çeşitli işlevlerde çoklu görevlerde kullanmak için performans hızı ve gücü sağlıyor.

NOTE 12 VIP, ideal bir akıllı telefon deneyimi sunmak için yüksek performanslı özelliklerin yanı sıra şık ve sofistike bir tasarıma sahip. Cihaz, cam dokusu ve karbon fiberin gücü ile havacılık sınıfı ultra ince cam elyaf malzeme kullanıyor. Tasarımında kullanılan materyaller, NOTE 12 VIP’in yalnızca 199 gram ağırlık ve 7,89 mm inceliği ile tüy kadar hafif ve ultra-şık bir tasarımda olmasını sağlıyor.

Bu üst düzey tasarımın içinde yer alan 6,7″ FHD+ Super Light AMOLED ekran, AMOLED ekran, 3,1 mm dar alt çerçeve ve daha güçlü ekran darbe direncine sahip %93,1 ekran gövde oranı ile geliyor. Ekran ayrıca Buna ek olarak, TÜV Rheinland düşük mavi ışık göz konforu sertifikasına sahip NOTE 12 VIP, kullanıcılarına daha az göz yorgunluğu ile saatlerce keyifli bir kullanım sağlıyor.

Ayrıca, NOTE 12 G96’nın gün ışığında bile kristal netliğinde parlaklık sağlayan ve farklı tüketiciler için bir dizi esnek seçenek sunan 6,7 inç FHD+ Gerçek Renkli AMOLED ekranı, kullanıcılar için sürükleyici görseller ve deneyim sunuyor.

Düşük ışıkta bile yüksek performans

NOTE 12 VIP modelinin üçlü kamerası, 108 MP Sinematik kamera, 13 MP Ultra geniş açılı bir lens ve harika fotoğraflar çeken Lazer Algılamalı Otomatik Odaklı bir derinlik lensinden oluşuyor. Ana kamera, 12000×9000 ultra yüksek çözünürlük ve büyük bir 1/1,67 inç sensör içeriyor ve maksimum ayrıntı için daha fazla ışık alan büyük 1,92μm pikseller üreten 9’u 1 arada piksel gruplamayı destekliyor. Lazer Algılamalı Otomatik Odaklama özelliği de telefonun düşük ışık koşullarında odaklanmasını etkili bir şekilde iyileştiriyor.

NOTE 12 G96 modelinde ise derinlik ve yapay zeka destekli 50MP Ultra Gece Kamerası yer alıyor. NOTE 12 serisindeki tüm cihazlar, mükemmel selfie çekimleri için 16 MP selfie kamerası ile birlikte geliyor.

Ek temel özellikler

DTS’li Çift Hoparlör: NOTE 12 Serisi, gelişmiş sesle birlikte 360 derecelik güçlü bir surround ses sunuyor.

NOTE 12 Serisi, gelişmiş sesle birlikte 360 derecelik güçlü bir surround ses sunuyor. Grafen Soğutma Sistemi: NOTE 12 VIP, çekirdek sıcaklığını 15 dereceye kadar azaltmak için 9 Katmanlı Buhar Odası Sıvı Soğutmalı Grafen Sistemine sahip. NOT 12 G96 ise, 10 Katmanlı Grafen Soğutma sistemi ile donatıldı.

NOTE 12 VIP, çekirdek sıcaklığını 15 dereceye kadar azaltmak için 9 Katmanlı Buhar Odası Sıvı Soğutmalı Grafen Sistemine sahip. NOT 12 G96 ise, 10 Katmanlı Grafen Soğutma sistemi ile donatıldı. Lineer Motor Dokunsal Sistemler: NOTE 12 VIP, oyun oynarken kullanıcılara tamamen yeni bir dokunma deneyimi sağlayan Çift X ekseni Lineer Motor Dokunma Sistemi ile geliyor. NOTE 12 G96 ise, oyun oynarken daha kısa ve daha keskin titreşimleri simüle eden bir Lineer Motor Dokunma Sistemine sahiptir.

NOTE 12 VIP, oyun oynarken kullanıcılara tamamen yeni bir dokunma deneyimi sağlayan Çift X ekseni Lineer Motor Dokunma Sistemi ile geliyor. NOTE 12 G96 ise, oyun oynarken daha kısa ve daha keskin titreşimleri simüle eden bir Lineer Motor Dokunma Sistemine sahiptir. Infinix Dar-Link 2.0: Yazılım, bir yapay zeka algoritmasına dayalı olarak görüntü kararlılığını geliştirirken, aynı anda sürükleyici bir oyun deneyimi için cihaz sıcaklığını düşürüyor.

Yazılım, bir yapay zeka algoritmasına dayalı olarak görüntü kararlılığını geliştirirken, aynı anda sürükleyici bir oyun deneyimi için cihaz sıcaklığını düşürüyor. XOS 10.6 Yazılımı: Storage Optimizer, Lightning Multi-Window, Privacy Guardian ve daha fazlası gibi yeni özellikleri içeren, Android 12 tabanlı yeni XOS 10.6 yazılımına sahip olan NOTE 12 VIP ayrıca, yaşam kalitesi iyileştirmeleri ekleyen Folax AI (yapay zeka) sesli yardımcısını destekliyor.

Online kanallarda satışta

NOTE 12 128 GB modeli 7.999TL, NOTE 12 256 GB modeli 8.999TL ve NOTE 12 VIP modeli ise 12.999 TL’lik etiketle 23 Kasım’dan itibaren Vodafone, Hepsiburada, Trendyol ve diğer kanallarda satışa sunuldu.

Daha fazla detay için: http://www.infinixmobility.com/