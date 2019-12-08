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PUBG Mobile, Snapdragon 865 ile sınıf atlayacak!
PUBG Mobile, dünyada en çok rağbet gören mobil oyunlar arasında belki de en popüler olanı. Geçtiğimiz günlerde ABD’li teknoloji üreticisi Qualcomm tarafından tanıtılan Snapdragon 865 ile oyun artık çok daha akıcı olarak oynanabilecek. Qualcomm yaptığı açıklama ile oyuna 10-Bit HDR ve 90 FPS desteğinin geleceğini açıkladı.
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Qualcomm tarafından 3-5 aralık tarihleri arasında Hawaii‘de gerçekleştirilen Snapdragon Tech Summit 2019 etkinliği beraberinde bir çok haber ve yenilik getirdi. Oyunseverlerin dikkatini ise en çok PUBG Mobile iyileştirmeleri çekmiş durumda. Şirket, PUBG Mobile‘da 90 FPS ile daha iyi bir akıcılık sağlamak adına oyun geliştiricileri ile birlikte çalışıyor.
Oyuncular için bu önceden uzak bir hayal gibi gözükse de, önümüzdeki yılın performans canavarı olması beklenen Snapdragon 865 yonga seti sayesinde bu hayalin hiç de uzak olmadığını söylemek pek mümkün. Yeni nesil işlemci ile oyun artık 90 FPS desteğine kavuşuyor. Ayrıca akıllı telefonlar yüksek hızda ekran yenileme desteği aldığında, oyun 144Hz ekran desteği de sağlayacak.
Qualcomm oyuna ayrıca 10-Bit HDR desteğinin de geleceğini açıkladı. Bu yüksek dinamik aralık, oyunda çeşitli grafik iyileştirmelerine neden olacak. Oyun bu sayede çok daha keyifli ve güzel bir performans sunabilecek.
Snapdragon 865‘in bir önceki nesilden kardeşi olan Snapdragon 855‘e kıyasla yüzde 25 daha hızlı CPU performansına ve yüzde 20 daha hızlı grafik arabirimine sahip olduğunu da hatırlatalım. Elbette bu durumun diğer oyunlara da yansıyacağını ve daha iyi performanslar sunacağını söyleyebiliriz. İşlemci ayrıca geniş bir aralıkta 5G frekans desteği sunuyor.
Hem Qualcomm hem de PUBG Mobile geliştiricileri, tüm bu güncellemelerin ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz net bir şey söylemediler. Fakat önümüzdeki nesil Snapdragon işlemcileri ile 90 FPS desteği sayesinde oyundan çok daha iyi bir akıcılık ve grafik performansı alacağımız aşikar gözüküyor. Bu da oyunseverlerin keyiflerini haliyle yükseltmiş durumda.
Telefonunuzda PUBG Mobile hala yüklü değilse, aşağıda bıraktığım linkler sayesinde indirip keyifle oynayabilirsiniz.
PUBG Mobile indirme linkleri
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8 Lite özellikleri sızdırıldı!
OnePlus 8 Lite, Çinli teknoloji üreticisi OnePlus‘ın 2015 yılında piyasaya sürdüğü OnePlus X modelinden sonra üretilecek ikinci orta sınıf akıllı telefonu olmaya hazırlanıyor. Modelin ayrıca fiyat/performans açısından dikkat çekmesi beklentiler arasında.
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OnePlus 8 Lite neler sunuyor?
Sızdırılan görsellere bakılırsa, yeni modelin tasarımının üreticinin diğer modelleriyle farklılık gösterdiğini söylemek mümkün. Hatta tasarım, Samsung‘un şubat 2020‘de tanıtımına hazırlandığı Galaxy S11 ile benzerlikler de taşıyor.
Telefonun ön yüzü tamamı ekran kaplı bir tasarım ile gelirken, ön kameranın ortada noktasal bir şekilde konumlandığını görüyoruz. İki adet olması beklenen arka kameralara ise sol üst köşede dikdörtgen formda yer verilmiş. Modelde herhangi bir fiziksel parmak izi okuyucu bulunmuyor. Parmak izi okuyucusunun ekran üzerine konumlandırıldığı düşünülürse, modelin OLED ekranla gelmesi pek mümkün gözüküyor. Fiziksel ses açma-kapama düğmelerinin solda, güç düğmesinin ise sağda yer aldığını gördüğümüz modelde, 3.5 mm kulaklık girişine yer verilmemiş. Diğer iddia edilen detaylara göre 6.5′ büyüklüğünde bir ekran ile gelmesi beklenen model, USB Type-C girişini de bünyesinde bulunduracak.
Modelin diğer teknik detayları ve fiyatı şu an için bilinmiyor. OnePlus en son 2015 yılında OnePlus X modeliyle orta sınıfı hedef almıştı. Şirketin, OnePlus 8 Lite modeliyle orta sınıf akıllı telefon piyasasında ne gibi farklılıklar yaratacağını ise ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Band 4 Pro akıllı bileklik tanıtıldı!
Huawei, yapmış olduğu lansmanda 12 Aralık‘ta satışına başlaması planlanan yeni bilekliği Huawei Band 4 Pro modelini tanıttı.
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Band 4 Pro, temassız ödemeler için NFC desteği ve GPS yongası ile gelen akıllı bileklik, yakın bir zamanda satışa sunulacak. Standart bir tasarıma sahip olan bileklik, deriyi tahriş etmeyeceği söylenen materyalden üretilen kayışlara sahip.
Band 4 Pro, bünyesinde 240×120 piksel çözünürlüğünde ve 0,95 inç renkli bir AMOLED ekran barındırıyor. Bu ekranda saat ve kalan pil ömrü yanında atılan adım ile yakılan kalori miktarını gösterebiliyor. 11 farklı spor modu bulunan Band 4 Pro bunun yanı sıra 127 farklı spora da destek vererek detaylı bir aktivite takibi yapabiliyor. Şirket cihaza ekran özelleştirme konusunda önceden yüklenmiş 100 farklı özelleştirme seçeneğiyle birlikte gönderiyor.
Bunların yanı sıra Huawei Band 4 Pro, yeni akıllı bileklikte, uyku izleme teknolojisinin son versiyonu olan Huawei TruSleep 2.0 teknolojisini de barındırıyor. Bir spor bilekliği de olan Band 4 Pro, bu noktada kandaki oksijen doygunluk seviyesini ölçmek için kalp atış sensörüne sahip.
Huawei’in yeni akıllı bilekliği siyah, pembe ve kırmızı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile geliyor. Türkiye’de de ilerleyen dönemde satılacağını düşünülen Band 4 Pro, 56 dolarlık bir satış fiyatı ile raflardaki yerini alması bekleniyor. Çin için ön siparişe açılmış durumda olan Band 4 Pro, 12 Aralık’tan itibaren erişilebilir olacak.
Oyun
Call of Duty Mobile sadece iki ayda 170 milyon indirmeyi aştı!
Call of Duty Mobile,Android ve iOS’ta kısa sürede en popüler oyunlardan biri haline geldi.Son yayınlanan rapor,ilk iki ayında 172 milyondan fazla kez indirildiğini ve yaklaşık 87 milyon dolar gelir elde ettiğini gösteriyor.Özellikle bir kaç yıldır Battle Royale türü oyunların hem mobil hem de PC platformunda dikkat çekici başarısı konuşulmakta.Çin merkezli oyun devi Tencent tarafından geliştirilen Call of Duty Mobile,1 Ekim 2019 tarihinde mobil mağazalarda yerini almıştı.Çıkış yaptığı günden bu yana yakaladığı takdire şayan ivme ile kendinden sık sık söz ettiriyor.
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Activision ve Tencent ortaklığıyla geliştirilen oyun akıllı telefon kullanıcıları için ücretsiz şekilde sunuluyor.Sadece çıkış yaptığı ilk dönem de 146 milyon indirme rakamına ulaşan oyun,kasım ayı içerisinde ise 21 milyonu aşkın indirme ile gündemimizde kalmaya devam ediyor.Oyun ABD’de yaklaşık 28,5 milyon kurulum ve dünya genelinde tüm indirmelerin yüzde 16,6’sını kapsamakta.Sırasıyla Hindistan 17.5 milyon ile yüzde 10.2,Brezilya 12 milyon indirme ile yüzde 7 olarak indirmelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.Yapım Google Play üzerinden 89 milyon kez (yüzde 52) indirme sayısı yakalarken,iOS platformunda ise 83 milyon kurulum sayısıyla son iki aya damgasını vurdu.
Geliştiriciler oyunu yeni mod,silah ve karakter güncellemeleri ile sürekli aktif halde tutmaya devam ediyor.Yapımın ücretsiz olarak sunulması kısa sürede bu ivmeyi yakalamasında büyük bir rol oynuyor.Bakalım Call of Duty Mobile bu iddialı veriler ile,en büyük rakibi PUBG Mobile ile arasındaki farkı kapatabilecek mi ?
Eğer halen denemediyseniz indirme linkleri;