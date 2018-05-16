PUBG Mobile güncellendi: Yeni harita ve daha fazlası

PUBG Mobile güncellendi: Yeni harita ve daha fazlası

16 Mayıs, 2018 Mobil, Oyun 0 yorumlar

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PUBG Mobile için yeni Miramar haritası ve diğer özelliklerin yer aldığı v0.5.0 güncellemesi sunuldu. Güncelleme hem iOS hem de Android için yayınlandı.

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PUBG Mobile için yeni güncelleme neler sunuyor?

Gelen güncelleme ile alakalı bilgiler, oyunun Twitter hesabından duyuruldu. Aşağıdan görebileceğiniz üzere bu güncelleme ile birlikte 2. sezona merhaba diyoruz. Ayrıca Miramar haritasının yanı sıra “gizli kutu”, ilerleme görevleri ve bölge sistemi gibi yenilikler de var.

Bu arada şirketten yapılan resmi açıklamaya göre yeni güncelleme, bölge bölge verilecek. Yani eğer oyunda şu an bir güncelleme göremiyorsanız, birazcık beklemeniz gerekecek.

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