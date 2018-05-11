PUBG Mobile PC’de oynama – Resmi emülator (VİDEO)

PUBG Mobile PC’de oynama için geçtiğimiz günlerde resmi emülatör sunuldu. Biz de bu videomuzda, bu emülatöre yakından bakıyoruz ve PC’de PUGB Mobile oynuyoruz.

Emülatörü indirmek için: http://syzs.qq.com/en/

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PUBG Mobile PC’de oynama

PUBG Mobile PC‘de oynama için yapmanız gereken ilk önce bu link üzerinden emülatörü indirmek ve oyunu bilgisayarınıza kurmak. Emülatörü kurduğunuzda, tekrar bir indirme gerçekleştiriliyor ve oyun hazır oluyor. Oyuna ister Facebook hesabınızla, isterseniz de misafir olarak direkt giriş yapabiliyorsunuz. Bu arada bu emülatörle oyunu oynadığınızda, sunucu aynı sizin gibi emülatör kullanan kişilerle sizi eşleştiriyor. Yani akıllı telefonla giren oyuncular bu sunucularda yer almıyor ve haksız bir rekabet olmuyor.

Şu anda sadece HD olarak oynanabilen oyun, yakın zamanda UHD çözünürlük desteğini de verecek. Oyunda ister tek başınıza, ister bir arkadaşınızla isterseniz de iki kişiden fazla kişiden oluşan takımlarla oynayabiliyorsunuz. Ayrıca normal ve arcade olmak üzere iki farklı oyun modunun olduğunu da belirtelim. Bizim yaptığımız testlerde yeni oyuna bağlanmak için yaklaşık 10 – 15 saniye beklememiz yetti. Yani bu da demek oluyor ki şu anda birçok oyuncu emülatör üzerinden PUBG Mobile oynuyor.