PUBG MOBILE Görevimiz Tehlike güncellemesi yayınlandı

Tencent Games, tam bir ay boyunca sürecek olan eşsiz PlayerUnknown’s Battlegrounds Mobile (PUBG MOBILE) kampanyasıyla, 27 Temmuz’da vizyona giren “Mission: Impossible Yansımalar” filminden esinlenen, tamamı oyun içi içerikleri kullanıcılarına sunuyor. İlgili güncelleme, bugün PUBG MOBILE oyuncularının indirilmesine açıldı.
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PUBG Mobile Görevimiz Tehlike güncellemesi neler sunuyor?
PUBG MOBILE, son güncelleme ile “Mission: Impossible Yansımalar” oyun içi teması ve aşağıdaki oyun içi özellikleri kazanacak:
- “Mission: Impossible Yansımalar” Teması – Oyuncular yepyeni bir arka plan müziğini ve film temasına sahip özelleştirilebilir paraşütleri deneyimleyebilecekler.
- Yepyeni Mücadeleler– Oyuncular, Takım Hücumu, Hayatta Kalma ve Birinci Şahıs Perspektifi modlarında tematik mücadelelere katılarak çeşitli ödüller kazanabilecekler.
- Özel Oyun İçi Ödüller – Kampanya süresince oyuncular “Mission: Impossible Yansımalar” teçhizatlarını değiş tokuş edebilecek ve kullanabilecekler.
Oyuncular “Mission: Impossible Yansımalar” dünyasını Android ve iOS cihazlarındaki PUBG MOBILE’da yeni eşyalar, mücadeleler ve doğrudan filmden alınan diğer içeriklerle deneyimleyebilecekler.
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