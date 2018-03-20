PUBG ya da tam adıyla PlayerUnknown’s Battlegrounds PC dünyasında bir yıl içerisinde tüm rekorları alt üst etmesinin ardından Xbox One konsoluna gelmiş, orada da şimdiden 5 milyon satın alım sayısını aşmayı başarmıştı. Fortnite’ın mobil atağının ardından geçtiğimiz günlerde Kanada için soft launch yapan PUBG Mobile, Tencent desteği ile şu anda hem Android hem iOS için yayımlanmış oldu. Çin’de aylardır bulunan mobil versiyonu, Kanada ardından Türkiye’de de indirilebilir durumda. Ücretsiz olarak yayımlanan oyun, PC ve konsol tarafından farklı olarak ücretsiz olmasıyla mobilde de oyuncu rekoru kıracak gibi görünüyor.

PUBG Mobile Türkiye’de!

Şu anda Android ve iOS platformlarında Türkiye’de de indirilebilen oyunun Android sürümünü ve iOS versiyonunu aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

PUBG Android İndir

PUBG iOS İndir