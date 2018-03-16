Battle Royale türünün en büyük iki temsilcisi PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) ve Fortnite birbirlerine karşı yarışlarını PUBG Mobile ve Fortnite Battle Royale mobil tarafa taşıyor. Geçtiğimiz günlerde ön kayıt sürecini başlatan Fortnite’ın ardından PUBG tarafından da atak geldi. PUBG’nin Mobile sürümünü Kanada’da soft launch olarak çıkartan Tencent, oyunu resmen Google Play Store’da yayımlamış oldu. Şu an için sadece Kanada’ya açık olması sebebiyle “Uyumlu cihaz yok” uyarısıyla indirmeye izin verilmeyen PUBG Mobile’ın kısa süre içerisinde tüm dünyada kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor.

PUBG Mobile APK kullanmak sorunu çözer mi?

APK Mirror’da yayımlanan APK dosyasını indirmek sorunu çözmüyor. Söz konusu yapım ücretli olacak çıkacağı için APK dosyasını indirmeniz halinde “Oyunu satın almadığınız için dosyalar yüklenemiyor” hatası ile karşılaşacaksınız. Bu nedenle oyunun tamamen çıkmasını ve satın almanızı beklemeniz gerekecek.