Oyun
PUBG Mobile 1.0; yeni hile önleme yazılımıyla beraber tüm detaylar
PUBG Mobile için 8 Eylül’de yayınlanacak 1.0 sürüm güncellemesi, beraberinde pek çok yenilik getiriyor. Bu yenilikler arasından en önemlisi ise, oyunun hile önleme yazılımının daha fazla güçlendirilmesi olacak.
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Tencent Games, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile için 8 Eylül’de yayınlayacağı New Era kod adlı 1.0 sürüm güncellemesiyle, oyuna çeşitli yenilikler ekledi. Güncelleme notlarında öne çıkan detay ise oyundaki hile önleme yazılımının güçlendirilmesi oldu. Yenilenen haliyle hile önleme yazılımı, hem oyun içi hilelerinin yapılmasını zorlaştırıyor hem de hile tespiti yaparken oyunun performansında yaşanacak düşüşü de minimuma indiriyor.
Geliştiriciler, “New Era” başlığıyla duyurdukları yeni PUBG Mobile 1.0 yenilikleri ile hakkında Twitter hesabından notlar paylaştı. Paylaşımda yeni hile yazılımının, hilecilerin sıkça kullandığı Cheat Z, Cheat M, Grass Hack ve Auto Aim yöntemlerini daha iyi tespit edebileceği vurgulanıyor.
Ayrıca PUBG Mobile 1.0 güncellemesiyle gelecek tek yenilik bu değil; oyun köklü bir biçimde grafik iyileştirmeleri ve sistem performansını artıran küçük dokunuşlar da içeriyor. Örneğin şu anki haliyle PUBG Mobile’ın hile önleme yazılımı, hile yapan kullanıcıları tararken oyunda rahatsız edici bir performans düşüşü yaşanıyordu. Yeni PUBG Mobile 1.0′da ise bu performans düşüşü sorunu da ortadan kalkacak.
PUBG Mobile 1.0 güncelleme notları
Oyunun motorunu ilgilendiren güvenlik sorunlarını ve hile yazılımlarını da ortadan kaldırmayı amaçlayan PUBG Mobile 1.0′ın güncellemesinin öne çıkan detayları ise şu şekilde:
Video İnceleme Sistemi
Video İnceleme Sistemi olarak adlandırılan yeni özellik, kısa bir süre içinde kullanıma sunulacak. Bu özellikle beraber geliştiriciler, oyuncuların maç tekrarlarını izleyip oyunda hile yapılıp yapılmadığını tespit etmesini ve bunları ekibe bildirmesini kolaylaştırıyor. Oyun ekibi ise kullanıcılardan gelen bu bildirimler doğrultusunda hile yapanları cezalandıracak.
İzleme sistemi iyileştirmesi
PUBG Mobile 1.0 sürümünde, izleme yoluyla düşman konumunu tespit etme becerisi kapsamlı olarak geliştirildi. Bu noktada geliştiricilerin açıklamasına göre oyunda iki farklı hesap maça girip, birisi diğerini öldürse bile geriye kalan kişi hiçbir şekilde hile yapamıyor.
Sohbette hile yazılımlarını engelleme
Özellikle son dönemlerde artış gösteren sohbet içi hile yazılımları noktasında PUBG Mobile’ın zaten geniş önlemler aldığını biliyoruz. Bu önlemler, New Era başlıklı 1.0 sürümünde ise daha fazla geliştiriliyor. Bu bağlamda, hile yazılımlarıyla ilgilenenler kesin olarak oyundan atılacak.
Otomatik Nişan
PUBG Mobile 1.0′ın özellikle otomatik nişan hilesine odaklandığını söyleyebiliriz. Zira güncelleme, otomatik nişan hilesini tespit edebilen toplam 20 farklı yöntem getiriyor. Anlaşılan o ki geliştiriciler, bunun için pey bir çalışmış ve neticede hileyi kontrol altına almayı başarmış. Ayrıca bu hileyi yapanlara verilen cezaların da artırıldığını ekleyelim.
PUBG Mobile 1.0 ile gelen diğer yenilikler ve iyileştirmeler:
◾ Sabit motor güvenlik sorunları çözüldü
◾ Güvenlik izleme sisteminin performansa etkisi iyileştirildi
◾ Güvenlik süreçleri ve araçları iyileştirildi
◾ Livik’in ceza eşiği için güvenlik protokolleri iyileştirildi
◾ Rütbeli TÖM önlemleri
◾ Çözülen hileler: Otomatik nişan hilesi, çimen hilesi, M hilesi, Z hilesi
Güncelleme, 8 Eylül 2020′de oyun severlerin beğenisine sunulacak.
PUBG Mobile 1.0 – tanıtım videosu
Oyun
Minecraft, ücretsiz olarak PlayStation VR desteğine kavuşuyor
Minecraft, geliştiricisi Mojang Studios tarafından bugün yayınlanan resmi duyuruya göre PlayStation VR platformuna geliyor. Ücretsiz olarak kullanıma sunulacak bu oyun, böylelikle PS VR kullanıcıları için muazzam bir sanal gerçeklik deneyimi yaşatacak.
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Uzun süredir Minecraft oyuncuları büyük bir heyecanla PlayStation VR deneyimi yaşamak istiyor. Aslında oyun hali hazırda Oculus Rift gibi çeşitli sanal gerçeklik platformlarında olsa da, Sony’nin VR platformu şu ana kadar göz ardı edilmişti. Bugün ise geliştirici firma Mojang Studios, nihayet Minecraft için PlayStation VR desteğinin ekleneceğini duyurdu. Destek, eylül ayının sonlarına doğru tüm oyunculara ücretsiz bir ek yama olarak sunulacak.
Minecraft için PlayStation VR müjdesi
Geliştiriciler, PlayStation’ın blog sayfasında yayınladığı duyuruda; “PlayStation 4’te Minecraft’a sahip olan herkes bu yamayı otomatik olarak alacaktır. Bu yamayı indirin ve yeni Minecraft VR deneyimine erişim elde edin. Elbette, kullanmak için bir PS VR kurulumuna da ihtiyacınız olacaktır.” açıklamasını yaptı. Ayrıca Mojang, PS VR’da Minecraft’ın nasıl olacağına dair ipucu veren ekran görüntüleri de paylaştı.
Şirket, Minecraft oyuncularının PS VR sürümünü PlayStation 4′te her gün, her hafta, her ay, her yıl oynayabileceğini söylemekle birlikte deneyim bakımından hiçbir eksiklik olmayacağını vurguladı. Mojang, oyunda bazı ufak değişiklikler yapılacağını, ancak bunların yalnızca VR kullanıcılarını kapsayacağını söyledi. Yani VR’sız oynayanların hayatında hiçbir şey değişmeyecek.
Sanal gerçeklik deneyimiyle oynamak isteyenler ise PS VR gözlüğünü kullanarak etraflarına bakarken hareket etmek ve harekete geçmek için PS4 kontrol cihazını kullanabilecekler.
Genel
Dirt 5 çıkış tarihi yine ertelendi!
Geçtiğimiz haftalarda çıkış tarihi ertelenen Dirt 5 bir kez daha ertelendi. Böylece sevilen yarış oyunu toplamda bir ay gecikmeli olarak oyunseverlerin beğenisine sunulacak.
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Dirt 5, 6 Kasım’da piyasaya çıkacak
Oyunun yapımcısı Codemasters tarafından yapılan açıklamada Dirt 5, 6 Kasım’da ilk olarak Xbox One, PS4 ve PC için piyasaya çıkacak. Daha önce de belirtildiği gibi oyunun erken erişim sürümü tanıtım tarihinin 3 gün öncesinde oynanabilir olacak.
Yeni nesil konsollar için net bir tarih yok
Şirketin yaptığı açıklamada, Dirt 5’in Xbox Series X ve PlayStation 5 için ne zaman çıkacağı hakkında net bir tarih bilgisi bulunmuyor. Ancak şirket yeni nesil konsollar için oyunun bu sene içinde çıkacağını belirtiyor. Şirket açıklamanın devamında ise PS4 ve Xbox One oyun konsollarında bu oyuna sahip olan kişilerin yeni nesil konsollar için bir daha oyunu satın almak zorunda kalmayacaklarını da belirtti. Codemasters aynı açıklamada oyunun Google Stadia platformuna da çıkacağını ancak bunun için 2021’i beklememiz gerektiğini ifade etti.
Açıklamanın diğer önemli detayları ise şöyle:
”Berbat, biliyoruz. Cidden, Mayıs ayında piyasaya çıktığından beri Dirt 5’teki desteğiniz ve heyecanınız için herkese ne kadar teşekkür etsek azdır.Unutmayın, oyun hakkında artık daha fazla haber ve oynanış videosu göreceksiniz. Yeni arabalar, yeni nesil özellikler ve Dirt 5’in çoklu oyuncu özelliklerinin içinde olduğu ilk bakış için hazır olun. Daha yeni başlıyoruz”
Oyun
Crysis Remastered “Crysis’i çalıştırabilir mi” grafik ayarıyla geliyor
Crysis, harika görsellerinin yanı sıra sistemleri çok zorlamasıyla bilinir. Crysis Remastered da sistemleri çok zorlayacak gibi gözüküyor, öyle ki oyunun en yüksek grafik kalite seçeneğine “Crysis’i çalıştırabilir mi?” ismi verilmiş. Aslında bu betimleme 2007 yılından kalma bir fenomen.
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Crysis, PC oyunculuğunda devrim niteliğinde grafiklere sahip çok özel bir yapım. Oyunun yapımcısı olan Crytek firmasının kurucularının Türk olması da ülkemizde ilgi görmesinde ekstra bir etken tabii ki. Ancak Crysis tüm oyunlarında bu üstün grafiklere ulaşmanız için sizden üstün donanım gücü istemekteydi. Görünen o ki Crysis Remastered da önceki oyunlardan aşağı kalmayacak, belki çok daha zorlayıcı olacak. Oyunun en yüksek grafik ayarının adının “Crysis’i çalıştırabilir mi?” olması oldukça göz korkutucu. RTX 3000 serisinin beklenenden daha rekabetçi fiyatlarla geliyor olması bu sorunları biraz olsun azaltacak gibi duruyor. “Crysis’i çalıştırabilir mi?” aslında 2007 yılından kalma bir fenomen. İlk Crysis oyununun istediği çok yüksek sistem gereksinimleri sonrası alınan PC’ler için bu tabir kullanılmış ve dillere pelesenk olmuştu.
Today's post is dedicated to our PC community!
We want to show you, for the very first time, an in-game screenshot using the new "Can it Run Crysis?" Graphic mode, which is designed to demand every last bit of your hardware with unlimited settings – exclusively on PC! pic.twitter.com/kVHEf63oWe
— Crysis (@Crysis) September 6, 2020
Crysis Remastered 19 Eylül‘de Epic Games Store‘da kullanıma sunulacak. Oyunun asıl çıkış tarihi 23 Temmuz idi ancak gösterilen ilk video ağır eleştiri alınca firma oyunu daha da geliştirmek adına çıkış tarihini 19 Eylül’e çekmişti.