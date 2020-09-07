PUBG Mobile 1.0; yeni hile önleme yazılımıyla beraber tüm detaylar

PUBG Mobile için 8 Eylül’de yayınlanacak 1.0 sürüm güncellemesi, beraberinde pek çok yenilik getiriyor. Bu yenilikler arasından en önemlisi ise, oyunun hile önleme yazılımının daha fazla güçlendirilmesi olacak.

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Tencent Games, popüler battle royale oyunu PUBG Mobile için 8 Eylül’de yayınlayacağı New Era kod adlı 1.0 sürüm güncellemesiyle, oyuna çeşitli yenilikler ekledi. Güncelleme notlarında öne çıkan detay ise oyundaki hile önleme yazılımının güçlendirilmesi oldu. Yenilenen haliyle hile önleme yazılımı, hem oyun içi hilelerinin yapılmasını zorlaştırıyor hem de hile tespiti yaparken oyunun performansında yaşanacak düşüşü de minimuma indiriyor.

Geliştiriciler, “New Era” başlığıyla duyurdukları yeni PUBG Mobile 1.0 yenilikleri ile hakkında Twitter hesabından notlar paylaştı. Paylaşımda yeni hile yazılımının, hilecilerin sıkça kullandığı Cheat Z, Cheat M, Grass Hack ve Auto Aim yöntemlerini daha iyi tespit edebileceği vurgulanıyor.

Ayrıca PUBG Mobile 1.0 güncellemesiyle gelecek tek yenilik bu değil; oyun köklü bir biçimde grafik iyileştirmeleri ve sistem performansını artıran küçük dokunuşlar da içeriyor. Örneğin şu anki haliyle PUBG Mobile’ın hile önleme yazılımı, hile yapan kullanıcıları tararken oyunda rahatsız edici bir performans düşüşü yaşanıyordu. Yeni PUBG Mobile 1.0′da ise bu performans düşüşü sorunu da ortadan kalkacak.

PUBG Mobile 1.0 güncelleme notları

Oyunun motorunu ilgilendiren güvenlik sorunlarını ve hile yazılımlarını da ortadan kaldırmayı amaçlayan PUBG Mobile 1.0′ın güncellemesinin öne çıkan detayları ise şu şekilde:

Video İnceleme Sistemi

Video İnceleme Sistemi olarak adlandırılan yeni özellik, kısa bir süre içinde kullanıma sunulacak. Bu özellikle beraber geliştiriciler, oyuncuların maç tekrarlarını izleyip oyunda hile yapılıp yapılmadığını tespit etmesini ve bunları ekibe bildirmesini kolaylaştırıyor. Oyun ekibi ise kullanıcılardan gelen bu bildirimler doğrultusunda hile yapanları cezalandıracak.

İzleme sistemi iyileştirmesi

PUBG Mobile 1.0 sürümünde, izleme yoluyla düşman konumunu tespit etme becerisi kapsamlı olarak geliştirildi. Bu noktada geliştiricilerin açıklamasına göre oyunda iki farklı hesap maça girip, birisi diğerini öldürse bile geriye kalan kişi hiçbir şekilde hile yapamıyor.

Sohbette hile yazılımlarını engelleme

Özellikle son dönemlerde artış gösteren sohbet içi hile yazılımları noktasında PUBG Mobile’ın zaten geniş önlemler aldığını biliyoruz. Bu önlemler, New Era başlıklı 1.0 sürümünde ise daha fazla geliştiriliyor. Bu bağlamda, hile yazılımlarıyla ilgilenenler kesin olarak oyundan atılacak.

Otomatik Nişan

PUBG Mobile 1.0′ın özellikle otomatik nişan hilesine odaklandığını söyleyebiliriz. Zira güncelleme, otomatik nişan hilesini tespit edebilen toplam 20 farklı yöntem getiriyor. Anlaşılan o ki geliştiriciler, bunun için pey bir çalışmış ve neticede hileyi kontrol altına almayı başarmış. Ayrıca bu hileyi yapanlara verilen cezaların da artırıldığını ekleyelim.

PUBG Mobile 1.0 ile gelen diğer yenilikler ve iyileştirmeler:

◾ Sabit motor güvenlik sorunları çözüldü

◾ Güvenlik izleme sisteminin performansa etkisi iyileştirildi

◾ Güvenlik süreçleri ve araçları iyileştirildi

◾ Livik’in ceza eşiği için güvenlik protokolleri iyileştirildi

◾ Rütbeli TÖM önlemleri

◾ Çözülen hileler: Otomatik nişan hilesi, çimen hilesi, M hilesi, Z hilesi

Güncelleme, 8 Eylül 2020′de oyun severlerin beğenisine sunulacak.

PUBG Mobile 1.0 – tanıtım videosu