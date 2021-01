Puanlarına göre 2020’nin en iyi Steam oyunları

Valve’in dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılmakta olan oyun platformu Steam tarafından bazı istatistikler gelmeye devam ediyor. Platformdan gelen en yeni istatistik ise geride bıraktığımız 2020 yılında kullanıcılar tarafından en iyi inceleme puanlarını alan oyunların listesi oldu.

2020 yılında Steam platformunda kullanıcı incelemelerine göre en iyi oyun, Supergiant Games firması tarafından geliştirilen “Hades” oldu. Oyun için kullanılan 105.009 adet oy bulunduğu ve bunların %99’unun pozitif olduğu da görülüyor. Bunun da şaşırtıcı bir sonuç olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu oyunu hiç duymamış olan birçok okuyucumuz bile vardır diye tahmin ediyoruz. Listenin devamı ise şu şekilde:

Steam’in En İyi İnceleme Puanlarını Alan 15 Adet Oyun

Hades

Factorio

Phasmophobia

Helltaker

Half-Life: Alyx

The Henry Stickmin Collection

Risk of Rain 2

Deep Rock Galactic

Persona 4 Golden

Satisfactory

Townscaper

Ultrakill

Senren Banka

There is No Game: Wrong Dimension

Ori and the Will of the Wisps

Ayrıca bu oyunların birçoğunun Steam Kış İndirimleri kapsamında indirimde olduğunu ve bu indirimlerin yaklaşık 1 hafta daha geçerli olacağını da belirtmiş olalım.

En Çok İncelenen 15 Adet Steam Oyunu

Cyberpunk 2077

Fall Guys Ultimate Knockout

Phasmophobia

Mount and Blade II: Bannerlord

Risk of Rain 2

Hades

Factorio

Apex Legends

Doom Eternal

Helltaker

Sea of Thieves

Grand Theft Auto IV: The Complete Edition

Squad

Deep Rock Galactic

Borderlands

