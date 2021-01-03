Oyun
Puanlarına göre 2020’nin en iyi Steam oyunları
Valve’in dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılmakta olan oyun platformu Steam tarafından bazı istatistikler gelmeye devam ediyor. Platformdan gelen en yeni istatistik ise geride bıraktığımız 2020 yılında kullanıcılar tarafından en iyi inceleme puanlarını alan oyunların listesi oldu.
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2020 yılında Steam platformunda kullanıcı incelemelerine göre en iyi oyun, Supergiant Games firması tarafından geliştirilen “Hades” oldu. Oyun için kullanılan 105.009 adet oy bulunduğu ve bunların %99’unun pozitif olduğu da görülüyor. Bunun da şaşırtıcı bir sonuç olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bu oyunu hiç duymamış olan birçok okuyucumuz bile vardır diye tahmin ediyoruz. Listenin devamı ise şu şekilde:
Steam’in En İyi İnceleme Puanlarını Alan 15 Adet Oyun
Hades
Factorio
Phasmophobia
Helltaker
Half-Life: Alyx
The Henry Stickmin Collection
Risk of Rain 2
Deep Rock Galactic
Persona 4 Golden
Satisfactory
Townscaper
Ultrakill
Senren Banka
There is No Game: Wrong Dimension
Ori and the Will of the Wisps
Ayrıca bu oyunların birçoğunun Steam Kış İndirimleri kapsamında indirimde olduğunu ve bu indirimlerin yaklaşık 1 hafta daha geçerli olacağını da belirtmiş olalım.
En Çok İncelenen 15 Adet Steam Oyunu
Cyberpunk 2077
Fall Guys Ultimate Knockout
Phasmophobia
Mount and Blade II: Bannerlord
Risk of Rain 2
Hades
Factorio
Apex Legends
Doom Eternal
Helltaker
Sea of Thieves
Grand Theft Auto IV: The Complete Edition
Squad
Deep Rock Galactic
Borderlands
Ayrıca bu haberimize ek olarak, oyunsever takipçilerimize Steam benzeri bir başka platform olan Epic Games Store‘u da tavsiye edebiliriz. Yeni yılın hemen öncesinde her gün 1 adet ücretsiz oyun dağıtan Epic Games Store, zaman zaman buna benzer ücretsiz oyun dağıtımları gerçekleştiriyor.
Oyun
Microsoft Xbox Series X ve S’in üretimini hızlandırmayı planlıyor!
Microsoft cephesi yeni nesil konsollarına duyulan ilgiden memnun. Firmanın Xbox Series X ve S‘in üretimini hızlandırmayı planladığı öğrenildi.
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Microsoft yeni nesil oyun konsollarını daha hızlı üretmek istiyor!
Oyun dünyasının şüphesiz en önemli gündem maddelerinden biri olan oyun konsolları, yeni neslin gelmesi ile birlikte gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Rekabetin öncülerinden olan Xbox serisi de, Series X ve S ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı bildiğiniz üzere. Kasım ayından beri stok sıkıntısı yaşanan oyun konsollarının mevcut durumu ile alakalı Microsoft cephesi de gerekli adımları atmaya karar verdi. Xbox Live platformunda Major Nelson adıyla tanınan LarryHryb’in programına katılan Xbox‘ın en yetkili ismi Phil Spencer, üretimi arttırmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Stok sorunun ortadan kalkması açısından her adımın atıldığını belirten Phil Spencer, üretimin olabildiğince hızlandırıldığını serinin hayranlarına duyurdu. AMD‘nin başkanı Lisa Su ile dahi konuştuğunu belirten Phil Spencer, oyuncuların yeni nesil konsollara rahatlıkla ulaşabileceklerini belirtti. ABD başta olmak üzere dünya genelinde oldukça zor bulunur hale gelen oyun konsolları, görünüşe bir süre daha stok sıkıntısı ile gündeme gelecek gibi gözüküyor. Bakalım Microsoft, bu sorunu ne zaman tam anlamıyla gidermeyi başarabilecek bekleyip göreceğiz.
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Oyun
2021, Indie video oyunlarıyla geliyor
2021 için geliştirilen bağımsız (indie) oyunlar heyecanla bekleniyordu. 2021’de bizi bekleyen bu oyunlar muhteşem bir yıl getirecek gibi görünüyor.
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2021 yılında sunulması beklenen Indie oyunlar
Bilindiği üzere Indie oyunlar, şahıslar ya da ufak yapımcı ekipler tarafından tasarlanıyor. Bu sene içerisinde, çıkması beklenen birçok oyun var. Yapımcılar da bu konuda çok iddialılar. Derlediğimiz oyunlar, içerisinde çeşitli konuları barındırıyor. Bazı filmlerden ilham alınan oyunlar, ilgi çekici olacak gibi görünüyor. Dedektif-gerilim filmleri, gençlik endişesini konu alan filmler, ilham verici oldu. Yaklaşan bu oyunlar, oyuncuları heyecanlandırıyor.
Farklı platformdaki oyunlar ve daha fazlası için, hepsi burada önerilerimize buradan ulaşabilirsiniz.
“Raptor Boyfriend: A High School Romance”
Geliştiricisi Rocket Adrift olan oyun, 90’larda aşkı arayan, utangaç, garip bir gencin hikayesini anlatıyor. 90’ların gençlik draması olarak tanımlanan oyun, dramatik telefon görüşmeleri, makyaj seansları ve dramatik telefon görüşmeleri dahil her şeye sahip. Çok yakın zamanda yayınlanması beklenen oyun, kısa sürede oyuncularla birlikte olacak.
“Saturnalia”
Epic Games Stor’a gelen şık bir korku ve hayatta kalma oyunudur. Oyun 1989‘ da İtalya’nın Sardunya kentinde, her sene esrarengiz bir şekilde kaybolan insanları konu alır. Saturnalia, 2021’de Epic Games Store’da oyuncularla buluşacak.
“She Dreams Elsewhere”
Sürrealist bir atmosfere sahip olan oyun, rüya içerisinde geçer. Macera rol yapma oyunu olarak tanımlanan indie oyun, oyunculara mükemmel bir ortam sunuyor. Mimi Page tarafından bestelenen müzikler ise oyuna farklı bir hava katmış. Oyun bu sene, Mac, Nintendo Switch ve Xbox konsollarına geliyor.
“Goodbye Volcano High”
Kanadalı geliştirici KO_OP tarafından yapılan oyun, lise çağındaki birkaç dinozorun yaklaşan mezuniyetleriyle birlikte hayatı anlamaya çalıştmalarını anlatıyor. Oyun 2021’de, Windows PC, PlayStation 4 ve PlayStation 5’te oyuncuya sunulacak.
“Season”
Geçtiğimiz günlerde The Game Awards 2020 sırasında duyurulan oyun, gizemli bir dünyanın anılarını toplayan bir kadının yaşadıklarını anlatıyor.
“Nuts”
Sincapları konu alan oyun, farklı grafikleriyle oyuncuyu şaşırtacak gibi duruyor. Oyuncular sincapları izlerken, meraklı yaratıkların sakladığı sırları ortaya çıkaracak. Oyun, 2021’de Windows PC‘de oyuncularla buluşacak.
Bu oyunlar dışında, birçok oyun 2021’de bizlere eşlik edecek. Sizler için derlediğimiz diğer oyunlara göz atabilirsiniz.
“Turnip Boy Commits Tax Evasion”
“Chinatown Detective Agency”
“Venba”
“Skate Bird”
“30XX”
“Mundaun”
“Anno: Mutationem”
“Chaotic Era”
“Hot Pot For One”
“Tunche”
“Tea Cup”
“Dordogne”
“Book Of Travels”
Oyun
Ubisoft Uplay+ görünüşe göre Xbox Game Pass’e ekleniyor!
Ubisoft Uplay+ daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. İddialara göre abonelik sistemi Xbox Game Pass Ultimate bünyesine dahil olacak.
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Ubisoft Uplay+ abonelik sistemini Game Pass bünyesinde görebiliriz!
Oyun dünyası özellikle son birkaç yıldır bazı konularda sınırların dışına çıkmaya çalışıyor. Yeni nesil konsollar ve oyunların ön planda olduğu piyasada alttan altta bazı sistemlerde popülaritesini arttırıyor. Bu sistemlerin başında gelen abonelik hizmeti sayesinde, oyuncular aylık ücret karşılığında yüzlerce oyuna ulaşabiliyor. Microsoft‘un Xbox Game Pass ile oldukça başarılı bir şekilde sürdürdüğü bu sistem görünüşe göre genişlemeye devam edecek. Kütüphanesine EA Play sistemindeki oyunlarını ekleyen Microsoft iddialara göre Ubisoft Uplay+ sistemini de bünyesine katmaya hazırlanıyor. Ubisoft‘un son oyunlarını aylık ödeme yöntemi ile oynamanızı sağlayan sistem, henüz dünya geneline açılmamasına rağmen övgüleri toplamayı başarmıştı.
Henüz iddialardan öteye gitmeyen bu gelişme, oyuncuları heyecanlandırmaya yetti. Başlangıç olarak konsollara Ultimate sürüm ile dahil olması beklenen Ubisoft Uplay+ abonelik sisteminin, oyunları ne ölçüde sunacağı ise bilinmiyor. Ülkemizde kullanımda olmayan abonelik sistemi eğer Game Pass bünyesine dahil olursa bizler de deneme fırsatı elde edebileceğiz. Bethesda‘yı satın aldıktan sonra EA Play ile birlikte artık çoğu oyuncunun ilgisini çeken Microsoft ise, bu hamleler karşılığında piyasadaki dengeleri değiştirmeyi hedefliyor. Xbox Game Pass Ultimate üyeliğine ayda 45 TL, PC üyeliğine ise ayda 30 TL ödeyerek sahip olabilirsiniz.
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