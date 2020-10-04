PS5’in kullanılabilir depolama alanı ortaya çıktı

Sony’nin yeni nesil konsolu PS5 yakında satışa sunulacak. PS5, ilk olarak 12 Kasım’da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de satışa sunulacak. Bir hafta sonra ise 19 Kasım’da tüm dünyada satışa sunulacak. Bu süreçte merakla beklenen yeni nesil konsol hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de konsolun kullanılabilir depolama alanı ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Call of Duty: Modern Warfare artık 250 GB’lık SSD’ye sığmıyor!

reklam

PS5’in kullanılabilir depolama alanı yalnızca 664 GB

Yeni nesil konsollar, bir önceki nesle göre en büyük farkı depolama hızlarında gösteriyor. Çok yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip SSD depolama çözümleri kullanılan konsollar, düşük yükleme süreleri vaat ediyor. Ancak SSD çözümlerinin yüksek maliyetleri dolayısıyla şirketler büyük boyutlu çözümler kullanamıyor. Sony, yeni nesil konsolu PS5’in 825 GB SSD ile birlikte geleceğini açıklamıştı. Günümüz oyunlarının ve gelecekte çıkacak yeni nesil oyunların boyutları düşünülünce bu alanın yeterli olup olmayacağı, müşterinin kafasında soru işareti oluşturdu. Sızıntılara göre ortaya çıkan boyut ise daha da düşündürücü. PS5’in kullanılabilir depolama alanı yalnızca 664 GB olarak gözüküyor.

Depolama alanındaki bu farklılığın temel sebebi, 1 GB’ın aslında 1,000,000,000 byte değil, 1,073,741,824 byte olması. Bu durumdan dolayı PS5’te kullanına 825 GB SSD depolama alanı 768 GB’a tekabül ediyor. İşletim sistemi için ayrılan 104 GB alan çıkarıldığında kullanıcılara 664 GB kullanılabilir alan kalıyor. Geçtiğimiz günlerde PS4’in rakibi olan Xbox Series X’in de kullanılabilir depolama alanı belli olmuştu. 1 TB boyutlu SSD ile birlikte gelen Xbox Series X, kullanıcılara 804 GB kullanılabilir alan sunuyor. Günümüzdeki oyun boyutlarını ve yeni nesil oyunları göz önünde bulundurduğumuzda iki konsolun da depolama alanları konusunda kullanıcılara zorluk yaratacağını söyleyebiliriz.