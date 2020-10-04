Oyun Konsolu
PS5’in kullanılabilir depolama alanı ortaya çıktı
Sony’nin yeni nesil konsolu PS5 yakında satışa sunulacak. PS5, ilk olarak 12 Kasım’da Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’de satışa sunulacak. Bir hafta sonra ise 19 Kasım’da tüm dünyada satışa sunulacak. Bu süreçte merakla beklenen yeni nesil konsol hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Şimdi de konsolun kullanılabilir depolama alanı ortaya çıktı.
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PS5’in kullanılabilir depolama alanı yalnızca 664 GB
Yeni nesil konsollar, bir önceki nesle göre en büyük farkı depolama hızlarında gösteriyor. Çok yüksek okuma ve yazma hızlarına sahip SSD depolama çözümleri kullanılan konsollar, düşük yükleme süreleri vaat ediyor. Ancak SSD çözümlerinin yüksek maliyetleri dolayısıyla şirketler büyük boyutlu çözümler kullanamıyor. Sony, yeni nesil konsolu PS5’in 825 GB SSD ile birlikte geleceğini açıklamıştı. Günümüz oyunlarının ve gelecekte çıkacak yeni nesil oyunların boyutları düşünülünce bu alanın yeterli olup olmayacağı, müşterinin kafasında soru işareti oluşturdu. Sızıntılara göre ortaya çıkan boyut ise daha da düşündürücü. PS5’in kullanılabilir depolama alanı yalnızca 664 GB olarak gözüküyor.
Depolama alanındaki bu farklılığın temel sebebi, 1 GB’ın aslında 1,000,000,000 byte değil, 1,073,741,824 byte olması. Bu durumdan dolayı PS5’te kullanına 825 GB SSD depolama alanı 768 GB’a tekabül ediyor. İşletim sistemi için ayrılan 104 GB alan çıkarıldığında kullanıcılara 664 GB kullanılabilir alan kalıyor. Geçtiğimiz günlerde PS4’in rakibi olan Xbox Series X’in de kullanılabilir depolama alanı belli olmuştu. 1 TB boyutlu SSD ile birlikte gelen Xbox Series X, kullanıcılara 804 GB kullanılabilir alan sunuyor. Günümüzdeki oyun boyutlarını ve yeni nesil oyunları göz önünde bulundurduğumuzda iki konsolun da depolama alanları konusunda kullanıcılara zorluk yaratacağını söyleyebiliriz.
Oyun
NBA 2K21 PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihleri duyuruldu!
NBA 2K21, oyuncuları yeni nesil konsollar için geri sayıma geçirdi. Yapımcı firma 2K Sports oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X çıkış tarihini açıkladı.
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NBA 2K21, iki konsola da çıkış oyunu oluyor!
Sevilen basketbol oyunu NBA 2K21, yeni nesil konsollara gelmeye hazırlanıyor. 2K Sports tarafından geliştirilen oyun mevcut nesildeki konsollara ve PC‘ye zaten çıkış yapmıştı. Ancak yeni nesil konsolların artık piyasaya çıkmaya hazırlanması ile birlikte çoğu oyunda olduğu gibi NBA 2K21‘de de gözler yeni nesil sürüme çevrilmişti. Tam da bu noktada müjdeyi veren 2K Sports, sevilen oyunun yeni nesil konsollar için çıkış tarihini açıkladı. Xbox Series X ve PlayStation 5 için çıkış oyunu olacak yapım, hayranlarını bekletmeyecek.
#NBA2K21 Next Gen is coming…
PS5 and Xbox Series X|S digital pre-orders ➡️ https://t.co/vvOEdFGQaU pic.twitter.com/I2LqkRnpIC
— NBA 2K21 (@NBA2K) September 29, 2020
Oyun 12 Kasım tarihinde Xbox Series X ile birlikte çıkış yapacak. PlayStation 5 içinde tüm dünya genelinde 19 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak. Oyunculara eski nesilde yaptıkları ilerlemeleri yeni nesle taşıma imkanı veren NBA 2K21, özel 100 dolarlık Mamba Edition‘ı almayan oyunculara ücretsiz nesil yükseltme imkanını sunmayacak. Her sene olduğu gibi bu sene de oyun içi satım alımlar yüzünden tartışmaların odağı olan oyun, şimdi de yeni nesle yükseltme konusunda adından söz ettirecek gibi gözüküyor. Bakalım 2K Sports, yeni nesil konsolların teknolojisi ile birlikte oyuncuları memnun etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Donanım
Xbox Series X ve Xbox Series S, yeni fiyatlarıyla kısa sürede tükendi!
Geçtiğimiz dakikalarda Media Markt üzerinde satışa sunulan ve ön siparişe açılmasının ardından saniyeler içerisinde tükendi. Geçtiğimiz günlerde 7499 TL ve 4599 TL olarak açıklanan fiyatlarının ardından kaldırılan Xbox Series X ve Xbox Series S’in yeni fiyatları da belli oldu.
Buna göre süresi uzatılan ilave gümrük vergisiyle beraber Xbox Series X 9299 TL, daha küçük olan model Xbox Series S ise 5399 TL’lik fiyatıyla listelendi. Konsollara %50 oranıyla yansıtılan ilave gümrük vergisinin 1 Ekim itibariyle %20’ye düşmesi planlanıyorken yeni, Cumhurbaşkanı kararıyla bu tarih 1 Ocak 2021’e kadar uzatılmıştı. Görünen o ki Microsoft Türkiye kararı değerlendirerek mevcut fiyatları bu yasaya uygun biçimde yeniden şekillendirmiş.
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İlk ön sipariş aşamasında kur ve vergilere oranla nispeten daha uygun olarak değerlendirebileceğimiz fiyat dikkat çekmişti. Ancak çok geçmeden yeni kararla birlikte, Series X yönünde 1800 TL, diğer model S yönünde ise 800 TL gibi bir zam uygulandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren %20’ye düşmesi beklenen ilave gümrük vergisinin konsol fiyatlarına ne gibi bir yön vereceği ise merak konusu.
Genel
Microsoft, oyun konsolu üretimini sonlandırmayı düşünmüyor!
Microsoft, oyun konsolu üretiminden vazgeçmeyecek gibi gözüküyor. Xbox cephesinin en yetkili ismi Phil Spencer oyun donanımı geliştirmeye devam edeceklerini açıkladı.
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Yeni nesil Xbox oyun konsolu görmeye devam edeceğiz!
Yeni nesil oyun konsollarının çıkışı ile birlikte oyun dünyasının içerisindeki gelişmeler hız kesmeden ortaya çıkmaya devam ediyor. Microsoft cephesi de hareketli günler yaşarken, firmanın konsol dünyasındaki geleceği de son gelişmelerin ardından yoruma açık bir hale gelmişti. Xbox yetkilisi Phil Spencer da, Yahoo’ya verdiği röportaj ile birlikte bu konuya açıklık getirdi. Phil Spencer, firmanın oyun konsolu üretimine devam edeceği ve Xbox Series X ve S konsollarının ardından bir sonraki nesil için de donanım çıkaracağını belirtti. Oyun dünyasının geldiği noktanın farkında olduklarını belirten Phil Spencer, şu an oyun donanımı üretmekten komple vazgeçilemeyeceğini aktardı.
Özellikle xCloud ve Game Pass sistemlerinin ardından Microsoft firmasının artık konsol üretmeyeceği düşünülürken, Phil Spencer hayranların yüreğine su serpti. Buluttan oyun oynatma hizmetinin gittikçe yaygınlaştığı şu günlerde firmanın dijitale komple odaklanmak için erken olduğunu düşünmesi ise oldukça normal olarak karşılandı. Geçtiğimiz hafta Amazon‘un da Luna ile birlikte katıldığı buluttan oyun oynatma hizmetindeki rekabet gittikçe kızışacak gibi gözüküyor. Ancak Microsoft şimdilik bu konuya ağırlık vermeyerek bir diğer kulvar olan oyun konsolu piyasasında adından söz ettirmek istiyor. Bakalım firma, gerçekten bir sonraki nesil için donanım çıkaracak mı bekleyip göreceğiz.