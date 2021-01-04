Oyun Konsolu
PS5 stokları için Sony, 2021 yılında artışa gitmeyi planlıyor
2020 yılı şüphesiz salgının başrolde olduğu bir yıl olarak karşımıza çıkıyor ve bu durum hem kişisel hem de şirketler nezdinde birçok farklı duruma da yol açarken; Sony PS5 ve Microsoft Xbox Series X ve S yeni nesil konsollarıyla gördüğümüz stok azlığı da bu durumların içerisinde yer alıyor. Fazladan üretim yapılmasının ardından bile konsollar, satışa çıkmalarından kısa bir süre sonra tükenmekten kurtulamıyorlar.
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Ek olarak Digitimes ve Gematsu tarafından gelen bilgilere göre Sony; yeni nesil konsolunun piyasaya çıkışının sadece ilk dört haftasında 3.5 milyon adet konsol dağıtımı yaptı. Piyasadaki son konsolları da buna ekleyecek olursak bu rakam 4 milyonu buluyor. Bu, yeni bir konsol için hiç de fena bir rakam değil.
Ama tabii ki tahmin edilebileceği gibi buna rağmen kullanıcıların talebi hala bitmişe benzemiyor. Bununla alakalı olarak ise bu sene bir hareketlenme görebiliriz. Çünkü DigiTimes tarafından “endüstrinin içerisinden” geldiği söylenen bilgilere göre PS5 stokları için sene içerisinde güçlü bir yükseltmeye gidilecek. Bu yükselmeyle ise 2021 yılı için yaklaşık olarak 16.8 ile 18 milyon arası bir dağıtım sayısının yakalanması planlanıyor.
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Sony’nin konsolun temel bazı parçalarının üretimine Tayvanlı Yarı-iletken Madde Üretim Şirketi (TSMC) şirketinden aldığı yardımla hız verdiğini de buna eklememiz gerek. Ki bu işbirliği aynı zamanda AMD firmasına PS5 işlemcisini üretebilmesi için daha da fazla alan verecek gibi.
Yine de yılın ilk aylarında konsola erişimin hala zor olacağı tahmin edilebilir. Ancak görünüşe göre Japonya merkezli firmanın PS5 stokları için artırıma giderek talebe daha rahat karşılık verebilecek seviyeye gelmesi çok da fazla uzun sürmeyecek.
Oyun
Microsoft Xbox Series X ve S’in üretimini hızlandırmayı planlıyor!
Microsoft cephesi yeni nesil konsollarına duyulan ilgiden memnun. Firmanın Xbox Series X ve S‘in üretimini hızlandırmayı planladığı öğrenildi.
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Microsoft yeni nesil oyun konsollarını daha hızlı üretmek istiyor!
Oyun dünyasının şüphesiz en önemli gündem maddelerinden biri olan oyun konsolları, yeni neslin gelmesi ile birlikte gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Rekabetin öncülerinden olan Xbox serisi de, Series X ve S ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı bildiğiniz üzere. Kasım ayından beri stok sıkıntısı yaşanan oyun konsollarının mevcut durumu ile alakalı Microsoft cephesi de gerekli adımları atmaya karar verdi. Xbox Live platformunda Major Nelson adıyla tanınan LarryHryb’in programına katılan Xbox‘ın en yetkili ismi Phil Spencer, üretimi arttırmak için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Stok sorunun ortadan kalkması açısından her adımın atıldığını belirten Phil Spencer, üretimin olabildiğince hızlandırıldığını serinin hayranlarına duyurdu. AMD‘nin başkanı Lisa Su ile dahi konuştuğunu belirten Phil Spencer, oyuncuların yeni nesil konsollara rahatlıkla ulaşabileceklerini belirtti. ABD başta olmak üzere dünya genelinde oldukça zor bulunur hale gelen oyun konsolları, görünüşe bir süre daha stok sıkıntısı ile gündeme gelecek gibi gözüküyor. Bakalım Microsoft, bu sorunu ne zaman tam anlamıyla gidermeyi başarabilecek bekleyip göreceğiz.
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Oyun Konsolu
Altın gövdeli PS5, fiyatıyla dudak uçuklatıyor!
Altın, diğer bazı mücevherler ve kaliteli deri malzemeler kullanarak aksesuar üretimi yapan Caviar adlı Rus firmanın son ürünü, altın gövdeli PS5 oldu. Bu firma, PS5 için “Golden Rock” adlı özel bir versiyon ortaya koydu. Görüntülerden de görüldüğü üzere bu özel üretim PlayStation 5’in bünyesinde bolca altın bulunuyor. Bu altınların 18-karat oldukları ve toplamda 20 KG geldikleri de belirtiliyor.
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Caviar Golden Rock’ın, altın cevherinin geometrisinden esinlenerek hazırlanmış bir gövde tasarımına sahip olduğu da görülüyor. Bu özel PS5’in gövdesindeki bu altın kaplamanın 8 katmanlı olduğu gibi detay bir bilgiyi de paylaşmış olalım. Ayrıca yine görüntülerden de görülebildiği üzere, bu cihazın gövdesindeki altın kaplamalı kısım, 3 boyutlu bir şekilde tasarlanmış. Yani gövdede yer alan girinti ve çıkıntılar birer göz yanılması değil, tamamen gerçek.
Caviar firması, PS5’in gövdesi üzerinde yaptığı bu özel çalışmayı, yine özel olarak hazırladığı bir çift DualSense kontrolcü ile taçlandırmış. Bu kontrolcülerin de en az PS5 Golden Rock kadar lüks ve özel göründüğü şüphesiz. Çünkü tutamak kısımlarında timsah derisine yer verilmiş. Orta kısımda ise yine PS5 Golden Rock’ın gövdesinde olduğu gibi 3 boyutlu altın kaplama yer alıyor. Bu kısımda firmanın ismine de yer verilmiş.
Bu özel altın gövdeli PS5 ne kadara mal olacak?
Görüntüsünden zenginlik fışkıran bu özel üretim PS5’in fiyatı ise henüz açıklanmadı. Fakat 18 karat altının kg fiyatının ABD’de 45.000$ civarında olduğu biliniyor. Buradan yola çıkılarak bir hesaplama yapıldığı zaman bu konsolun fiyatının 900.000$ gibi astronomik bir fiyat olacağı düşünülüyor. Doğrudan kur dönüşümü yaparak Türk Lirası ile düşündüğümüz zaman ise bu fiyatın 6.65 milyon TL gibi, bizler için daha da inanılmaz bir fiyat olduğunu görüyoruz.
Oyun Konsolu
Ubisoft+, 2021 yılında Game Pass’e gelebilir
Ubisoft+’ın 2021 yılında Xbox Game Pass’e dahil olacağına dair yeni bir söylenti ortaya çıktı. EA Play’in de Game Pass’e gelişi 2021’e ertelenmişti. Xbox ve PlayStation’ın yeni konsollarını piyasaya çıkmasının ardından aralarındaki rekabet son dönemde biraz durulmuştu. Ancak Ubisoft+ ve EA Play, Game Pass’e geldiğinde, rekabet tekrar artacak gibi. Xbox ile ilgili 2021 yılına dair iddiaları içeren liste Twitter‘da yayınlandı.
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Listede Xbox için 2021 yılına dair 10 adet söylenti bulunuyor
Idle Sloth hesabı, 2021 yılına dair Xbox söylentilerini Twitter’da yayınladı. Ubisoft+’ın Game Pass‘e eklenmesi de listede 6. sırada yer alıyor.
- Inxile Entertainment, Steampunk temalı bir RPG üzerinde çalışıyor. Oyunun Halo’dan sonraki Xbox için geliştirilen en yüksek bütçeli oyun olacağı varsayılıyor.
- Obsidian, 3‘ü AAA RPG olan 6 adet yeni proje geliştiriyor.
- Xbox, 2021’de piyasaya sürülecek, daha önce duyurulmuş büyük bir AAA projesinin haklarını satın aldı.
- xCloud, önümüzdeki yıl iOS ve Samsung TV’ler dahil bir çok yeni platforma girecek.
- Forza Horizon 5, Starfield ve Wolfenstein 3 dahil birkaç oyun Xbox ekosistemine özel olarak çıkacak.
- Ubisoft+, EA Play gibi Xbox Game Pass’e dahil olacak.
- Xbox, Xbox Live Gold‘u kaldıracak yada Game Pass’e dahil edecek. Free to Play oyunlar abonelik gerektirmeyecek.
- MMO olmayan tüm Bethesda/Zenimax oyunları Xbox exclusive olacak.
- Microsoft, Sega’yı satın alacak.
- Microsoft, Bethesda/Zenimax dışında biri büyük, diğeri küçük iki yeni oyun stüdyosunu satın aldı. Duyurusunu 2021 yılında yapacak.
Xbox, Game Pass’in yaygınlaşmasıyla PlayStation ile aradaki farkı hayli kapattı. Birçok konsol oyuncusu için Sadece Gama Pass’in sunduklarıyla dahi PlayStation’dan Xbox’a geçmek gayet mantıklı duruma geldi. Ülkemizde, Xbox Game Pass’e ayda 30TL ücret karşılığında konsollar ve PC için abone olmak mümkün. Game Pass’de, Microsoft Flight Simulator 2020, Control, Forza Horizon 4, Gears 5 gibi sevilen onlarca oyunu oynayabilmek mümkün.
İki markanın konsolları da ülkemizde döviz kuru ve vergilerden dolayı son derece yüksek fiyatlarla piyasaya çıkmalarına rağmen kısa süre tükenmişti. Xbox Series X ve Series S piyasaya çıkış fiyatlarıyla tekrar online alışveriş sitelerinin stoklarında görünmeye başladılar. Ancak PlayStation 5 ise bir süre karaborsadan alıcı buldu. Bu günlerde ise PlayStation 5’i 10.500.000 lira civarı fiyatlara ithalatçı garantili olarak bulmak mümkün.
Listedeki söylentilerin ne kadarı gerçekleşir bilinmez ama listeye dayanarak 2021 yılının Xbox cephesi için hayli hareketli geçeceğini söylemek mümkün. PlayStation cephesinin de karşı hamleleri oyun severler tarafından merakla beklenecek.
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