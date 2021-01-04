PS5 stokları için Sony, 2021 yılında artışa gitmeyi planlıyor

2020 yılı şüphesiz salgının başrolde olduğu bir yıl olarak karşımıza çıkıyor ve bu durum hem kişisel hem de şirketler nezdinde birçok farklı duruma da yol açarken; Sony PS5 ve Microsoft Xbox Series X ve S yeni nesil konsollarıyla gördüğümüz stok azlığı da bu durumların içerisinde yer alıyor. Fazladan üretim yapılmasının ardından bile konsollar, satışa çıkmalarından kısa bir süre sonra tükenmekten kurtulamıyorlar.

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Ek olarak Digitimes ve Gematsu tarafından gelen bilgilere göre Sony; yeni nesil konsolunun piyasaya çıkışının sadece ilk dört haftasında 3.5 milyon adet konsol dağıtımı yaptı. Piyasadaki son konsolları da buna ekleyecek olursak bu rakam 4 milyonu buluyor. Bu, yeni bir konsol için hiç de fena bir rakam değil.

Ama tabii ki tahmin edilebileceği gibi buna rağmen kullanıcıların talebi hala bitmişe benzemiyor. Bununla alakalı olarak ise bu sene bir hareketlenme görebiliriz. Çünkü DigiTimes tarafından “endüstrinin içerisinden” geldiği söylenen bilgilere göre PS5 stokları için sene içerisinde güçlü bir yükseltmeye gidilecek. Bu yükselmeyle ise 2021 yılı için yaklaşık olarak 16.8 ile 18 milyon arası bir dağıtım sayısının yakalanması planlanıyor.

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Sony’nin konsolun temel bazı parçalarının üretimine Tayvanlı Yarı-iletken Madde Üretim Şirketi (TSMC) şirketinden aldığı yardımla hız verdiğini de buna eklememiz gerek. Ki bu işbirliği aynı zamanda AMD firmasına PS5 işlemcisini üretebilmesi için daha da fazla alan verecek gibi.

Yine de yılın ilk aylarında konsola erişimin hala zor olacağı tahmin edilebilir. Ancak görünüşe göre Japonya merkezli firmanın PS5 stokları için artırıma giderek talebe daha rahat karşılık verebilecek seviyeye gelmesi çok da fazla uzun sürmeyecek.