CES 2024 etkinliğinde tanıtılan MSI, taşınabilir oyun konsolu MSI Claw A1M konsolunun duyurmasının ardından şimdi de cihazın fiyatını açıkladı. MSI, geliştirdiği bu oyun konsolu ile oyunseverlere heyecan verici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca, şirket, Claw A1M’nin gelecekteki versiyonlarının yolda olduğunu ve bu alandaki liderliğini sürdüreceğini doğruladı.

MSI Claw A1M fiyatı ne kadar olacak?

Claw A1M’nin resmi listesi MSI’nın internet sitesinde yer alıyor ve temel model olan Core Ultra 5, 512 GB depolama alanıyla 699 dolar fiyat etiketine sahip. Aynı depolama kapasitesine sahip Core Ultra 7 ise 749 dolar, 1 TB depolama alanına sahip Core Ultra 7 ise 799 dolar olarak belirlendi. Tüm konfigürasyonlarda 16 GB LPDDR5 RAM ve yerleşik Intel Arc grafikleri bulunuyor.

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Cihazın çıkış tarihi henüz açıklanmış değil, ancak söylentilere göre, Claw A1M’nin raflarda Mart ayı sonuna kadar yerini alabileceği belirtiliyor. MSI’nın, önümüzdeki haftalarda stok durumu ve çıkış tarihine dair resmi bilgileri paylaşması bekleniyor.

MSI Claw A1M, 7 inç FHD IPS ekranıyla dikkat çekiyor ve 120Hz yenileme hızına sahip. Chazın 48Hz ile 120Hz arasında değişen VRR (değişken yenileme hızı) teknolojisini desteklediği belirtiliyor. Bu özellik, ROG Ally’den sonra bu ekran teknolojisini destekleyen ikinci konsolu yapıyor, böylece kullanıcılara daha akıcı ve sorunsuz bir oyun deneyimi sunuyor.

MSI Claw A1M, AMD yonga setleri kullanan rakiplerine kıyasla Intel’in işlemcisinden güç alarak dikkat çekiyor. Ayrıca iddia edilen 53WHr’lik bir pil ünitesi ile tam iş yükü altında iki saatlik kullanım süresi sunuyor. Cihazda ayrıca Hall Effect kumanda kolları ve tetikleyiciler gibi özellikler bulunuyor, bu da oyunseverlere benzersiz bir kontrol deneyimi vaat ediyor. MSI’nın Claw A1M ile oyun endüstrisindeki konumunu güçlendirmesi ve rekabeti kızıştırması bekleniyor.