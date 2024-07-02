Sony’nin PS5 konsolu, kağıt üzerinde daha güçlü olan Microsoft’un Xbox Series X’ini nasıl geride bırakıyor? Resident Evil 4, Call of Duty: Black Ops Cold War ve Grand Theft Auto V gibi önemli oyunlarda PS5’in üstün performans sergilemesi, bu soruyu daha da ilginç kılıyor. Her iki konsol da AMD’nin Zen 2 ve RDNA 2 CPU/GPU mimarilerini kullanıyor. Ancak, teknik özelliklere baktığımızda Xbox Series X’in kağıt üzerinde daha güçlü olduğunu görüyoruz.

PS5 vs Xbox Series X

Xbox Series X: 3,8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir CPU, tahmini 12,16 TeraFLOPS işlem gücü sağlayan 1,825 GHz hızında çalışan 52 İşlem Birimi tarafından desteklenen bir GPU ve 320 bit veri yolu ve 560 GB/sn bant genişliğine sahip 10 GB ve 192 bit veri yolu ve 336 GB/sn bant genişliğine sahip 6 GB olmak üzere bölünmüş tasarıma sahip 16 GB GDDR6 SDRAM.

PS5: 3,5 GHz’de sınırlanan sekiz çekirdekli bir CPU, tahmini 10,13 TeraFLOPS tepe değeri sağlayan 2,23 GHz’e kadar değişken frekanslı 36 İşlem Birimi tarafından desteklenen bir GPU ve 256 bit veri yolu ve 448 GB/sn bant genişliğine sahip 16 GB GDDR6 SDRAM.

Performans Farklılıklarının Sebepleri

PS5’in Xbox Series X’i bazı oyunlarda nasıl geride bıraktığını anlamak için, teknik detayların ötesine geçmek gerekiyor. Digital Foundry tarafından yapılan incelemelere göre, PS5’in shader derleyicisi ve ana API’si, Xbox Series X’e kıyasla daha hızlı ve optimize edilmiş durumda.

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John Linneman’ın belirttiği gibi, PS5’in shader derleyicisi son derece hızlı ve optimize edilmiş. Bu, PS5’in oyunlarda daha iyi performans göstermesini sağlıyor. Geliştiriciler, PS5’in daha hızlı performans göstermesini sağlayan bu özellikleri tercih ediyor gibi görünüyor. Microsoft da bu konuda çalışmalar yapıyor ancak şu an için Sony’nin uygulaması daha üstün.

DirectX ve Unreal Engine 5’in Rolü

Microsoft’un DirectX API’si, PC ve Xbox konsolları arasında sorunsuz bir geçiş sağlıyor. Ancak, bu yaklaşımın konsol tarafında bazı performans kayıplarına yol açabileceği belirtiliyor. Bunun yanında, Unreal Engine 5 destekli oyunlar, Xbox Series X’in daha yüksek Hesaplama Birimi sayısından faydalanarak daha iyi performans gösterebiliyor. Ancak diğer oyun motorları, PS5’in daha yüksek saat hızı nedeniyle bu konsolda daha iyi çalışabiliyor.

Microsoft’un değişken yenileme hızı (VRR) uygulaması, Xbox Series X’e belirli oyunlarda avantaj sağlıyor. Örneğin, FromSoftware’in Elden Ring oyunu PS5’te daha hızlı çalışırken, Xbox Series X daha akıcı ve kararlı bir deneyim sunuyor. Bu da Xbox Series X’in belirli oyunlarda üstün performans sergilemesini sağlıyor.

İki konsol arasındaki farklar çoğu oyunda nispeten küçük ve her iki konsol da karşılaştırılabilir bir oyun deneyimi sunuyor. PS5, daha optimize edilmiş shader derleyicisi ve API’si sayesinde bazı oyunlarda üstün performans sergilerken, Xbox Series X’in yüksek Hesaplama Birimi sayısı ve VRR teknolojisi, belirli oyunlarda avantaj sağlıyor.

Sonuç olarak, PS5 ve Xbox Series X arasındaki rekabet, her iki konsolun da güçlü yanlarını öne çıkardığı bir mücadele olarak devam ediyor. Oyunseverler için hangi konsolun daha iyi olduğu sorusu, kişisel tercihlere ve oynanan oyunların türüne bağlı olarak değişebilir. Ancak net olan bir şey var: Her iki konsol da olağanüstü bir oyun deneyimi sunarak, oyunseverlerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor.