Oyun Konsolu
PS5 kolu DualSense, Sony’yi davalık etti!
PS5, oyun severlerin uzun süreli bekleyişinin ardından geçtiğimiz sene piyasaya çıkmıştı. Çıktığı günden bu yaşadığı stok sorunlarıyla kullanıcıların tepkisini çeken konsol, görünüşe göre Sony’nin başını ağrıtmaya devam edecek. Öyle ki, PS5 kullanıcıların uzun süredir canını sıkan DualSense kolundaki sorun Sony’yi mahkemeye taşıyor…
Konumuz hazır oyunken, bu her bütçeye uygun oyuncu laptoplarını içeren listemizi sizlerle paylaşmak isteriz!
PS5 Dualsense’teki meşhur sorun Sony’nin başına bela olmaya devam ediyor
Playstation 5 konsolu çıktığı günden bu yana, kullanıcıların cihazla gelen kontrolcüyle ilgili büyük bir sorunları var. Bu sorun “Drift” diye adlandırılıyor. Başka bir deyişle, bu sorun kolunuzdaki analog tuşlarından birinin sizin isteminiz dışında hareket etmesi demek. Ayrıca, “Sticky Drift” diye de adlandırılan sorun, oyun deneyiminizin kalitesini ciddi anlamda düşürüyor. Bu sorun, PS5 kullanıcıların yadsınamayacak bir kısmını etkilemekte. Öyle ki, internette bu konuda birçok şikayet bulmanız mümkün. İşte bu nedenle, kullanıcılar toplu bir davada birleşiyor ve Sony’ye karşı yasal haklarını aramaya başlıyor. Amerikan hukuk firması Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D) dün itibariyle New York Bölge Mahkemesinde davayı açtı. Davanın ana iddiası, Sony’nin bu drift sorununu konsol çıkmadan önce bile bilmesi ancak hala müşterinin mağduriyetini giderecek bir harekette bulunmaması. Bunun yanında, davacı hukuk firması Sony’nin bu eyleminin “yanıltıcı, sahtekar, hukuksuz ve adaletsiz” olduğunu söylüyor. Davacı firmanın Sony’den isteği ise, şirketin mağdur PS5 kullanıcılarını maddi ve manevi olarak tazmin etmesi.
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iFixit’e göre sorunun nedenleri bunlar olabilir
Elektronik aletleri parçalara ayırması ile tanınan iFixit ekibi, bu konu hakkında da görüşünü belirtti. IFixit’e göre PS5 kolundaki “Drift” sorunun olası birkaç nedeni var. İlk olarak, bu nedenlerin en önemlisi analog tuşlarındaki potansiyometre\voltmetre. IFixit bunların kullanımla aşınabileceğini ve “Drift” sorununa neden olabileceğini söylüyor. İkinci neden ise analog tuşunda kullanılan plastiğin gereğinden çok esnemesi. Son olarak ise, iFixit analoglardaki küçük yay parçaların normalden hızlı bir şekilde yorulmasının soruna neden olabileceğini söylemekte. “Drift” sorunun nedeni henüz kesin olarak bilinmese de, Sony’nin kullanıcıların mağduriyetini bir an önce gidermesi gerektiği kesin..
Haber
Huawei, oyun konsolu ve oyuncu dizüstü bilgisayarı üzerinde çalışıyor!
Huawei, pek çok farklı ürün kategorisine sahip bir şirket. Ancak, şirketin henüz oyun endüstrisine özel bir ürünü bulunmuyor. Weibo‘da ortaya çıkan bir sızıntıya göre firma, artık oyun ve oyunculuk sektörüne de yönelecek. Tomato Prince adlı kullanıcı, Huawei‘nin kendi oyun konsolunu yapacağını takipçileriyle paylaştı. Bununla birlikte, bu konsolun Playstation ve Xbox’a benzer özelliklerde olacağı da belirtiliyor. Ayrıca sızıntıyı yapan kişiye göre şirket, bu yıl içinde oyuncu dizüstü bilgisayarını da tanıtacak.
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Huawei, dijital oyunculuk sektörü için neler hedefliyor?
Geçtiğimiz yıl, Honor markası satılmadan önce Huawei‘nin Honor ile birlikte bir oyuncu dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdüğünü görmüştük. Şirket bu ürünü, Honor Hunter V700 adıyla piyasaya sürdü. Ancak Honor markası satıldığı için mevcut durumda firmanın ürün üzerinde herhangi bir hakkı bulunmuyor. Şimdi ise Huawei‘nin kendi markası altında yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı geliştirdiği söylentileri ortaya çıktı.
Huawei, ilk kez bir oyun konsolu ile birlikte anılıyor. Bu durumu daha ilginç kılan şey ise konsolun Playstation ve Xbox ile karşılaştırılıyor olması. Böyle bir durumda, yüksek kalitede bir konsoldan bahsediyor olabiliriz. Konsolları ilgi çekici kılan şey konsolun desteklediği ve özel olarak çıkardığı oyunlardır. Konsolun resmileşmesi halinde şirket, Tencent gibi büyük oyun geliştiricileri ile ortaklık kurabilir. Yine de bunların sadece spekülasyondan ibaret olduğunu unutmamak gerek. Ancak Honor‘un satılmasının ardından şirketin kesinlikle yeni bir oyuncu dizüstü bilgisayarı çıkaracağını söyleyebiliriz. Oyun konsolu için ise aynı şeyi söylemek mümkün değil.
Genel
PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye fiyatı belli oldu!
PlayStation 5 Dijital Sürüm Türkiye’ye geliyor. Merakla beklenen oyun konsolunun ülkemizde uygulanacak satış fiyatı belli oldu.
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PlayStation 5 Dijital Sürüm 5999 TL satış fiyatı ile ülkemize geliyor!
Oyun dünyasının en önemli gündemlerinden biri kuşkusuz oyun konsolları. Sony, Microsoft ve Nintendo‘nun kıyasıya rekabette olduğu bu piyasada yeni nesil oyun kavramı da yine gündemi meşgul ediyor. Sony‘nin Kasım 2020‘de dünya genelinde satışa çıkardığı PlayStation 5, dijital versiyonu ile ülkemize giriş yapıyor. 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olan yeni nesil oyun konsolunun Türkiye fiyatı belli oldu. Şubat 2021 içerisinde oyun konsolu ülkemize giriş yapacak. Bununla birlikte konsolun tavsiye edilen satış fiyatının 5999 TL olacağını PlayStation Türkiye açıkladı.
Dijital sürüm genel yapı itibariyle standart PlayStation 5‘ten biraz farklı. Herhangi bir fiziksel medya oynatıcısı bulunmayan oyun konsolu, daha ince yapısı ile hayranlarını karşılayacak. Bununla birlikte dijital sürüm, yeni nesil olarak standart sürümden herhangi bir performans eksikliğine sahip değil. Tavsiye edilen satış fiyatı olarak 5999 TL ile ülkemize girecek konsolun, geliş tarihi ortaya çıkmadı. Ayrıca oyun konsolunun stok sorunu yaşayıp yaşamayacağı da merak konusu. Bakalım dijital sürüm, fiyatların uçtuğu şu dönemde ülkemizde beklenen ilgiyi görecek mi merakla takip edeceğiz.
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Genel
Nintendo yakın zamanda yeni bir Switch çıkarmayı planlamıyor!
Nintendo, Switch‘in başarısından son derece memnun. Gelen bilgilere göre firma yeni bir Switch modeli daha çıkarmayı planlamıyor.
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Yakın zamanda yeni bir Nintendo Switch düşünülmüyor!
Oyun konsolu piyasasında Nintendo‘nun varlığından bahsetmezsek olmaz. Yıllardır Sony ve Microsoft ile sıkı bir rekabet içerisinde olan firma, son zamanlarda değiştirdiği politikaların meyvelerini toplamaya devam ediyor. Switch modeli ile el konsollarında rakipsiz hale gelen Nintendo, başarısının önünü kapatmayı pek düşünmüyor. Bloomberg’de yer alan habere göre, Japon devi yakın zamanda yeni bir Switch modeli çıkarmayı düşünmüyor. An itibariyle Switch‘in satış rakamlarından memnun olan firma, yeni bir maceranın gereksiz olduğunu belirtiyor.
Ancak bu bilgiler oyun medyasında da bazı kafa karışıklıklarına neden oldu. Bildiğiniz üzere oyun dünyası Switch Pro veya Super Switch adı altında yeni bir model bekliyordu. Ancak durum böyle olunca oyun dünyası da bu gelişmelere nasıl tepki vereceğini şaşırdı. Oyunlara özel konsol sürümlerinin sorunsuz bir şekilde çıkacağı öğrenilirken, yeni “güçlü” Switch modeli ile alakalı bir bilgi henüz ortaya çıkmadı. Uzun bir aradan sonra başarılı olan firmanın riske girmek istememesi ise gayet normal karşılandı. Bakalım Nintendo oyun dünyasına konsol dışı nasıl yenilikler getirecek bekleyip göreceğiz.
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