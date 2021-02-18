PS5 kolu DualSense, Sony’yi davalık etti!

PS5, oyun severlerin uzun süreli bekleyişinin ardından geçtiğimiz sene piyasaya çıkmıştı. Çıktığı günden bu yaşadığı stok sorunlarıyla kullanıcıların tepkisini çeken konsol, görünüşe göre Sony’nin başını ağrıtmaya devam edecek. Öyle ki, PS5 kullanıcıların uzun süredir canını sıkan DualSense kolundaki sorun Sony’yi mahkemeye taşıyor…

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PS5 Dualsense’teki meşhur sorun Sony’nin başına bela olmaya devam ediyor

Playstation 5 konsolu çıktığı günden bu yana, kullanıcıların cihazla gelen kontrolcüyle ilgili büyük bir sorunları var. Bu sorun “Drift” diye adlandırılıyor. Başka bir deyişle, bu sorun kolunuzdaki analog tuşlarından birinin sizin isteminiz dışında hareket etmesi demek. Ayrıca, “Sticky Drift” diye de adlandırılan sorun, oyun deneyiminizin kalitesini ciddi anlamda düşürüyor. Bu sorun, PS5 kullanıcıların yadsınamayacak bir kısmını etkilemekte. Öyle ki, internette bu konuda birçok şikayet bulmanız mümkün. İşte bu nedenle, kullanıcılar toplu bir davada birleşiyor ve Sony’ye karşı yasal haklarını aramaya başlıyor. Amerikan hukuk firması Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith (CSK&D) dün itibariyle New York Bölge Mahkemesinde davayı açtı. Davanın ana iddiası, Sony’nin bu drift sorununu konsol çıkmadan önce bile bilmesi ancak hala müşterinin mağduriyetini giderecek bir harekette bulunmaması. Bunun yanında, davacı hukuk firması Sony’nin bu eyleminin “yanıltıcı, sahtekar, hukuksuz ve adaletsiz” olduğunu söylüyor. Davacı firmanın Sony’den isteği ise, şirketin mağdur PS5 kullanıcılarını maddi ve manevi olarak tazmin etmesi.

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iFixit’e göre sorunun nedenleri bunlar olabilir

Elektronik aletleri parçalara ayırması ile tanınan iFixit ekibi, bu konu hakkında da görüşünü belirtti. IFixit’e göre PS5 kolundaki “Drift” sorunun olası birkaç nedeni var. İlk olarak, bu nedenlerin en önemlisi analog tuşlarındaki potansiyometre\voltmetre. IFixit bunların kullanımla aşınabileceğini ve “Drift” sorununa neden olabileceğini söylüyor. İkinci neden ise analog tuşunda kullanılan plastiğin gereğinden çok esnemesi. Son olarak ise, iFixit analoglardaki küçük yay parçaların normalden hızlı bir şekilde yorulmasının soruna neden olabileceğini söylemekte. “Drift” sorunun nedeni henüz kesin olarak bilinmese de, Sony’nin kullanıcıların mağduriyetini bir an önce gidermesi gerektiği kesin..

Kaynak: IGN, iFixit, Gizmodo