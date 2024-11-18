PS5 indirim yolda mı? Sony’nin planları yanlışlıkla sızdırıldı! Son günlerde, PS5 indirim haberleri teknoloji dünyasında büyük ses getiriyor. Sony’nin PlayStation 5 fiyatlarını düşüreceği haberi, yanlışlıkla paylaşılan bir tanıtım videosu ile ortaya çıktı. Bu videoda, özellikle PS5 Slim Digital Edition modelinin daha düşük bir fiyattan satışa sunulacağına dair ipuçları verildi. Her ne kadar Sony bu videoyu kısa sürede YouTube’dan kaldırsa da, ayrıntılar çoktan internete yayıldı. Yaklaşan bu indirimler, Avrupalı kullanıcılar için de cazip fırsatlar yaratabilir.

İçindekiler PS5 Slim Digital Edition İçin Yeni Fiyatlar

PS5 Slim Digital Edition İçin Yeni Fiyatlar

Sızdırılan bilgilere göre, PS5 indirim kapsamında PS5 Slim Digital Edition modeli ABD’de 379 dolardan satışa sunulacak. Bu kampanyanın 24 Aralık’a kadar süreceği belirtiliyor. Sony, sızan videoyu hızlıca değiştirse de, orijinal fiyat bilgileri dikkatli kullanıcılar tarafından kaydedilmişti. Avrupa pazarında da benzer promosyonlar beklenirken, bazı kaynaklar PS5 fiyatlarının 75 Euro’ya kadar düşeceğini öngörüyor. Ayrıca, PlayStation VR2 setinin de önemli bir indirim alacağı konuşuluyor.

Dealabs editörlerinden Bilbil-kun’un doğruladığı bilgilere göre, Sony’nin Kara Cuma indirimleri kapsamında Avrupa’da PS5 Slim modellerinde ciddi bir fiyat indirimi bekleniyor. Standart sürümün 550 Euro’dan 475 Euro’ya, dijital sürümün ise 450 Euro’dan 375 Euro’ya inmesi öngörülüyor. Aynı dönemde PlayStation VR2 kulaklığının da 200 Euro’luk bir indirim ile satışa çıkacağı iddia ediliyor.

Sony’nin resmi olarak bu indirimleri doğrulaması beklenmese de, sızan bilgiler ve güvenilir kaynaklar indirimlerin 22 Kasım’da Kara Cuma promosyonlarıyla birlikte başlayacağını işaret ediyor. Avrupa’daki alıcıların, Aralık ayı boyunca devam edecek bu fırsatları kaçırmaması tavsiye ediliyor. Eğer bu PS5 indirim haberleri doğru çıkarsa, Sony’nin konsolu için yılın en düşük fiyatlarını görmemiz mümkün olabilir.

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