Oyun Konsolu
PS5 göründüğünden büyük olabilir!
PS5 göründüğünden büyük olabilir! Sony, geçtiğimiz hafta yeni nesil konsolu PS5‘i tanıttı. PS5‘in tasarımı gözüktü ancak konsolun boyutları halen bilinmiyor, ancak yapılan tahminler konsolun ebatlarının çok büyük olduğu yönünde.
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PS5‘in tasarımı oldukça ilgi çekici bulundu. Beğenenler de beğenmeyenler de olmakla beraber orijinal bir tasarım olduğunda herkes hemfikir. Sony, yeni nesil konsolunun şeklini gösterdi ancak boyutları hakkında bilgi vermedi. PS5‘in olası boyutu hakkında Reddit kullanıcısı u/GREBO7 , PS5’in disk sürücüsündeki USB-A portunu diğer konsollarla karşılaştırarak tahmini bir çıkarım yaptı.
Yukarıdaki resimde, PS5‘in tahmini boyutu, diğer konsollarla karşılaştırılmalı şekilde resmedilmiş. Eğer bu inceleme sonucu ulaşılan tahmini PS5 boyutu doğru çıkarsa, PS5 gelmiş geçmiş en büyük konsol olacak gibi duruyor. Yeni nesil ile çok büyük donanımsal güce sahip olan konsolların, yeterli soğutmayı sağlayabilmesi için boyut anlamında bu kadar büyümeleri de şaşırtıcı değil. Xbox Series X de tasarımıyla oldukça konuşulmuştu, hatta şakalara konu olmuştu. Bu karşılaştırmalar disk sürücülerinde sürücülerde bulunan USB-A portunu boyutlarının oranıyla yapılmış, yani bir kesinliği yok. Ancak PS5‘in de rakibi XBOX Series X gibi devasa boyutlara sahip olması hiç şaşırtıcı olmayacak…
Oyun Konsolu
PlayStation 5 resmen tanıtıldı: Beyazla bütünleşen etkileyici tasarım!
PlayStation 5, Sony’nin YouTube hesabı üzerinden yapmış olduğu canlı lansmanla birlikte resmen tanıtılmış oldu. Uzun zamandır beklediğimiz konsolun tasarımı, oldukça göz kamaştırıcı görünüyor. Aynı zamanda firma, konsola çıkacak olan oyunları da etkinlikte açıkladı.
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Sony, en nihayetinde beklenen konsolunu gösterime çıkardı. Peki, isterseniz önce PlayStation’un bize ne sunacaklarından bahsedelim ve özelliklere kısa bir bakış atalım. Daha sonrasında ise tasarımla birlikte bir değerlendirme yapalım.
PlayStation 5 teknik özellikleri nelerdi?
Yeni nesil konsol, gücünü AMD’nin Zen 2 tabanlı 3.5 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemcilerle sağlıyor. Konsol için özelleştirilmiş AMD RDNA 2 ekran kartımız bulunuyor. Ram tarafında ise 16GB GDDR6 hafıza bulunuyor. Günümüzün standartlarına göre güçlü bir işlemciyle gelen konsol, asıl iddiasını içerisinde taşıdığı Süper-Hızlı SSD teknolojisinden alıyor. Bu SSD 825 GB boyutunda ve 5.5 GB/s hızında çalışabiliyor. Ayrıca 8K desteğimiz ve 4K 120fps desteğimiz de konsolla birlikte tadılabilir hale geliyor.
Ray-Tracing grafik işleme teknolojisinin aktif olarak çalıştığı oyun canavarımızda, Süper-Hızlı SSD sistemi bulunuyor. Açıklanan bilgiler ışığında, oyunların uzun ve sıkıcı yükleme ekranları artık çok daha kısa olacak. Çok daha akıcı bir arayüz imkanı sunabilecek.
Bunların dışında, 4K Blu-ray içerik oynatma ve PS4’ün oyun kataloğunda bulunan oyunları da oynama şansı verilecek oyunculara. PS4’ün oyunlarını ne şekilde cihazda oynanacağı ise henüz netleşmiş bir durum değil.
Yeni nesil konsolun tasarımı ve DualSense!
Şirket, sürekli sosyal medya üzerindeki paylaşımlarında beyaz tonları tercih ediyordu. Sosyal medya paylaşımlarındaki imaj akıllara bembeyaz bir konsol mu gelecek acaba, dedirtiyordu. Nitekim öyle de oldu. Tertemiz ve bembeyaz nurtopu gibi bir konsol ortaya çıkmış oldu.
Hem dikey modda hem de yatay modda kullanılabilen PlayStation 5, uzay mekiğini andıran yapısıyla karşımıza çıktı. Tasarımda siyah kısım, içeriye doğru bükülürken (PlayStation’un imzası niteliğindeki mavi ışık, bombeli alanın yanlarını aydınlatıyor.), kenar hatlarında bulunan beyaz kısım, daha sivri duruyor.
İki versiyondan oluşan konsolumuzun, birinde Blu-ray ve oyun CD’lerini oynatmak için tasarlanmış özel bir giriş yer alıyor. Bu giriş elbette cihazın daha bombeli bir yapı kazanmasını sağlamış. İkinci versiyon olan PS5 Digital Edition’da, CD girişi bulunmadığı için daha ince ve simetrik yapıyla karşılaşıyoruz. Konsolun yan yüzeyinde ise Sony’nin klasikleşmiş logosu konumlandırılmış.
DualSense’le ise işler epey bir değişmiş. Bilirsiniz ki senelerdir Xbox ve PS kontrolcüleri harp halindedirler. Genellikle de savaşı Xbox kazanır. Ama bu sefer Sony bu oyunu bozmuş ve DualSense ile yepyeni bir kontrolcü tasarımı ortaya koymuş. İlk bakışta tombik dizaynı bizlere Xbox kontrolcüsünü anımsatırken, DualShock’un tutuş hissini de unutturmayacak şekilde tasarlanmış.
Mekanik kanadında da epey bir gelişme kateden kontrolcümüzde, daha hassas tepkiler veren (haptic feedback) titreşim motoru bulunuyor. Böylece kendinizi oyuna daha çok adapte edebiliyorsunuz. Bir diğer özellik ise L2 ve R2 yani tetikleme tuşlarında gerçekleşmiş. Oyun firmaları tarafından programlanabilir olan bu tuşlar sayesinde araba sürerken daha gerçekçi ve tepkisel bir deneyim alabileceksiniz.
Bunların dışında bizi bir süpriz de karşılamış oldu. Konsollarla birlikte “Pulse 3D kulak üstü kulaklık (3D ses deneyimi sunuyor.), medya kontrolü için kumanda, DualSense için şarj istasyonu ve HD kamera”da görücüye çıkmış oldu. Buradan anladığımız şu ki, Sony artık oyun konsolunu sadece oyun konsolu olarak değil multimedya cihazı olarak da konumlandırmak istiyor. Rakibi Microsoft’un tüm avantajlarını, böylece kapatmayı hedefliyor.
PlayStation 5 ile tanıtılan tüm oyunlar!
Geldik, bizi en çok heyecanlandıran kısma. Neler çıktı neler çıkmadı? Açıkçası moraller biraz bozuldu. Çünkü beklediğimiz bazı oyunlar, örnek olarak God of War veya Infamous gibi güçlü, PlayStation’a özel oyunları göremedik. Listede en çok dikkat çeken oyunlar ise Horizan Forbidden West, Hitman 3 ve Demon’s Souls oldu.
Lansman dahilinde toplamda, 25 tane oyun gösterilmiş oldu. Tüm oyunların gösterim videolarını aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.
Marvel’s Spider Man: Miles Morales
Peki, fiyat ne oldu? Açıklama geldi mi?
Maalesef ki lansmanda Sony kanadından PlayStation 5’in fiyatıyla ilgili hiçbir bilgi açıklanmadı. Açıkçası basında çıkan 450 ile 600 dolar fiyat skalası, akılları oldukça kurcalıyordu. Hala da bu karmaşık durum çözüme ulaşmış değil. Çıkış tarihiyle ilgili de henüz bir bilgi paylaşılmış değil. Beklentiler ise Aralık 2020 tarihini işaret ediyor.
Oyun Konsolu
PlayStation 5 oyunlarını yapmak galiba çok da ucuz olmayacak!
Oyun dünyasının merakla beklediği PlayStation 5 cephesinden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Sony cephesi konsola oyun yapmanın eskisi kadar ucuz maliyetli olmayacağını düşünüyor.
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Oyun yapım maliyetlerinin artması bekleniyor!
Oyun dünyasının son dönemler içerisinde en önemli hareketliliğine sebep olan yeni nesil konsollar, daha piyasaya çıkmadan dedikoduları ve tahminleri beraberinde getiriyorlar. Sony cephesinin bu yıl en önemli olayı olan PlayStation 5, görünüşe göre her yönüyle masraflı bir konsol olacağa benziyor. Sony Interactive Entertainment başkanı CEO Jim Ryan yaptığı açıklama ile, yeni nesil konsola oyun yapmanın eskisinden daha maliyetli olacağını belirtti. Özellikle grafik olarak teknolojinin çok ilerlediğini belirten Ryan, yapımcıların çalışan sayılarını arttıracaklarını düşündüklerini ve bunun da maliyet artışına neden olacağını belirtti. Ancak Ryan, her ne olursa olsun çok büyük bir maliyet artışının da olmayacağını düşündüklerini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde Epic Games firmasının, PlayStation 5 üzerinde çalışan Unreal Engine 5 demosunu göstermesinin bu yorumlara sebep olduğu düşünülmekte. Özellikle AAA oyunlarda yapımcıların işlerinin maliyet bakımından kolay olmayacağı düşünülmekte. ABD’de yaşanan olaylar nedeniyle tanıtımı ertelenen cihaz, oyun dünyası içerisinde önemli bir yere sahip. Tıpkı rakibi Xbox Series X gibi en kuvvetli konsol olmayı amaçlayan PlayStation 5, yıl sonu yaklaştıkça hayranlarını meraklandırmaya devam ediyor. Bakalım Sony, yüksek beklentilerin altından kalkabilecek ve Microsoft cephesini geride bırakabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Sony, PlayStation 5 tanıtımını erteledi!
Sony, PlayStation 5 oyun konsolunu merakla bekleyen hayranlarını üzdü. Firma yaptığı paylaşım ile tanıtımın ileri bir tarihe atıldığını duyurdu.
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ABD’de yaşanan olaylar PlayStation tanıtımını etkiledi!
Oyun dünyasının en hareketli dönemlerini yaşadığı şu günlerde, gözler yeni çıkacak oyun konsollarında idi. Bu piyasanın en önemli iki oyuncusundan Microsoft geçtiğimiz ay yeni konsolunu tanıtır iken, herkes merakla PlayStation tarafından gelecek gelişmeleri takip ediyordu. Daha önce konsolun özelliklerini açıklayan firma, 4 Haziran 2020 tarihinde de tanıtım yapmayı planlıyordu. Ancak görünüşe göre planlarda değişiklik oldu. PlayStation Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile etkinliğin ertelendiğini duyurdu. Kutlama yapmak için doğru zaman olmadığını belirten firma, daha önemli seslerin duyulmasının gerektiğini belirterek, şu an için ön planda olmamalarının daha doğru olacağını duyurdu.
Bu paylaşım tahmin edildiği üzere ABD‘de yaşanan ırkçılık karşıtı protestolar için yapıldı. Sony, daha önemli konuların gündemi meşgul etmesi gerektiğini düşünerek tanıtım etkinliğini erteleme kararı aldı. Tam olarak hangi tarihlerde yapılacağı aktarılmayan etkinlik için firma, beklemekte kalın dedi. Gün geçtikçe etkisi artan protestolar karşısında firmalar da belli oranlarda aksiyon almaya başladı. Sony de tıpkı Google ve Electronic Arts gibi etkinlik erteleme yoluna başvurdu. Bakalım ilerleyen günlerde etkinlik erteleme yoluna giden başka firma olacak mı bekleyip göreceğiz. Ancak görünen o ki protestolar kolay kolay yakın bir tarihte sonuçlanmayacak ve olası birkaç etkinlik bu durum karşısında ertelenecek gibi gözüküyor.