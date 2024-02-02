AMD’nin desteklediği heyecan verici bir proje geliştirme aşamasında. PS Vita 2 adını taşımasa da Vita’nın devamı olacak olan el konsolu Sony’den önümüzdeki yıllarda gelebilir. Gelen bilgilere göre bu proje, hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 oyunlarıyla uyumlu olacak şekilde planlanmış durumda.

Japon şirket, en son YouTube videosunda paylaştığı bilgilere göre, el konsolunu pazarına etkileyici bir geri dönüş yapma hedefiyle yola çıkıyor. Şu anda yüksek düzey tasarım aşamasında bulunan konsol, özel bir AMD APU tarafından desteklenecek ve en az iki yıl uzakta olduğu belirtilen bir aşamada bulunuyor. Henüz resmi bir lansman tarihi verilmemiş olsa da, bu gelişme el cihazı dünyasında heyecan yarattı.

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Bu yeni PlayStation el cihazının teknik özellikleri tam olarak belirlenmemiş olsa da, sızıntı yapan kişi tahminlerde bulunuyor. PlayStation Store’da bulunan tüm PlayStation 4 oyunlarıyla uyumlu olabilmesi için 18 CU kullanması muhtemel. Ayrıca, PlayStation 5 oyunlarına da uyumlu olacak, ancak geliştiricilerin bu oyunları konsolda sorunsuz çalıştırabilmek için belirli düzeltmeler yapmaları gerekecek. Bu bağlamda, yeni sistemin GPU’sunun PlayStation 5’in değişken saat hızları nedeniyle 1,8 GHz veya daha yavaş bir hızda çalışabileceği öngörülüyor.

Henüz resmi bir onay almasa da, yeni PlayStation el cihazının piyasaya sürülmesine sadece iki yıl kaldığı belirtiliyor. Ancak, sızıntı yapan kişi PS Vita 2 benzeri el konsolunun PlayStation 6 ailesinin bir parçası olabileceği önerisinde bulunarak, piyasaya sürülmesinin biraz daha uzun sürebileceğini düşündürüyor.

Öte yandan, yeni bir PlayStation el cihazının piyasaya çıkması belki de pek olası görünmeyebilir, ancak pazar, PlayStation Vita’nın günlerinden bu yana büyük değişikliklere uğradı. Nintendo Switch, Steam Deck gibi benzer sistemler, benzer cihazlara olan talebi kanıtladı. Bu bağlamda, Sony’nin, Vita’dan çok daha güçlü bir sistemle pazarda geri dönmesi şaşırtıcı olmayacak. Ancak Vita’nın kötü şöhretinden dolayı bu konsolun PS Vita 2 olarak isimlendirilmeyeceğini düşünüyoruz.