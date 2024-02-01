2022’nin sonlarına doğru sırlarla dolu bir şekilde yeryüzüne çıkan Death Stranding 2, Hideo Kojima’nın hayranlarını merak içinde bırakmaya devam ediyor. İlk fragmanından sonra, bu beklenen oyun hakkında çok az bilgiye ulaşılabildi. Ancak bugün Sony’nin State of Play etkinliği sırasında oyunun Fatih Akın’lı fragmanı yayınlandı.
Death Stranding 2: On the Beach, oyun dünyasının dikkatini çeken yeni bir bakış açısı sunuyor. Tam adıyla, bu devam oyunu, 2025’te piyasaya sürüleceği belirtilen bir çıkış penceresiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Yapılan açıklamalara göre, oyunun adı kadar büyük olan ünlü oyuncu furyası, yeni fragmanda gözlemlenen çarpıcı detaylardan sadece biri.
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Yeni fragman, Death Stranding 2’nin önceki teslimat odaklı oynanışına sadık kaldığını doğruluyor. Ancak bu sefer, ana karakter Sam’in kullanabileceği çeşitli yeni araçların yanı sıra etrafında dolaştığı destek personeli ile dolu bir mobil işletim üssü bulunuyor. Bu, oyunculara, önceki oyundan daha az yalnızlık hissi uyandırabilecek bir deneyim sunmayı amaçlıyor gibi görünüyor.
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Death Stranding 2 fragmanı
Fragman, Sam’in ağı daha da genişletmeyi planladığını ve oyuncuları daha yoğun hava koşulları, su baskınları ve doğal engellerle baş etmeye zorlayacağını öne sürüyor. Ayrıca, uzay gemisi şeklindeki bir bebeğin kusması ve Sam’in konuşan yeni bir kukla yardımcısıyla dikkat çeken sahneler, Death Stranding evreninin ne kadar sıra dışı ve büyüleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.
Death Stranding 2: On the Beach’te, UCA’nın ötesinde insanlarla bağlantı kurma görevine katılın. Sam, yol arkadaşlarıyla birlikte insanlığı yok olmaktan kurtarmak için yepyeni bir maceraya atılıyor. Kuşatılmış bir dünyada, uhrevi düşmanlar, engeller ve akıldan çıkmayan bir soruyla yüzleşin: Bağlanmalı mıydık? Hideo Kojima, efsanevi oyun yaratıcılığıyla dünyayı bir kez daha adım adım değiştiriyor.
DS2: On the Beach’te, Norman Reedus, Léa Seydoux ve Troy Baker gibi tanıdık yüzler Hideo Kojima’nın benzersiz evrenine geri dönüyor. Ayrıca, Elle Fanning, Shioli Kutsuna ve Akademi Ödüllü film yönetmeni George Miller gibi yeni katılımlarla kadro daha da güçleniyor. Hideo Kojima’nın uzun süredir birlikte çalıştığı Yoji Shinkawa, karakter ve mekanik tasarımı yönetirken; Ludvig Forssell ve Kyle Cooper, müzik yönetmeni ve başlık tasarımcısı rollerinde tekrar yer alacak.