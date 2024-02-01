2022’nin sonlarına doğru sırlarla dolu bir şekilde yeryüzüne çıkan Death Stranding 2, Hideo Kojima’nın hayranlarını merak içinde bırakmaya devam ediyor. İlk fragmanından sonra, bu beklenen oyun hakkında çok az bilgiye ulaşılabildi. Ancak bugün Sony’nin State of Play etkinliği sırasında oyunun Fatih Akın’lı fragmanı yayınlandı.

Death Stranding 2: On the Beach, oyun dünyasının dikkatini çeken yeni bir bakış açısı sunuyor. Tam adıyla, bu devam oyunu, 2025’te piyasaya sürüleceği belirtilen bir çıkış penceresiyle birlikte karşımıza çıkıyor. Yapılan açıklamalara göre, oyunun adı kadar büyük olan ünlü oyuncu furyası, yeni fragmanda gözlemlenen çarpıcı detaylardan sadece biri.

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Yeni fragman, Death Stranding 2’nin önceki teslimat odaklı oynanışına sadık kaldığını doğruluyor. Ancak bu sefer, ana karakter Sam’in kullanabileceği çeşitli yeni araçların yanı sıra etrafında dolaştığı destek personeli ile dolu bir mobil işletim üssü bulunuyor. Bu, oyunculara, önceki oyundan daha az yalnızlık hissi uyandırabilecek bir deneyim sunmayı amaçlıyor gibi görünüyor.

İçindekiler Death Stranding 2 fragmanı

Death Stranding 2 fragmanı

Fragman, Sam’in ağı daha da genişletmeyi planladığını ve oyuncuları daha yoğun hava koşulları, su baskınları ve doğal engellerle baş etmeye zorlayacağını öne sürüyor. Ayrıca, uzay gemisi şeklindeki bir bebeğin kusması ve Sam’in konuşan yeni bir kukla yardımcısıyla dikkat çeken sahneler, Death Stranding evreninin ne kadar sıra dışı ve büyüleyici olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.