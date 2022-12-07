Proton, bulut hizmeti için Apple App Store ve Google Play Store aracılığıyla iOS ve Android’de bir Drive uygulaması yayınlıyor. Kullanıcılar, uçtan uca şifreleme ile korunan uygulama aracılığıyla dosya yükleyebilir, indirebilir ve paylaşabilir.

Bulut hizmetinin akıllı telefon uygulaması birçok rakibine benziyor; kullanıcılar klasörler oluşturabiliyor ve buluta çeşitli dosyalar yükleyebiliyor. Proton Drive ayrıca bir paylaşım sistemi de içeriyor. Ayrıca tüm dosyaların uçtan uca şifrelendiği, dolayısıyla Proton dahil hiç kimsenin dosyalara erişemeyeceği belirtiliyor.

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Proton Drive, Proton e-posta hesabı olan herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir ve maksimum bulut depolama alanı 1 GB’tır. Proton Unlimited aboneliği alan müşteriler, diğer şeylerin yanı sıra 500 GB bulut depolama alanı ve 15 e-posta adresi elde ediyor. Bu aboneliğin ücreti aylık 12 Avro, yıllık bazda aylık 10 Avro veya iki yıllık abonelik dönemi için aylık 8 Avro’dur.

Tarayıcılar üzerinden erişilebilen hizmetin genel sürümünün ardından, ilgili iOS ve Android uygulamaları Proton Drive’ın ilk yerel uygulamalarıdır. Akıllı telefon uygulamaları Ağustos ayından bu yana nispeten küçük bir kullanıcı grubu için beta sürümleri olarak mevcuttu. İsviçreli şirket ayrıca Windows ve macOS için bir Drive uygulaması üzerinde çalışıyor.

Proton bir e-posta sağlayıcısı olarak başladı, ancak son yıllarda hizmetlerini dijital bir takvim, bir vpn hizmeti ve bu sonbahardan beri bir bulut hizmeti içerecek şekilde genişletti.