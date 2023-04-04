Ross Young’a göre Apple, ProMotion’ı iki yıl içinde standart iPhone modellerine genişletecek. ProMotion ilk olarak 2021 yılında iPhone 13 Pro modellerinde tanıtıldı ve şimdilik Pro modellerine özel olmaya devam ediyor.

Young bugün attığı bir tweet’te, gelecekteki iPhone’lara gelecek ekranla ilgili çeşitli teknolojileri özetleyen bir yol haritası sundu. Yol haritasında özellikle düşük güçlü LTPO ekran teknolojisinin 2025 yılında standart iPhone’lara genişletileceği belirtiliyor. Young, bu teknolojinin bu cihazlarda ProMotion’ı etkinleştireceğini ve gerektiğinde daha akıcı kaydırma ve video içeriği için ekranın 120Hz yenileme hızına çıkmasına izin vereceğini söyledi.

İlginizi çekebilir: BÜYÜK OYNADI, ŞOV YAPTI! | realme GT 2 Pro Stokları 2 Günde Tükendi!

ProMotion aynı zamanda ekranın güç açısından daha verimli bir yenileme hızına inmesine de olanak tanıyacak. iPhone 13 Pro modelleri 10Hz’e kadar inebilirken, iPhone 14 Pro modelleri 1Hz’e kadar inerek aygıt kilitliyken bile Kilit Ekranı’nın saatini, widget’larını, bildirimlerini ve duvar kağıdını gösterebilen her zaman açık bir ekrana olanak tanıyor.

Sonuç olarak, yol haritası “iPhone 17” ve “iPhone 17 Plus” olarak adlandırılan modellerin ProMotion ve muhtemelen her zaman açık ekrana sahip olacağını gösteriyor. Apple, OLED teknolojisi gibi yalnızca Pro’ya özel özellikleri zaman içinde standart modellere rutin olarak genişletti ve Dinamik Ada’nın da bu yıl içinde dört iPhone 15 modelinin tümüne yayılması bekleniyor.

Young ayrıca, Apple’ın gelecekteki iPhone’larda ekran altı Face ID ve kameraları ne zaman benimseyeceğini de özetledi. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde analist, iPhone 13 Pro ve MacBook Pro’ya gelecek ProMotion, daha büyük bir 8.3 inç ekrana sahip altıncı nesil iPad mini ve çok daha fazlası dahil olmak üzere gelecekteki Apple ürünleri hakkında ekranla ilgili birçok ayrıntıyı doğru bir şekilde sızdırdı.

İçindekiler Face ID konusunda yeni gelişme

Face ID konusunda yeni gelişme

Ekran analisti Ross Young’a göre “iPhone 17 Pro”, panel altı Face ID teknolojisine sahip ilk iPhone olacak. Young, ekran altı Face ID teknolojisine ön kamera için dairesel bir kesiğin eşlik edeceğini iddia etti. Bu uygulamanın, gerçek bir “tüm ekran” görünümü için kamerayı ekranın altına taşıyacak olan 2027’nin “Pro” iPhone modellerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu tahmin Young’ın Mayıs 2022’de paylaştığı ilk yol haritasından farklı. Daha önce, 2024’ün iPhone 16 Pro modellerinin panel altı Face ID teknolojisine sahip ilk modeller olmasını bekliyordu. Geçtiğimiz ay Young, bu bir yıllık gecikmenin “sensör sorunlarından” kaynaklandığını söylemişti. Bu değişiklik, şu anda Dinamik Ada’yı oluşturan iki ekran kesitinin birbirini takip eden üç “Pro” iPhone nesli boyunca değişmeden devam edeceği anlamına geliyor.

Young ayrıca standart iPhone 17 modellerinin, şu anda Apple’ın üst düzey cihazlarına özel bir özellik olan ProMotion’ı benimseyeceğini söyledi.