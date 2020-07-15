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Project Chaos: Komşudan 3000 beygirlik hiper otomobil!
Yunanistan merkezli Spyros Panopoulos şirketi, son zamanlarda 3000 beygirlik araba projesi olan “Project Chaos” oldukça dikkat çekiyor.
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Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre araçta titanyum eksantrik milleri, Inconel valfler, 3D baskılı pistonlar ve çubuklar içeren bir motor yer alıyor. Bu motor 4.0 litre hacminde çift turbolu V10 bir ünite. 11000 dev/dk çevirebilen otomobil, standart olarak 2000 beygir güce sahip. Eğer seramik pistonlar ve karbon fiber piston kolları gibi opsiyonları satın alırsanız, 3000 beygir güç ve 12000 dev/dk çevirmeniz mümkün.
Yayınlanan tanıtım videosuna baktığımızda 3D baskı teknolojisinin, araçta ağırlıklı olarak kullanılacağı anlaşılıyor. Örneğin titanyum egzoz, susturucu, magnezyum matris kaliperler, titanyum jantlar, karbon fiber turbo pervanesi gibi detayların bu şekilde üretileceği söyleniyor.
Paylaşılmış olan fotoğraflarda ise otomobilin 3D tasarımlı LED arka farları ve arkaya doğru giderek alçalan tasarımı dikkat çekiyor. Aracın kokpitinde ise dikdörtgen direksiyon göze çarpan ilk detay oluyor. Minimalist bir bilgi-eğlence ekranı ile aracın performans odaklı oluşu vurgulanmış. Ayrıca şirket, ön cama bilgileri yansıtan özel bir artırılmış gerçeklik teknolojisi geliştirdiğini söylüyor. Aracın iç tasarımına dair detayları videoda görebilirsiniz.
Project Chaos’ta karbon fiber monokok bir şasi bulunuyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması 1.8 saniye, 100-200 km/s hızlanması 2.6 saniye ve 160-240 km/s hızlanması ise 2.2 saniye olarak açıklanmış. Ayrıca aracın maksimum hızının 500 km/s olduğu iddia ediliyor.
Spyros Panopoulos, aracı gelecek yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmayı planlıyordu. Fakat etkinlik yakın zamanda iptal edildi. Son durumun ne olduğu hakkına şu an için bir bilgi yok.
Kaynak: Carscoops
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Klasik saat mi, akıllı saat mi? (VIDEO)
Bu videoda klasik saat mi, akıllı saat mi sorusunu cevaplandırıp aslında 3-4 yıldır kullandığım akıllı saatlerin hayatıma neler kattığımı anlatacağım.
Klasik saatlerden çok fazla söz etmeye gerek yok, en temel işlevleri tabii ki saati göstermek ve satın alacağınız marka modele göre değişen bir sürü farklı tasarımları var. Genellikle bir klasik saat aldığınızda yıllarca kullanırsınız, ancak günümüzün bu akıllı dünyasına uyum sağlayan bir özellikleri yok tabii ki.
Akıllı saat tarafına geçtiğimizde ise ben biraz kendi yaşadığım deneyimleri anlatmak istiyorum. Ben Gear S3 modeliyle birlikte akıllı saat kullanmaya başladım daha sonra Huawei’nin Watch GT1 ve şimdi de çıktığı günden bu yana Watch GT2 modelini kullanıyorum.
Akıllı saatlerle ilgili en çok sevdiğim konu, onlarca farklı saat kadran tasarımı olduğu için sık sık bu kadran tasarımını değiştirerek sanki her gün farklı bir saat kullanıyormuşum gibi olabiliyor. Örneğin şu an tatildeyiz, daha çok renkli sportif saat kadranlarını tercih ediyorum. Ama İstanbul’da bir davete katılacak olursam giyimimle daha uyumlu olacak daha klasik bir saat kadranını tercih edebiliyorum. Aynı zamanda tabii ki klasik saatlerde olduğu gibi akıllı saatlerde de kadran değişikliği yapabiliyorsunuz.
Tabii ki klasik bir saat ile, akıllı bir saat arasındaki en büyük fark gelen bildirimleri telefonunuzu çıkarmaya gerek kalmadan direkt saat üzerinden görüntüleyebiliyor olmanız. Biliyorsunuz artık akıllı telefonlarımıza bağlı bir şekilde yaşıyoruz ve bizim için önemli olan Instagram, Gmail, WhatsApp, Twitter gibi bir sürü uygulamadan bildirim alıyoruz. Bu bildirimlerin bazıları çok önemli olmuyor, o nedenle saatte ne geldiğini 1-2 saniyede görüp hayatınıza devam edebiliyorsunuz.
Bu arada ilk başta ben saat üzerinden konuşma işini çok da gerekli görmeyenlerdendim. Ancak daha sonra fark ettim ki baya bazen telefonu cebimden çıkarmaya üşeniyorum ve eğer müsait bir ortamdaysam direkt Watch GT2 üzerinden konuşmayı yapıyorum.
Ben ne yazık ki bir ara düzenli olarak gittiğim spor işlerini, pandemi ile birlikte rafa kaldırdım ama; eğer spor yapan biriyseniz veya günde attığınız admı sayısı, uyku verileriniz gibi sağlık istatistikleri sizin için önemliyse, o noktada da akıllı saatlerin tabii ki büyük bir avantajı var.
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2021 Mercedes S-Serisi test edilirken yakalandı!
2021 Mercedes-Benz S-Serisi‘nin prototipleri Almanya‘da, halka açık yollarda görüntülendi. Üzerindeki kamuflajın az olması sebebiyle, tasarıma dair birçok fikir edinmek mümkün.
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Siyah ve gri olmak üzere iki farklı prototip de ön ve arka kısımda hafif kamuflaja sahip. Yeni S-Serisi ilginçtir ki en az CLS‘ler kadar sportif bir duruşa sahip görünüyor. Haberimize konu olan prototiplerde gizli kapı kolları yer alıyor. Fakat önceden görüntülenen, normal kapı kollarına sahip S-Sınıfı prototipleri de vardı. Buradan yola çıkarak gizli kapı kollarının bir donanım paketine özgü veya bir opsiyon olma ihtimali düşünebiliriz.
Aracın kabininde ise büyük değişiklikler var. İlk dikkat çeken yenilik ise büyük dijital gösterge paneline eşlik eden, dikey olarak yerleştirilmiş 12.8 inçlik bilgi-eğlence ekranı oluyor. En son nesil MBUX yazılımını içeren bu ekran, OLED teknolojisine sahip dokunmatik bir sistem. Ayrıca gösterge panelinde, herhangi bir gözlüğe gerek kalmadan 3D efektler yer alıyor.
Yeni S-Serisi’nde yer alan bu devasa orta ekrandan dolayı, araç içindeki 27 adet düğme ve anahtar araçtan çıkartıldı. Arka koltuktaki yolcu ekranlarında da bir dizi yenilik yer aldığı söyleniyor.
Yeni S-Serisi, MRA II platformunun arkadan çekişli bir haline sahip. Bu mimari ile arka tekerlek direksiyonu özelliği de araçta kendine yer bulacak. Ayrıca araçta Seviye 3 otonom özellikleri, aktif süspansiyonun da dahil olduğu birçok yenilik bulunacak.
Aracın motor seçenekleri henüz belli değil. Fakat 48 V hafif hibrit, plug-in hibrit hatta tam elektrikli bir versiyonun geleceği gibi iddiaların bulunduğunu da belirtelim.
Kaynak: Carscoops
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2021 Ford Bronco Sport, büyük Bronco’ları aratmıyor!
Uzun zamandan sonra geri dönen Ford Bronco efsanesi, küçük kardeşleri Bronco Sport ile şehir kullanımına daha elverişli bir seçenek sunuyor. Büyük Bronco’lardan daha küçük hacimli motorları ile ülkemiz pazarında görme ihtimalimiz oldukça da yüksek.
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Yollarda sıklıkla gördüğümüz crossover araçlardan biraz daha çetin ceviz bir araç arayanlara hitap ediyor Bronco Sport. Tasarım olarak büyük Bronco’lara benzer haliyle, kompakt SUV sınıfına üst düzey arazi kabiliyetini getiriyor.
Ford, modeli geliştirirken kapsamlı araştırmalar yaptı ve (kullanıcı forumlarını gizlice takip etmek dahi) birçok kişinin yeni Bronco’larda efsane modelde yer alan “ruh ve kimliğin korunması” düşüncesinde anlaştığını gördü. Bu yüzden orijinal Bronco ile “basit ama işlevsel” şeklinde bir bağ bulunuyor yeni Bronco ailesinde.
Yeni Bronco ailesinin tamamı aynı kişiler tarafından tasarlandığı için, her ne kadar farklı modeller olsa da benzer tasarım detayları görmek mümkün. Bronco Sport, dairesel farlarla çevrili bir “kapsül kartuş ızgara” tasarımı buna en büyük kanıt.
Dış tasarımda dikkat çeken diğer detaylar ise ön çamurluklarda yer alan hava kanalları ve basamaklı “safari” tarzında bir tavanın yer alması. Tavanın basamaklı tasarımı, aracın yükleme yeteneklerini arttıran bir detay.
Aracın arka tasarımında ise “Bronco Sport” yazısı yer alan cam kapaklı bagaj kapağı yer alıyor. Bu cam kapak sayesinde küçük eşya yüklemeleri için bagajı tamamen açmak yerine, sadece o küçük cam alanı açmak yeterli oluyor.
Yeni Bronco Sport 4387 mm uzunluk, 2088 mm genişlik, 1783-1890 mm yükseklik (basamaklı tavandan dolayı) ve 2670 mm dingil mesafesi şeklinde boyutlara sahip.
Bronco Sport’un kabini
Büyük Bronco’lardaki “basit ve içgüdüsel” kullanışlılık burada da devam ediyor. Fakat güncel Ford SUV’ların iç tasarımı çizgilerinden dolayı yabancılık çekilmiyor. Kabin biraz sade olsa da MOLLE kayışlar, fermuarlı koltuk cepleri ve bagaj kısmında yer alan yerleşik şişe açacağı gibi ilginç detaylar da araçta mevcut.
İlginç detaylar demişken aracın bagaj kapağının iç kısmındaki özel LED projektörler ile 12 metre kareye kadar bir alanı aydınlatmak mümkün. Akşamları dağ başında sokak lambası olmuyor, malum… Ayrıca bagajdaki yıkanabilir kauçuk taban ve 400 W gücündeki dönüştürücü ile birçok cihazı çalıştırmak da mümkün.
Bronco Sport’un motor seçenekleri
Büyük Bronco’larda ülkemiz için pek de uygun olmayan hacimlerde seçenekler mevcuttu. Fakat Bronco Sport ağabeylerinden biraz daha bütçe dostu bir model olarak karşımızda. İki farklı motor seçeneğinden ilki, 181 beygir güç ve 257 Nm torka sahip üç silindirli 1.5 litre EcoBoost ünite. Diğeri ise biraz daha güçlü olan 245 beygir güç ve 372 Nm torka sahip 2.0 litre EcoBoost ünite. Her iki motor seçeneği de sekiz ileri otomatik şanzımanla alınabiliyor. Fakat 2.0 litrelik motoru aldığınız zaman direksiyon arkası vites kulakçıklı SelectShift sistem bulunuyor.
Unutmayın: O bir Bronco!
Bronco adını ağabeyleri gibi gururla taşıyacağından hiç bir şüpheniz olmasın. GOAT ( Goes Over Any Terrain) sistemi minik Bronco’da da yer alıyor. Böylelikle o da arazide iddialı bir hale geliyor. GOAT sistemi Normal, Eco, Sport, Kaygan ve Kum dahil olmak üzere yedi farklı çeşitte sürüş modu barındıran bir sistem.
Aracın off-road özellikleri bunlarla da sınırlı değil. Trail Control adı verilen sistem de küçük Bronco’da var. Bu sistem etkinleştirildiğinde araç ileriye yönde 32 km/s hıza, geri yönde 6 km/s hıza kadar otomatik olarak gaz verebiliyor. Bu sistem ile arazi yolculuklarında sürücünün, gaz pedalından çok direksiyona odaklanması amaçlanmış. Ayrıca araçta off-road kamerası da bulunuyor. Bilgi-eğlence ekranında canlı bir şekilde etrafınızda ne olup bittiğini rahatlıkla görebiliyorsunuz.
“Tarla tapan değil, ciddi off-road insanıyım” diyenler için ise Bronco Sport Badlands ve First Edition var. Her ikisi de diferansiyel kilitli, özel ikiz debriyajlı, arkadan çekişli olan biraz daha gelişmiş bir 4×4 sistemine sahip.
Bu özel donanımlarda ayrıca, daha büyük monotüp süspansiyonlar, daha yumuşak yaylar ve toleransı biraz daha yükseltilmiş kaydırma çubukları bulunuyor. Ek gövde altı koruması, ek GOAT modları (çamur ve kaya tarama) ve 28,5 veya 29 inçlik lastiklere sahip 17 inç boyutlu jantlar da Badlands ve First Edition paketlerinde bulunuyor.
Aracı tabiri caizse “full+full” haliyle off-road canavarı donanımlarıyla alırsanız, Jeep Compass Trailhawk‘ı alaşağı etmek mümkün. 224 mm yerden yüksekliği, 30.4 derece yaklaşma, 33,1 derece gidiş ve 20,4 derece kesme açısına sahip araç, 599 mm derinliğe kadar olan sudan geçebiliyor.
ABD’de 28 bin $’dan başlayan bir fiyattan satılması beklenen Bronco Sport’un, ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Fakat sahip olduğu küçük hacimli motorları ile Avrupa’da kendine yer bulabilir, haliyle ülkemize de gelebilir.
Kaynak: Carscoops, Ford, Motor1