Project Chaos: Komşudan 3000 beygirlik hiper otomobil!

Yunanistan merkezli Spyros Panopoulos şirketi, son zamanlarda 3000 beygirlik araba projesi olan “Project Chaos” oldukça dikkat çekiyor.

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Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre araçta titanyum eksantrik milleri, Inconel valfler, 3D baskılı pistonlar ve çubuklar içeren bir motor yer alıyor. Bu motor 4.0 litre hacminde çift turbolu V10 bir ünite. 11000 dev/dk çevirebilen otomobil, standart olarak 2000 beygir güce sahip. Eğer seramik pistonlar ve karbon fiber piston kolları gibi opsiyonları satın alırsanız, 3000 beygir güç ve 12000 dev/dk çevirmeniz mümkün.

Yayınlanan tanıtım videosuna baktığımızda 3D baskı teknolojisinin, araçta ağırlıklı olarak kullanılacağı anlaşılıyor. Örneğin titanyum egzoz, susturucu, magnezyum matris kaliperler, titanyum jantlar, karbon fiber turbo pervanesi gibi detayların bu şekilde üretileceği söyleniyor.

Paylaşılmış olan fotoğraflarda ise otomobilin 3D tasarımlı LED arka farları ve arkaya doğru giderek alçalan tasarımı dikkat çekiyor. Aracın kokpitinde ise dikdörtgen direksiyon göze çarpan ilk detay oluyor. Minimalist bir bilgi-eğlence ekranı ile aracın performans odaklı oluşu vurgulanmış. Ayrıca şirket, ön cama bilgileri yansıtan özel bir artırılmış gerçeklik teknolojisi geliştirdiğini söylüyor. Aracın iç tasarımına dair detayları videoda görebilirsiniz.

Project Chaos’ta karbon fiber monokok bir şasi bulunuyor. Aracın 0-100 km/s hızlanması 1.8 saniye, 100-200 km/s hızlanması 2.6 saniye ve 160-240 km/s hızlanması ise 2.2 saniye olarak açıklanmış. Ayrıca aracın maksimum hızının 500 km/s olduğu iddia ediliyor.

Spyros Panopoulos, aracı gelecek yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtmayı planlıyordu. Fakat etkinlik yakın zamanda iptal edildi. Son durumun ne olduğu hakkına şu an için bir bilgi yok.

Kaynak: Carscoops