Genel
Project Athia 2022 yılında piyasaya çıkacak!
Prohect Athia oyunu 2022 yılında bizlerle olacak. Yeni nesil PlayStation 5 özel oyununun önümüzdeki yıl oyunculara sunulması bekleniyor.
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Square Enix, Project Athia oyununu 2022 yılında çıkarmaya hazırlanıyor!
Oyun dünyası yeni nesil oyunlarla buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle Xbox Series X/S ve PlayStation 5 oyun konsollarının piyasaya çıkması ile birlikte artan yeni nesil yapımlar, oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu yapımlar arasında yerini alan Square Enix‘in elinden çıkan Project Athia, önümüzdeki sene meraklıları ile buluşuyor. CES 2021 kapsamında PlayStation cephesi için bazı duyurular yapan Sony, yeni nesil konsol özel oyununu 2022 yılında Square Enix ile piyasaya çıkaracak.
Açık dünya aksiyon oyunu olan Project Athia, konsol özel oyunlar arasında biraz geri planda kalsa da, önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Ocak 2022 tarihinde oyuncuları karşılaması beklenen yapım, yapı itibariyle Horizon Zero Down oyununa benzetilmekte. Yeni nesil konsolların gücünü tam anlamıyla hissettirmesi beklenen oyun, son dönemde popülaritesi artan ışın izleme teknolojisine de sahip olacak. Öte yandan bir diğer PlayStation 5 özel oyunu olan Capcom yapımı Pragmata ise 2023 yılına ertelendi. Ertelenmenin kesin nedeni belli olmazken, farklı yapısı ile oyun ilk gösterildiği günden bu yana oyuncuların merakını arttırmayı başarmıştı. Bakalım oyun dünyası yeni nesil oyunlardan beklediğini alabilecek mi merakla takip ediyor olacağız.
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Genel
Telegram 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu
Whatsapp, yeni güncelleme ile kullanıcı verilerini paylaşılacağını duyurmasının ardından kullanıcılar Telegram platformuna yöneldi. Mesajlaşma uygulaması, toplamda 500 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı.
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Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp, son günlerde gizlilik sözleşmesinde yaptığı değişiklilerden dolayı gündemden düşmüyor. Sosyal medyada büyük tartışma haline gelen kullanıcı sözleşmesi kullanıcıları ikiye böldü.
Gizlilik sözleşmesinden rahatsız olan kullanıcılar birbiri ardına alternatif platformlara geçiyor. Bu durum tabii ki rakip iletişim platformlarının işine yaradı. Signal ve BiP gibi Telegramda da yüksek bir indirme trafiği yaşıyor.
Sosyal medyada sık sık kullanıcıların bütün rehberlerinin Telegram’a geçtiğine dair bildirim aldıkları gündeme geliyordu. Hal böyle olunca Telegram kullanıcılarında, son 3 gündür yoğun bir artış oldu.
Popüler anlık mesajlaşma uygulaması sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı kazandı. Böylece Telegram toplam 500 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Bunların yüzde 38’i Asya‘dan, yüzde 27’si Avrupa‘dan, yüzde 21’i Latin Amerika‘dan ve yüzde 8’i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden geldi.
İnsanların mahremiyetlerine son derece önem verdiğini vurgulayan Telegram platformunda tekli ve grup sohbetler, tek yönlü iletişim kanalları, gizli sohbet odaları, 2GB’a kadar dosya gönderme, güçlü yönetici özellikleri yaygın bot kullanıcı desteği gibi özellikler yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın da haberleşme uygulamaları BiP ve Telegram’a katıldığı duyurulmuştu.
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Akıllı Telefonlar
Vivo Y31 modelinin posterleri ortaya çıktı!
Vivo Y31 modelinin posterleri sızdırıldı. Orta seviyeye konumlandırılması beklenen akıllı telefonun yeni detayları ortaya çıktı.
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Vivo Y31 yakın zamanda satışa sunulabilir!
Vivo akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Neredeyse her seviyeye farklı bir akıllı telefon çıkaran firma, daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. 2015 yılında piyasaya çıkan Y31 modelini yenileyerek kullanıcılarına sunmayı planlayan firma, görünüşe göre çok yakın zamanda bu işlemi gerçekleştirecek. Akıllı telefona ait posterlerin sızdırılmasının ardından, cihazın oldukça kısa bir süre içerisinde tanıtılıp piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bazı teknik detayları da bu posterler sayesinde ortaya çıkan akıllı telefon, iddialara göre bizleri orta seviyede karşılayacak.
Henüz boyutu bilinmeyen FullHD+ ekrana sahip olacak Vivo Y31, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkacak. İçerisinde yer alan işlemci henüz bilinmese de akıllı telefonun Qualcomm yapımı Snapdragon 662 işlemciye sahip olacağı tahmin ediliyor. Üçlü arka kamera kurulumu ile piyasaya çıkacağı öğrenilen akıllı telefon 48 MP değerinde ana kameraya sahip olacak. 5000 mAh batarya kapasitesi ile güçlü bir performans vadeden akıllı telefon 18 W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Hindistan ile başlayarak satış sürecine hazırlanan akıllı telefonun tanıtım için tam olarak kesin bir tarihi bulunmuyor. Ancak daha öncede belirttiğimiz gibi cihazın çok yakın bir süre içerisinde akıllı telefon dünyasına giriş yapması bekleniyor.
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Genel
Dünyanın en zengin insanı yine değişti
Dünyanın en zengin insanı listesi yeniden değişti. Elon Musk’ın zirvedeki yolculuğu kısa sürdü. Amazon CEO’su Jeff Bezos yine zirvede.
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2020 yılı sırada insanlar için oldukça zorlu bir süreç olsa bile, teknoloji devlerinin kurucuları süper zenginler için durum hiç de öyle olmadı. Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates gibi isimler bu süreçte servetlerine servet ekledi. Bu isimlerden özellikle Elon Musk, 2020 yılında inanılmaz bir gelir elde ederek servetini adeta yüzlerce katına çıkardı. Space X ve Tesla markalarının kurucusu olan iş adamı, şirketlerinin yıl içindeki korkunç yükselişiyle beraber geçtiğimiz hafta dünyanın en zengin adamı unvanını eline aldı. Tek başına Tesla, %720 hisse değeri artışıyla Elon Musk’ın 24,6 milyar $ olan servetinde 150 milyar $ artışa sebep oldu. Dünyanın en zengin adamı olan Musk, tacını çok uzun süre elinde tutamadı.
Dünyanın en zengin insanı yine Jeff Bezos oldu
Tesla hisselerindeki dalgalanmayla birden servetinde 14 Milyar dolarlık bir azalma yaşayan Elon Musk, Dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Tesla hisselerinde %8 düşüşle beraber 176,2 milyar dolara gerileyen iş adamı, Amazon CEO’su Jeff Bezos’un 6 milyar dolar gerisinde kaldı. Forbes milyarderler listesi değişerek yeni sıralamayı açıkladı. Liste ise şu şekilde; 1. Jeff Bezos, 2. Elon Musk, 3. Bernard Altaut, 4. Bill Gates, 5. Mark Zuckerberg. Amazon’un hisseleri de yüzde 2’den fazla değer kaybederek Jeff Bezos’un servetinde 3,6 milyar dolarlık bir azalmaya sebep oldu.
Tesla’nın ilginç büyümesi
Araç üretim konusunda daima diğer otomotiv devlerinin gerisinde kalan Tesla, ilginç şekilde değer kazanmaya devam ediyor. Dünyanın en zengin insanı sıralamasını değiştirecek kadar hızlı büyüyen şirketin, 2020 yılında yüzde 720 büyüme sağladı. Tesla’nın yıl içerisinde ürettiği araç sayısı ise sadece 500 bin. Bu sektördeki yıllık üretimin oldukça küçük bir kısmını oluşturuyor. Bakalım zirve önümüzdeki yıl içerisinde hızlı değişimler yaşayacak mı? Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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