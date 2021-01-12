Project Athia 2022 yılında piyasaya çıkacak!

Prohect Athia oyunu 2022 yılında bizlerle olacak. Yeni nesil PlayStation 5 özel oyununun önümüzdeki yıl oyunculara sunulması bekleniyor.

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Square Enix, Project Athia oyununu 2022 yılında çıkarmaya hazırlanıyor!

Oyun dünyası yeni nesil oyunlarla buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle Xbox Series X/S ve PlayStation 5 oyun konsollarının piyasaya çıkması ile birlikte artan yeni nesil yapımlar, oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu yapımlar arasında yerini alan Square Enix‘in elinden çıkan Project Athia, önümüzdeki sene meraklıları ile buluşuyor. CES 2021 kapsamında PlayStation cephesi için bazı duyurular yapan Sony, yeni nesil konsol özel oyununu 2022 yılında Square Enix ile piyasaya çıkaracak.

Açık dünya aksiyon oyunu olan Project Athia, konsol özel oyunlar arasında biraz geri planda kalsa da, önemli bir başarı elde etmeyi hedefliyor. Ocak 2022 tarihinde oyuncuları karşılaması beklenen yapım, yapı itibariyle Horizon Zero Down oyununa benzetilmekte. Yeni nesil konsolların gücünü tam anlamıyla hissettirmesi beklenen oyun, son dönemde popülaritesi artan ışın izleme teknolojisine de sahip olacak. Öte yandan bir diğer PlayStation 5 özel oyunu olan Capcom yapımı Pragmata ise 2023 yılına ertelendi. Ertelenmenin kesin nedeni belli olmazken, farklı yapısı ile oyun ilk gösterildiği günden bu yana oyuncuların merakını arttırmayı başarmıştı. Bakalım oyun dünyası yeni nesil oyunlardan beklediğini alabilecek mi merakla takip ediyor olacağız.

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