Prince of Persia The Lost Crown fragmanı ve oyun görüntüleri paylaşıldı. Bu yeni oyun, gelecek yılın başlarında PC ve oyun konsollarında piyasaya sürülecek olan Prince of Persia serisinin bir sonraki bölümüne yeni bir perspektif sunuyor.

Ubisoft Forward etkinliği sırasında, Reveal Animated fragmanının yanı sıra oyuncuların keşfedecekleri yerlerden biri olan Mount Qaf’ı sergileyen yeni oyun görüntüleri paylaşıldı. Görüntüler, oyuncuların macera ilerledikçe kilidi açılan çeşitli özel güçleri kullanarak zaman ve yerçekimi manipülasyonu gibi özellikleri birleştirerek yeni bölgelere nasıl erişebileceklerini gösteriyor. Hızlı tempolu dövüş, bol miktarda platform ve Sargon’un yolunda karşılaşacakları en güçlü düşmanları alt etme konusunda oyunculara bir fikir veriyor.

Prince of Persia The Lost Crown, geçen hafta Summer Game Fest 2023 vitrini sırasında duyuruldu. Bu yeni girişte, oyuncular yetenekli savaşçı Sargon’u kontrol ederek Prens Ghassan’ı kurtarmak için bir yolculuğa çıkacaklar. Sargon, Qaf Dağı’nı keşfederken güçlerini geliştirerek gerçek bir Metroidvania tarzında ilerleyen maceralarında güçlü yaratıklarla savaşacak.

Prince of Persia The Lost Crown, 18 Ocak 2024’te dünya çapında PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One ve Nintendo Switch platformları için piyasaya sürülecek.