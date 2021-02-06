Oyun
Prince of Persia Remake oyunu süresiz ertelendi
Ubisoft’un Hindistan stüdyosu, bir süredir Prince of Persia Remake oyunu geliştiriyordu. Geliştirilen oyun beğenilmeyince süresiz olarak erteleme aldı.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun oyun konsollarına, özellikle Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayınız.
Ubisoft, dünya çapında pek çok stüdyoya sahip Fransa merkezli bir oyun şirket. Kısa dönem önceye kadar Avrupa’nın en büyük oyun geliştiricisi olan şirket, bu unvanı Cyberpunk sebebiyle oluşan heyecandan dolayı, CDPR firmasına kaptırdı. Yine de oldukça büyük bir firma olan Ubisoft’un elinde pek çok marka var. Prince of Persia da bu markalardan biri. Bir dönem filmleri ve oyunlarıyla oldukça popüler olan seri bir süredir oldukça sessizdi. Özellikle geçtiğimiz yıl gelen bir haberle bu sessizlik bozulmuş oldu. Ubisoft, Prince of Persia Remake oyunu üzerinde çalışıyordu. Ancak oyundan gelen son haberler, tat kaçıracak cinsten. Oyun, belirsiz bir tarihe erteleme aldı. Ubisoft, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Prince of Persia oyunu süresiz erteleme aldı
Bir süre önce Ubisoft tarafından duyurulan oyunun, ilk olarak 21 Ocak tarihinde çıkması planlandı. Ancak şirket, bu tarihin 18 Mart’a ertelendiğini duyurdu. Gelen son haber ise daha da tat kaçıracak cinsten. Ubisoft bir açıklama yaparak oyunun süresiz ertelendiğini duyurdu. Gelen açıklama ise şöyle; “Sevilen oyun serimiz hakkında sizden çok sayıda geri bildirim aldık. Geliştirici ekiplerimizi mümkün olan en iyi oyunu yapmaya yönlendiren, sizin tutkunuz ve desteğinizdir. Bununla birlikte, Prince of Persia: The Sands of Time Remake’in çıkışını ileri bir tarihe ertelemeye karar verdik. Bu yeni geliştirme süresi, ekiplerimizin orijinaline sadık kalırken yeni hissettiren bir yeniden yapımın geliştirilmesini sağlayacak.” Ubisoft, oyunu Hindistan’da bulunan bir stüdyosuna emanet etmişti. Hayranlar yapım için heyecanlı olsalar bile, ortaya çıkan videolar beğenilmemiş ve yeterli bulunmamıştı. Şirketin konuyla ilgili adım atmış olması ise özellikle oyuncular için önemli. Prince of Persia Remake için, yeni haberlerin gelmesi heyecanla bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Mass Effect Legendary Edition sistem gereksinimleri.
Oyun
Borderlands The Handsome Collection büyük bir indirime girdi
Gearbox’un popüler oyunu, devasa bir indirim aldı. Borderlands The Handsome Collection, 480 liradan 20 liraya indi.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun oyun konsollarına, özellikle Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayınız.
Gearbox’un sevilen oyunu Borderlands, Steam üzerinde devasa bir indirime girdi. Paket şeklinde satılan Borderlands The Handsome Collection, %96 oranında indirime uğrayarak 480 liradan 20,50 TL’ye indi. Paket içinde iki oyun bulunuyor. Bunlar Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel oyunları. Özellikle tek oyunculu bir aksiyon rol yapma oyunu arıyorsanız, oyuna göz atmanızı tavsiye ederiz. Paketin içinde bu oyunlara ek pek çok eklenti de bulunuyor. Bunlar;
Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Prince of Persia Remake oyunu süresiz ertelendi
Borderlands The Handsome Collection paketindeki ürünler
- Borderlands 2
- Mechromancer Pack
- Captain Scarlett and her Pirate’s Booty
- Mr. Torgue’s Campaign of Carnage
- Collector’s Edition Pack
- Creature Slaughterdome
- Sir Hammerlock’s Big Game Hunt
- Commando1: Madness Pack
- Commando2: Supremacy Pack
- Commando3: Domination Pack
- Siren Madness Pack
- Siren Supremacy Pack
- Domination Pack
- Gunzerker1: Madness Pack
- Gunzerker2: Supremacy Pack
- Gunzerker3: Domination Pack
- Mechromancer1: Madness Pack
- Mechromancer2: Supremacy Pack
- Mechromancer3: Domination Pack
- Assassin1: Madness Pack
- Assassin2: Supremacy Pack
- Assassin3: Domination Pack
- Ultimate Vault Hunters Upgrade Pack
- Psycho Pack
- Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep
- Mechromancer Steampunk Slayer Pack
- Gunzerker Dapper Gent Pack
- Psycho1: Dark Psyche Pack
- Psycho2: Madness Pack
- Psycho3: Supremacy Pack
- Psycho4: Domination Pack
- Siren Glitter and Gore Pack
- Commando Haggard Hunter Pack
- Assassin Stinging Blade Pack
- Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2
- Mechromancer Beatmaster Pack
- Gunzerker Greasy Grunt Pack
- Psycho Party Pack
- Siren Learned Warrior Pack
- Commando Devilish Good Looks Pack
- Assassin Cl0ckw0rk Pack
- Headhunter1: Bloody Harvest
- Headhunter2: Wattle Gobbler
- Headhunter3: Mercenary Day
- Headhunter5: Son of Crawmerax
- Headhunter4: Wedding Day Massacre
- Handsome Jack Doppelganger Pack
- Shock Drop Slaughter Pit
- Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack: The Holodome Onslaugh
- Claptastic Voyage and Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2
- Lady Hammerlock the Baroness Pack
- Borderlands: The Pre-Sequel
Haber
World of Tanks’ın orijinal sürümü nihayet Steam’e geliyor!
Aksiyon ve savaş temalı oyunlardan hoşlananlar arasında bir hayli popüler olan World of Tanks, 2021 yılı içerisinde Steam kütüphanesine gelecek. Oyunun geliştiricisi tarafından duyurulan müjdeli haber, Steam kullanıcılarının çok hoşuna gidecek gibi gözüküyor.
İlgili haber: Valve Steam Controller sebebiyle Corsair’e 4 milyon dolar ödeyecek
Çok oyunculu savaş oyunları arasında popülaritesi bir hayli yüksek olan World of Tanks, ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürülmüş; sonrasında da World of Tanks Blitz isimli versiyonuyla Android ve iOS kullanıcılarının beğenisine sunulmuştu. O günden beri oyunun orijinal versiyonunu Steam kullanıcılarından mahrum bırakan Wargaming, nihayet bu inadından vazgeçti.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
Wargaming tarafından yapılan açıklamaya göre, World of Tanks’ın orijinal sürümü 2021 yılı içerisinde Steam kullanıcılarıyla buluşacak. Yalnız bu noktada bilinmeyen en önemli detay, oyunun Steam’e tam olarak ne zaman ekleneceği. Wargaming yetkilileri konuyla alâkalı net bir bilgi henüz paylaşmış değiller. Yetkililer şimdilik yalnız oyunun kısa bir videosunu paylaşmakla yetiniyorlar.
Aynı zamanda World of Tanks geliştiricileri, oyunla alakalı bilgileri şimdiden Steam’e eklemiş durumdalar. Dilerseniz buradaki bağlantıyı kullanarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz. Sonrasında bu sayfadan, oyunla alakalı fotoğraflara ve videolara ulaşabilir, dilerseniz istek listenize ekleyebilirsiniz.
World of Tanks oyununun Steam sayfasında şu bilgiler yer alıyor:
Dünya Savaşı ve 20. yüzyılın ortalarından 600’ün üzerinde araçtan birinin komutasına geçin ve dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı kendinizi kanıtlayın. Harekete geçin ve hem taktiğe hem de savaşa eşit derecede odaklanan destansı PVP savaşların heyecanını yaşayın!
Tarihin en büyük tank üreticisi ülkelerinden 600’den fazla tank ve askeri araç ellerinizin altında! 5 araç türünün her birini deneyin ve savaş alanındaki özgün rollerini yakından tanıyın. Çeşitli tür ve ülke bileşimlerini deneyerek sizin oyun tarzınıza uygun savaş araçları keşfedin.
World of Tanks tanıtım videosu
İnternet
GeForce Now bir yaşına yeni oyunlar ve M1 desteğiyle girdi
Bir seneyi deviren Nvidia firmasının bulut oyun servisi GeForce Now Şubat ayında yeni oyunlar getiriyor. Gelecek 30’dan fazla oyun içerisinden 13’ü aktifleşmiş durumda.
Onun dışında ise geçen hafta belirttiğimiz üzere hizmet Google Chrome resmi desteğini almıştı. Bununla beraber beklenildiği üzere M1 işlemcili macOS cihazlara GeForce Now uygulaması desteği de gelecekti. Yeni Mac’lere gelen destek ise dün aktif hale geldi.
Bu arada bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 819-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmak isteyebilirsiniz.
M1 işlemcili MacBook veya Mac mini cihazlarına gelen güncellemeyle kullanıcıların uygulamanın 2.0.27 versiyonunu indirmeleri mümkün.
Nvidia kullanıcılarla birinci yıl kutlaması adı altında bazı istatistikler de paylaştı. Bunlardan en göze çarpanlardan biri olarak da sistemde toplamda harcanan 175 milyon saat olduğunu görebiliyoruz.
GeForce Now şu anda 800 farklı oyunu destekler halde. Tabii ki Nvidia firmasının planları arasında bu sayıyı git gide artırmak da yer alıyor. Özellikle de bunun için sarf ettiği çabalar kapsamında firma her Perşembe günü GFN (GeForce Now) Perşembesi adı altında yeni oyunları sisteme getiriyor. Bu günün ve etkinliğin Nvidia yönünden “yeni oyunların, özelliklerin ve haberlerin haftalık olarak kutlanması” olarak tanımlandığını da görebiliyoruz.
GeForce Now bulut oyun servisi bildiğiniz üzere Türkiye’ye de Turkcell aracılığıyla girmek üzere. Sistemin ülkemizdeki durumu hakkında ise çok az şey biliniyor. Dolayısıyla bulut oyun sisteminin burada da genel özellikleri belli olana ve stabil bir şekilde çalışana dek biraz daha beklememiz gerekecek gibi.
Forumdan Son Mesajlar
-
Wifi Ev Tipi Printer+Tarayıcı Tavsiye
Yazan: levent_orgun, 13 dakika önce
-
-
-
-
SpaceX, Starlink kullanıcı sayısını açıkladı
Xiaomi Mi 11 ile Birlikte Global Pazara Sunulacak Ürünler
Twitter birçok işlemini daha Google Cloud platformuna taşıyor
ASUS, bu yıl ZenFone Mini isimli akıllı telefon modeli tanıtabilir
Apple, iPhone 12 Mini üretimini durdurmaya hazırlanıyor!
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK TELEFONLAR!
Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
POCO X3 NFC İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #2
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.