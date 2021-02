Prince of Persia Remake oyunu süresiz ertelendi

Ubisoft’un Hindistan stüdyosu, bir süredir Prince of Persia Remake oyunu geliştiriyordu. Geliştirilen oyun beğenilmeyince süresiz olarak erteleme aldı.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun oyun konsollarına, özellikle Hepsiburada üzerinden göz atmak için tıklayınız.

reklam

Ubisoft, dünya çapında pek çok stüdyoya sahip Fransa merkezli bir oyun şirket. Kısa dönem önceye kadar Avrupa’nın en büyük oyun geliştiricisi olan şirket, bu unvanı Cyberpunk sebebiyle oluşan heyecandan dolayı, CDPR firmasına kaptırdı. Yine de oldukça büyük bir firma olan Ubisoft’un elinde pek çok marka var. Prince of Persia da bu markalardan biri. Bir dönem filmleri ve oyunlarıyla oldukça popüler olan seri bir süredir oldukça sessizdi. Özellikle geçtiğimiz yıl gelen bir haberle bu sessizlik bozulmuş oldu. Ubisoft, Prince of Persia Remake oyunu üzerinde çalışıyordu. Ancak oyundan gelen son haberler, tat kaçıracak cinsten. Oyun, belirsiz bir tarihe erteleme aldı. Ubisoft, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Prince of Persia oyunu süresiz erteleme aldı

Bir süre önce Ubisoft tarafından duyurulan oyunun, ilk olarak 21 Ocak tarihinde çıkması planlandı. Ancak şirket, bu tarihin 18 Mart’a ertelendiğini duyurdu. Gelen son haber ise daha da tat kaçıracak cinsten. Ubisoft bir açıklama yaparak oyunun süresiz ertelendiğini duyurdu. Gelen açıklama ise şöyle; “Sevilen oyun serimiz hakkında sizden çok sayıda geri bildirim aldık. Geliştirici ekiplerimizi mümkün olan en iyi oyunu yapmaya yönlendiren, sizin tutkunuz ve desteğinizdir. Bununla birlikte, Prince of Persia: The Sands of Time Remake’in çıkışını ileri bir tarihe ertelemeye karar verdik. Bu yeni geliştirme süresi, ekiplerimizin orijinaline sadık kalırken yeni hissettiren bir yeniden yapımın geliştirilmesini sağlayacak.” Ubisoft, oyunu Hindistan’da bulunan bir stüdyosuna emanet etmişti. Hayranlar yapım için heyecanlı olsalar bile, ortaya çıkan videolar beğenilmemiş ve yeterli bulunmamıştı. Şirketin konuyla ilgili adım atmış olması ise özellikle oyuncular için önemli. Prince of Persia Remake için, yeni haberlerin gelmesi heyecanla bekleniyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Mass Effect Legendary Edition sistem gereksinimleri.