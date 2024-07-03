Bu yazımızda, kullanıcılara kripto CFD’lerine, emtialara, endekslere ve Forex’e erişim sağlayan bir kredili işlem platformu olan PrimeXBT’ye göz atıyoruz. Daha açık bir ifadeyle, PrimeXBT’nin nasıl çalıştığını, ne tür hizmetler sunduğunu, ne kadar güvenli olduğunu ve kimlerin neden yararlanabileceğini göreceğiz. Ayrıca, platforma nasıl kaydolacağınıza dair bazı ipuçları vereceğiz ve güçlü ve zayıf yönleri hakkında net bir fikir vermek için bazı artılarını ve eksilerini paylaşacağız.

PrimeXBT Hakkında

PrimeXBT, kripto para birimleri, emtialar, Forex ve büyük hisse senedi endekslerinde fark sözleşmeleri (CFD’ler) yoluyla ticaret sunan küresel bir çevrimiçi brokerdir. Platform, portföy çeşitlendirmesi, riskten korunma, kaldıraçlı ticaret özelliklerinin yanı sıra kopya ticareti seçeneklerini de destekler.



PrimeXBT, 2022’de Crypto Expo Dubai’de “En Güvenilir Kripto Varlık Ticaret Platformu” ödülünü kazandı. Platform ayrıca ADVFN’nin En İyi Bitcoin Marjı Ticaret Platformu, En İyi Kripto Ticaret Uygulaması, En İyi Kripto Para Birimi ve Forex Brokeri ve En İyi Kripto Ticaret Platformu dahil olmak üzere çok sayıda başka ödül aldı.

PrimeXBT Nasıl Çalışır?

PrimeXBT, CFD ticaretinde uzmanlaşmıştır ve yatırımcıların varlığa doğrudan sahip olmadan varlık fiyat hareketleri hakkında spekülasyon yapmalarına olanak tanır. Bu, yatırımcıların pozisyonlarını korumalarına, çeşitlendirmelerine ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmalarına olanak tanır. Platform, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) CFD’lerinde 200 kata kadar kaldıraç sunduğundan özellikle yüksek kaldıraç arayanlar için uygundur.

PrimeXBT, öne çıkan özellikleri arasında, yeni başlayanların başarılı yatırımcıların stratejilerini takip etmesine ve kopyalamasına olanak tanıyan tescilli kopya ticareti sağlar. Modül, en iyi yatırımcıların portföylerini ve getirilerini sergileyerek ticaret deneyimini daha da geliştirir.

Platform CFD ve vadeli işlem ticaretinde uzmanlaştığından, ilk katılım süreci basittir: kullanıcılar hesaplarını kurar, tercih ettikleri ödeme yöntemiyle para yatırır ve ticarete başlar. Yani, Forex, kripto ve emtialar için ayrı hesaplar oluşturmaya gerek yoktur, çünkü tüm seçeneklere normal PrimeXBT hesabıyla en başından itibaren kolayca erişilebilirler.

Haziran 2024 itibariyle, PrimeXBT 150’den fazla ülkede mevcuttur ve 100’den fazla varlıkta işlem yapan bir milyondan fazla tüccardan oluşan bir kullanıcı tabanına sahiptir.

PrimeXBT platformundan faydalanabilecekler arasında:

⦁ – Kripto ile ilgili diğer hizmetlerin dikkat dağıtması olmaksızın tek bir platformda hem kripto CFD’leri hem de geleneksel varlıklar üzerinde yüksek kaldıraçla yatırım yapmak isteyen yatırımcılar;

⦁ – Kopya ticaret yoluyla deneyimli yatırımcılardan öğrenmek isteyen acemi yatırımcılar.

Desteklenen Varlıklar

Belirtildiği gibi, PrimeXBT kripto, Forex, emtialar ve endeksler dahil olmak üzere çok çeşitli ticaret ürünleri sunmaktadır.

Platform hem kripto-fiat hem de kripto-BTC eşleşmelerinin alım satımını destekler. Bazı popüler Kripto-Fiat çiftleri arasında BTC/USD, DOGE/USD, EOS/USD, ETH/USD, LINK/USD, SHIB/USD, SOL/USD ve XRP/USD bulunmaktadır. Kripto-BTC eşleşmeleri için platform ADA/BTC, DOT/BTC, EOS/BTC, ETH/BTC, LTC/BTC ve XRP/BTC sunmaktadır.

Foreks’e gelince, başlıca pariteler AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, USD/CAD ve USD/JPY’dir. Mevcut çapraz pariteler AUD/JPY, EUR/GBP ve GBP/JPY iken diğer pariteler USD/THB ve USD/MXN’dir.

Ayrıca, PrimeXBT Alüminyum, Brent, Bakır, Brent, Petrol, Altın, Kurşun, Doğal Gaz, Nikel, Gümüş ve Çinko gibi çeşitli CFD Emtialarını desteklemektedir.

CFD Endeksleri için PrimeXBT ASX 200, DJIA, Euro Stoxx 50, CAC 40, DAX, FTSE 100, Hang Seng Endeksi, IBEX 35, Nikkei 225, NASDAQ ve S&P 500’de işlem yapma olanağı sunmaktadır.

PrimeXBT Hizmetleri

PrimeXBT çeşitli ticaret araçları ve hizmetleri sunmaktadır:

1. CFD ticareti;

2. Kripto vadeli işlem ticareti;

3. Demo hesabı;

4. Kripto satın alma;

5. Kopya ticaret;

6. Fiyat grafikleri;

7. Mobil uygulama.

Her birini daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

CFD Ticareti

CFD ticareti veya fark ticareti sözleşmesi, CFD’lerin alım satımını içerir. Bu türevler, ana varlıklara sahip olmadan hisse senetleri, para birimleri, endeksler ve emtialar gibi finansal piyasalar üzerinde spekülasyon yapmanıza olanak tanır.

Bir CFD ticareti yaparken, sözleşmenin açılış ve kapanış saatleri arasında bir varlığın fiyatındaki farkı takas etmeyi kabul edersiniz. CFD ticaretinin önemli bir avantajı, tahminlerinizin doğruluğuna bağlı olarak kâr veya zararınızla birlikte her iki yöndeki fiyat hareketlerinden kâr etme yeteneğidir.

PrimeXBT, düşük gecikmeli uygulama, özelleştirilebilir teknik göstergeler ve gelişmiş grafik araçları ile kapsamlı bir CFD ticaret deneyimi sunar. Forex, endeksler, emtialar ve kripto para birimlerinde işlem yapılmasını sağlayarak yatırımcıların her türlü piyasa yönünde kâr elde etmesini sağlar.

Yatırımcılar, stop-loss ve take-profit emirlerini kullanarak piyasa risklerini etkin bir şekilde yönetebilirler. BTC, ETH, USDT, USDC, COV ve USD gibi birden fazla para biriminde kazanç elde etme olanağı, hem ticarette hem de kazançlarda esneklik ve çeşitlilik sağlar.

Kripto Vadeli İşlemleri



Kripto vadeli işlemleri, belirli bir kripto para birimini gelecekteki bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan almaya veya satmaya yönelik sözleşmelerdir. Bu, yatırımcıların kripto para birimlerine sahip olmalarına gerek kalmadan kripto para birimlerinin gelecekteki fiyat hareketleri hakkında işlem yapmalarına olanak tanır.

PrimeXBT’deki Kripto Vadeli İşlemler platformu, yatırımcıların 200x’e kadar kaldıraçla çeşitli kripto varlıklarının gelecekteki fiyat hareketleri hakkında işlem yapmalarına olanak tanır. Arayüz, ayarlanabilir widget’lar, entegre TradingView grafikleri ve rekabetçi ücretlerle tamamen özelleştirilebilir.

Vadeli işlemlerle gelen esneklik önemlidir çünkü kâr elde etmek için yalnızca yükselen fiyatlara bağımlı olmazsınız. Vadeli işlem ticareti, fiyatlar düştüğünde bile kripto piyasasında başarılı olmak için daha fazla fırsat sunar ve bu da getirilerini en üst düzeye çıkarmak isteyenler için sağlam bir strateji oluşturur.

Demo hesap



PrimeXBT, yatırımcıların stratejileri test etmelerine, platform işlevlerini öğrenmelerine ve gerçek fonlarını riske atmadan güven kazanmalarına olanak tanıyan uzun süreli demo işlem imkanı sunar. Yatırımcılar ayrıca sanal fonlar kullanarak haftalık ticaret yarışmalarına katılabilir ve potansiyel olarak 10.000 $’a varan ödüller kazanabilirler.

Kripto Satın Alma

PrimeXBt kullanıcıları, MasterCard ve Visa kartlarının yanı sıra bazı üçüncü taraf ödeme yöntemlerini kullanarak platform üzerinden kripto para satın alabilirler. Satın alımlar genellikle PrimeXBT web sitesinde gerçekleştirilir, ancak bazı durumlarda kullanıcılar siparişlerini tamamlamak için PrimeXBT iş ortağı web sitelerine yönlendirilebilir. Satın alınan tokenler kullanıcının kişisel cüzdanına yönlendirilir.

Kopya Ticareti

PrimeXBT’nin kopya ticaret özelliği, kullanıcıların uzman yatırımcıların işlemlerini takip etmelerini ve kopyalamalarını sağlar. Arayüz, ayrıntılı yatırım getirisi (ROI) istatistikleri, strateji içgörüleri, performans analizleri ve daha fazlasını sağlayarak başarılı stratejileri çoğaltmayı ve kârı en üst düzeye çıkarmayı kolaylaştırır.

Kopya ticaret platformundaki sosyal araçlar ve topluluk araçları, kullanıcılar arasında işbirliğini ve strateji paylaşımını teşvik eder. Takipçiler kârın %75’ine kadarını kazanabilirken, strateji sağlayıcılar %20’ye kadar bir pay alarak tüm deneyim seviyelerindeki kullanıcılar arasında yüksek performanslı stratejilerin geliştirilmesini teşvik eden karşılıklı yarar sağlayan bir sistem oluşturur.

PrimeXBT ile kopya ticareti yalnızca standart bir canlı hesap gerektirir ve kopya ticareti filtre seçeneği her bir yatırımcının toplam kârını, yönetim altındaki varlıklarını (AUM) ve takipçi sayısını göstererek platformdaki en başarılı yatırımcıları belirlemenize yardımcı olur. PrimeXBT’nin mobil uygulaması da hareket halindeyken kopya ticaretine erişmenizi sağlar.

Fiyat Grafikleri



PrimeXBT, tüm varlıkları için TradingView fiyat grafiklerini entegre ederek yatırımcılara gelişmiş teknik göstergelere ve kapsamlı piyasa analizi için geniş bir kaynak yelpazesine erişim sunar. Bu, yatırımcıların bilinçli kararlar almasına, potansiyel fırsatları belirlemesine ve tek bir platformda daha gelişmiş ticaret stratejileri geliştirmesine olanak tanır.

Mobil uygulama



PrimeXBT, 5 $ gibi düşük bir ücretle hareket halindeyken işlem yapmanıza olanak tanıyan alım satım uygulaması aracılığıyla 100’den fazla piyasaya erişim sunar. Uygulama ayrıca kopya alım satım özelliklerinin yanı sıra analitik araçlar, haberler, yatırım tahminleri, alım satım sinyalleri ve canlı fiyat kotasyonları içerir.

Ana arayüz, tüm ticaret hesaplarına ve toplam hesap bakiyesine hızlı bir genel bakış sağlar. İşlem sekmesinde enstrümanlara erişebilir, pozisyonlarınızı yönetebilir, izleme listelerini ve fiyat grafiklerini görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama çeşitli emir seçenekleri, yüksek kaldıraç, yüksek likidite, gelişmiş araçlar, güçlü grafikler, özelleştirme seçenekleri ve 7/24 destek hizmeti sunar. Ayrıca güvenlidir ve bir PIN ayarlayabilir veya yüz veya parmak izi biyometrik kimlik doğrulamasını tercih edebilirsiniz.

PrimeXBT Ücretleri ve Para Yatırma İşlemleri

PrimeXBT’de minimum para yatırma politikası yoktur, bu da onu yeni başlayanlar ve daha küçük sermayeli tüccarlar için cazip bir seçim haline getirir. Ayrıca, PrimeXBT para yatırma ve CFD işlemlerinden ücret almaz. Para çekme işlemleri için ücretler 0.5 $ ‘dan başlar.

Platformdaki spread ücretleri% 0.1’den başlar ve gecelik takas ücretleri varlıklara bağlı olur. Kripto vadeli işlemleri için PrimeXBT, üreticiler için %0,1 ve alıcılar için %0,2 ücret sunmaktadır.

PrimeXBT’de Para Yatırma Yöntemleri

PrimeXBT, kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli para yatırma yöntemleri sunar.

Kullanıcılar kripto para birimlerini doğrudan kişisel kripto cüzdanlarından PrimeXBT cüzdanlarına aktarabilirler. Desteklenen kripto para birimleri arasında Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), USD Coin (USDC) ve Covesting (COV) bulunmaktadır.

PrimeXBT ayrıca çeşitli fiat-kripto değişim hizmetlerini (örneğin Coinify, Paxful ve Xanpoo) destekleyerek kullanıcıların banka kartlarını kullanarak kripto para satın almalarına olanak tanır. Satın alınan kripto daha sonra doğrudan PrimeXBT cüzdanlarına aktarılır.

Buna ek olarak, kullanıcılar AdvCash hesapları ve Perfect Money aracılığıyla PrimeXBT’deki Nakit Cüzdanlarına doğrudan nakit para yatırabilirler. Aynı şekilde, Tayland, Vietnam ve Brezilya’daki yerel ödeme sistemleri aracılığıyla nakit/fiat yatırma seçenekleri de bulunmaktadır.

Minimum Para Yatırma

PrimeXBT, her seviyeden yatırımcıya uygun esnek fonlama seçenekleri sunar. Kullanıcılar, alım satımları için gerekli teminatı karşılamak için yeterli olduğu sürece herhangi bir tutar yatırabilir ve hem yeni başlayanların hem de deneyimli profesyonellerin kapasitelerine ve stratejilerine göre ticaret yapabilmelerini sağlar.

Bu nedenle, kripto para birimleri için katı bir minimum para yatırma tutarı yoktur. Kullanıcılar, işlem ücretlerini ve marj gereksinimlerini göz önünde bulundurarak kendilerini rahat hissettikleri herhangi bir miktarla başlayabilirler. Örneğin, Bitcoin ticareti için minimum sipariş boyutu 0,001 BTC’dir. Kaldıraç ile, gerekli minimum marj, kullanılan kaldıraca bağlı olarak 0.000005 BTC kadar düşük olabilir.

Fiat para yatırma işlemleri için PrimeXBT, minimum 10 USD depozito şartıyla üçüncü taraf sağlayıcılar aracılığıyla işlemleri kolaylaştırır.

PrimeXBT’ye Nasıl Kaydolunur

PrimeXBT’de işlem yapmak için platformda bir hesap açmanız gerekir. Bir hesap oluşturmak basittir: Bir e-posta adresi girin ve bir şifre oluşturun. PrimeXBT’de kayıt olurken KYC doğrulaması zorunlu değildir, ancak daha sonra belirli varlıklarla işlem yapmaya başladığınızda kimliğinizi onaylamanız gerekecektir.

PrimeXBT’ye kaydolmak için şu basit adımları izleyin:

İlk olarak, PrimeXBT ana sayfasına gidin ve sağ üst köşedeki Register düğmesine tıklayın (aşağıda gösterildiği gibi):

Ardından, e-postanızı girebileceğiniz ve bir parola oluşturabileceğiniz yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz. Dilerseniz oturum açmak için Apple veya Google hesaplarınızı da kullanabilirsiniz:

E-posta adresinizi girdikten ve bir şifre oluşturduktan sonra, Sign up düğmesine tıklayın. Ardından, e-posta gelen kutunuza alacağınız bir kodu girmeniz gereken yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz:

Kodu yapıştırdıktan sonra platformu keşfedebileceksiniz.

Kullanıcılar Neden PrimeXBT’yi Tercih Ediyor?

PrimeXBT birkaç temel alanda öne çıkmaktadır.

Öncelikle, platform sorunsuz ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sağlamak için yeniliği ön plana çıkardığından, tüm deneyim seviyelerindeki tüccarlar kripto CFD’lerinden hisse senedi endekslerine kadar çok çeşitli varlıklarla işlem yapma yeteneğini beğeneceklerdir. PrimeXBT ayrıca, yalnızca kripto ticareti için değil, aynı zamanda forex ve emtialar için de mevcut olan hızlı yürütme süreleri ve daha yüksek kaldıraç oranına sahiptir.

Dahası, platform, acemi yatırımcıların deneyimli yatırımcıların işlemlerini taklit etmelerine ve ticaretin kurallarını öğrenmek ve piyasayı analiz etmek için çok fazla zaman harcamadan kâr şanslarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyan tescilli bir kopya ticaret çözümü sunar.

Ayrıca, Covesting modülü en iyi yatırımcıları, fonlarını ve getirilerini sergileyerek kullanıcıların bu yatırımcılara yatırım yapmalarını ve kendi fonlarını kurmalarını sağlar. Her fon, toplam sermaye ve yatırım getirisine göre derecelendirilir ve fon yöneticileri genellikle yatırımcılardan ek sermaye alarak kârın bir yüzdesini kazanır.

Küresel bir kitleye hitap eden PrimeXBT, İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Çince ve Japonca dahil olmak üzere çeşitli dilleri destekleyerek dünya çapındaki kullanıcılar için erişilebilir kılınmıştır. Bu çoklu dil desteği, çeşitli kesimlerden yatırımcıların daha rahat ve verimli bir ticaret ortamına erişmesine ve bu şekilde platformda gezinmesine, platformu anlamasına ve kullanmasına olanak tanıyarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

Ana arayüzün kullanımı basit ancak kapsamlıdır ve kullanıcılar ticaret deneyimlerini bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirebilirler. Kullanıcı dostu tasarımı, temel bilgileri belirgin bir şekilde gösterirken alım satım ve fonlama süreçlerini basitleştirir. Ayrıca, kullanıcılar çok çeşitli teknik analiz göstergelerinden yararlanabilirler.

PrimeXBT Ortaklık Programı

PrimeXBT ortaklık programı, potansiyel ortaklara pazarlama araçları ve ortaklık bağlantıları sunarak yönlendirmeler yoluyla komisyon olarak küçük bir yüzde kazanmalarını sağlar. Pogram ayrıca hızlı ve sık ödemelerle çok çeşitli para yatırma ve çekme seçenekleri sunar ve başlamak için sıfır yatırım gerektirir.

PrimeXBT Güvenli mi?

Kripto para topluluğunda şeffaflık çok önemlidir, bu nedenle PrimeXBT kullanıcı güvenliğini, fon güvenliğini ve veri bütünlüğünü ciddiye alır.

PrimeXBT’deki yatırımcılar zorunlu adres beyaz listeleme, iki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), şifreler için kriptografik karma, SSL şifreleme ve Cloudflare DDoS korumasından faydalanır, bu da sağlam çalışma süresi ve saldırı olmadan güvenli ve güvenilir bir ticaret ortamı sağlar.

PrimeXBT, hizmetleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dahil olmak üzere belirli ülkelerde ikamet edenlerle sınırladığından, kullanıcılar kayıt sırasında ve platformun herhangi bir hizmetini kullanmadan önce ikametlerini doğrulamalıdır. IP kontrolleri ve e-posta onayları uygunluğu sağlar ayrıca PrimeXBT gerektiğinde ek belgeler talep edebilir. Yanlış ikamet bilgilerinin verilmesi, hesap kısıtlamalarıyla sonuçlanır ve bu da platforma daha fazla güvenilirlik katar.

Altı yıllık faaliyeti boyunca platform, hiçbir zaman tehlikeye atılmamış veya saldırıya uğramamış, kusursuz bir güvenlik siciline sahip olmuştur. Ekip bunu titiz güvenlik protokollerine ve sektör lideri güvenlik standartlarına bağlıyor.

AML Uyumluluğu

PrimeXBT’nin AML uyumluluğu, gerçek zamanlı blok zinciri izleme özelliği için Bitfury’nin Crystal yazılımını kullanan FATF yönergelerini takip etmektedir. Bu, mevduatlara risk puanları atayarak platformun yasadışı fonları belirlemesine ve karantinaya almasına yardımcı olur.

Ayrıca, PrimeXBT anonim kripto para birimlerini veya fiat-kripto ağ geçitlerini desteklemez. Bu, kara para aklama ve yasadışı finansman riskini daha da azaltır.

Ayrıca PrimeXBT tüm müşteri varlıkları için soğuk depolama kullanır, para çekme işlemlerini günde bir kez manuel olarak gerçekleştirir ve kapsamlı risk değerlendirmeleri yapar. Bu, kullanıcı fonlarını koruyarak hız yerine güvenliğe öncelik verir.

Artıları ⦁ Minimum para yatırma olmaması;

⦁ Kopya ticaret özellikleri;

⦁ Hızlı yürütme süresi;

⦁ Geniş varlık yelpazesi;

⦁ Tescilli cüzdanlar;

⦁ Piyasa araçları ve özelleştirilebilir arayüz;

⦁ Eğitim materyalleri;

⦁ Demo hesap seçeneği sayesinde yatırımcılar platformu ücretsiz olarak inceleyebilir;

⦁ 7/24 müşteri desteği. Eksileri ⦁ Platform Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da mevcut değildir;

⦁ PrimeXBT regüle edilen bir borsa değildir;

⦁ Spot ticaret yoktur.

PrimeXBT Müşteri Desteği ve Topluluk Platformları

PrimeXBT, özellikleri ve gelecekteki güncellemelerle ilgili tüm bilgiler platformun resmi web sitesinde, blogunda ve sosyal medyada kolayca bulunabilir.

İşte ana PrimeXBT topluluğu ve destek kanalları:

İnternet sitesi: En önemli bilgiler için resmi PrimeXBT web sitesini ziyaret edin;

Medium: Önemli güncellemeler için PrimeXBT Medium sayfasına göz atın;

Blog: Özellikle kullanıcıları hedefleyen PrimeXBT blogunda düzenli olarak eğitici yazılar ve önemli haberler bulacaksınız.

PrimeXBT sosyal medya platformları:

Telegram ve ⦁ Discord: Telegram ve Discord’da büyüyen PrimeXBT topluluğuna katılın ve platformu diğer kullanıcılarla tartışırken tüm önemli gelişmeler hakkında güncellemeler alın;

Instagram: En son haberler, güncellemeler ve duyurular için PrimeXBT Instagram sayfasına göz atın.

Dilerseniz PrimeXBT’yi Facebook üzerinden de takip edebilirsiniz;

X (Twitter): Daha fazla bildirim ve güncelleme için PrimeXBT’yi X’te takip edin;

YouTube: Video güncellemeleri için PrimeXBT kanalına abone olun;

Reddit: PrimeXBT’nin ayrıca sorularınızı gönderebileceğiniz ve platformu tartışabileceğiniz bir Reddit sayfası vardır;

LinkedIn: Ağ kurmayı seviyorsanız, PrimeXBT’yi LinkedIn’de de takip ettiğinizden emin olun.

Sonuç

PrimeXBT, kripto alanında sadelik ve çok yönlülük özellikleriyle öne çıkmaktadır. Bir CFD borsası olarak, kullanıcıların tek bir platformdan kripto para birimleri, hisse senetleri, emtialar ve Forex dahil olmak üzere birden fazla piyasada işlem yapmasına olanak tanır.

PrimeXBT, 150 ülkede bir milyondan fazla kullanıcıya hizmet vererek düşük ücretler, gelişmiş ticaret araçları, kopyalama ticareti seçenekleri ve sağlam güvenlik önlemleri sunar, bu da onu hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için mükemmel bir seçim haline getirir.

Ancak potansiyel kullanıcıların yüksek kaldıraçlı alım satım işlemleriyle ilişkili risklere ve başlangıçta kripto para bulundurma ihtiyacına dikkat etmesi gerekse de PrimeXBT, tek bir platformla çeşitli alım satım faaliyetlerinde bulunmak isteyenler için yine de güvenilir bir seçimdir.

Sorumluluk Reddi: Bu sitedeki içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım spekülatiftir. Yatırım yaparken sermayeniz risk altındadır.