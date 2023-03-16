Fiyat/performans dengesinde vivo tarafından Türkiye’de üretilen vivo Y35’in detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not: Bu videoda yer alan vivo Y35 modeli, inceleme örneği olarak vivo Türkiye tarafından gönderilmiştir.

Şık ve premium sınıf tasarım

vivo Y35 164,3 x 76,1 x 8,3 mm boyutlarında ve sadece 188 gram ağırlığında geliyor. Plastik kasa ve arka yüzey sunan Y35’in buna rağmen görünüm bakımından üst seviye telefonlar gibi bir şıklık sunduğunu görmekteyiz.

Ekran noktasında 6,58 inç FHD+ IPS bir deneyim sunan vivo Y35, 90 Hz tazeleme hızı ve 550 nit parlaklık değeri taşıyor. Damla çentik tasarımıyla gelen telefon 20:9 bir ekran oranı sunuyor.

Android Güncellemesi & Güvenlik Güncellemesi

vivo, Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor ve giriş – orta seviyesi modellerinde Android Güncelleme

taahhüdü veriyor. Y35, Y22s ve V25 modelleri iki büyük Android Güncelleme taahhüdü ile satışa çıkıyor. Bunun yanı sıra üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi de sunuluyor. vivo’nun optimize edilmiş, güvenli, güncel ve keyif veren mobil deneyimler için en son özellikleri

kullanıcılarımıza zamanında, güvenlik güncellemeleriyle birlikte sunmaya yönelik süregelen

çabalarının bir parçası.

vivo Y35 özellikleri

Boyut: Y35 164,3 x 76,1 x 8,3 mm

Ağırlık: 188 gram

Ekran: 6,58 inç FHD+ IPS, 90 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680

Grafik: Adreno 610

Bellek: 8 GB (+8 GB Genişletilmiş RAM 3.0)

Depolama: 256 GB (+MicroSD Kart)

Kamera: 50 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 5, BT 5.0

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 18 Watt