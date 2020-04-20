Oyun
Premier Lig heyecanı FIFA’ya taşınıyor!
Premier Lig heyecanı FIFA‘ya taşınıyor! Koronavirüs sebebiyle liglerin tatil olmasıyla, profesyonel sporcuların bilgisayar oyunları üzerinden yaptıkları müsabakalar gündem olmuştu. Şimdi de Premier Lig oyuncuları FIFA 20‘de rekabet yaşayacak.
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Koronavirüs sebebiyle tüm dünya karantinaya girmiş durumda. Profesyonel sporların da askıya alındığı bu dönemde, video oyunlar birçok kişi için önemli bir zaman geçirme aracı oldu. Premier Lig‘i özleyenler için de lig NBC ekranlarında FIFA 20 ile kendini hatırlatacak. Premier Lig‘de yer alan 20 takımın tek maçlı eleminasyon sistemiyle yapacağı turnuvanın tüm geliri Ulusal Sağlık Servisi‘ne bağışlanacak. Tüm maçlar nbcsports.com, Premier Lig resmi sitesi ve sosyal kanallarıyla beraber Sky Sports’un Twitch ve Youtube kanallarında yayınlanacak.
Daha önce Amerika’da profesyonel futbol ve basketbol oyuncularının katılımıyla benzer organizasyonlar gerçekleşmişti. Amerikan Futbol Ligi oyuncuları ve yüksek seviyede mücadele veren FIFA oyuncuları birlikte takımlar oluşturmuşlardı. Ayrıca Kevin Durant, Devin Booker gibi önemli NBA yıldızları da NBA 2K20 üzerinden yaptıkları maçta büyük bir izleyici kitlesine ulaşmışlardı. Sanal Premier Lig maçları için de Liverpool‘un başarılı sağ beki Trent Alexander-Arnold ve Manchester City‘nin başarılı hücum oyuncusu Raheem Sterling FIFA 20 rekabetine katılacak isimlerden sadece 2’si. Bakalım ilerleyen zamanlarda diğer liglerden de benzer organizasyonlar gelecek mi?
Oyun
Efsane geri dönüyor! Grand Theft Auto 6 yolda!
Rockstar Games, ilk çıktığı günden beri büyük başarı yakalayan ve kitleleri bilgisayar başına kitleyen Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 için açıklamalarda bulundu. Geliştirme sürecinde olan oyun, Rockstar Games’in yeni bombası olacak!
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Grand Theft Auto 6 ne zaman karşımıza çıkacak
Hangimiz GTA Vice City oynayıp Malibu Club’a baskın yapmadık; hangimiz helikopter bölümünü geçmeye çalışmadık ki. Şimdi ise serinin en yeni oyunu olacak olan GTA 6 için heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz. GTA 6’ya ne zaman kavuşacağımızı ise, net olarak söylemek zor fakat bildiğimiz bir şey var ki; Rockstar Games, GTA 6 için kolları sıvayıp; çalışmalara başlamış durumda. Bazı problemlerden dolayı, oyunun çıkışının çok uzun sürebileceği ile ilgili türlü dedikodular olsa da; bizce Rockstar Games bu işin altından kalkacaktır.
Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, geliştirme sürecinde olan GTA 6, şimdiden dünya çapındaki milyonlarca oyuncuyu heyecanlandırmış durumda. Anlayacağınız; Grand Theft Auto adını duymak bile birçok oyuncu için akan suların durmasına sebep oluyor. Ayrıca Rockstar Games’in belirttiği üzere, oyun çok mütevazı bir boyuta sahip olacak. Tabi Rockstar’ın mütevazilik anlayışı diğer firmalardan biraz daha farklı olabiliyor; bunu da belirtmeden geçmeyelim. Bize kalırsa, yine büyük boyutlara sahip bir oyun ile karşılaşacağız.
Biraz geçmişe gidersek, bundan 7 yıl önce, yani 2013 yılında GTA 5 oyunu yayınlanmış ve hayatımıza girmişti. O günden bugüne GTA 6 ile ilgili birçok beklenti ve spekülasyon oluşsa da net bir şeyler söylemek pek mümkün olmamıştı. Hatta Rockstar Games’e yakın bazı kaynaklarca oyun zaten 2015 yılında geliştirilmeye başlanmıştı bile. Ama şimdi resmi ağızlardan bir şeyler duyuyor olmak bizleri umutlandırdı.
Bizce heyecanlanmak için henüz erken olsa da; efsanenin adını duymak bile bizleri umutlandırıyor. Dünyanın da an itibariyle içinde bulunduğu salgın durumunu göze alırsak; her an her şey olabilir. Yine de umuyoruz ki GTA 6 en kısa zamanda oyuncuların beğenisine sunulacaktır.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Genel
Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X haziran ayında geliyor!
Cyberpunk 2077 çıkışına yakın yen şeyler ortaya çıkmaya devam ediyor. Yeni gelen bilgilere göre Xbox One X, haziran ayında Cyberpunk 2077 temasıyla karşımıza çıkacak.
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Cyberpunk 2077 çıkmadan temalı Xbox One X!
CD Projekt Red‘in son yıllarda en çok merak edilen oyunu olan Cyberpunk 2077, çıkışına yakın heyecan yaratmaya devam ediyor. Son yıllarda Witcher serisi ile beğenileri toplayan firma, yeni oyunu ile hayranların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Daha önceki oyunlarının aksine daha farklı bir zaman diliminde geçecek oyun için şimdiden beklentiler yüksek. Hal böyle olunca CD Projekt Red firması da bunu kullanmak istiyor olabilir. Xbox ile anlaştığı öğrenilen firmanın, oyuna özel bir konsol çıkaracak. Özel sınırlı üretim olarak karşımıza çıkacak konsol, oyunun temasına uygun tasarım detayları barındıracak.
Xbox‘ın YouTube kanalı üzerinden duyurusu yapılan yeni konsol, haziran ayında oyuncuların beğenisine sunulacak. Yalnız ortada bir kaç sorun var ki kullanıcıların kafaları oldukça karışıyor. Öncellikle oyun eylül ayında piyasaya çıkacak. Yani Cyberpunk 2077 temalı Xbox One X konsolundan aylar sonra. Bu durum karşısında elimize konsolu alanların oyuna erkenden sahip olacağı bilgisi gelmedi. Her ne kadar konsol “bundle” başlığı altına satılacak olsa bile oyunun çıkışından çok önce piyasaya sürülecek. Bir diğer sıkıntı ise yeni nesil konsolların gelmelerinin çok yakında olması. Hem PlayStation hem de Xbox tarafı yeni nesil konsollarını çok yakın bir zaman da piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hal böyleyken kullanıcılar eski nesil bir konsola para vermek ister mi bilinmiyor.
Haber
Xbox ve PlayStation gibi oyun konsollarına ek vergi geliyor!
Geçtiğimiz saatlerde yayınlanan Resmi Gazete bildirisine göre, bugünden itibaren Xbox, PlayStation gibi büyük kitlelere hitap eden konsollara ek gümrük vergisi getirildi.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, video oyun konsolları, oyuncaklar, oyunla ilgili spor malzemeleri, golf sopaları, hoparlörler gibi dikkat çeken ürünlere ek gümrük vergisi eklendi. Vergi oranları ürünlere göre farklılık gösterek yüzde 5 ile yüzde 50 arasında değişecek, henüz video oyun konsollarına hangi oranda yansıyacağı ise belirtilmemiş.
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Yayınlanan kararda, vergi oranlarının ürünlere 30 Eylül tarihine kadar yüzde 50, 1 Ekim tarihinden itibaren ise yüzde 20 olarak yansıyacağı bildirilmiş.
Geçtiğimiz günlerde 499 dolar ile 549 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olacağı ortaya çıkan PlayStation 5 konsolunun, geçmişte uygulanan ve ek vergiler düşünüldüğünde fiyatlarının ciddi manada yüksek olabileceği öngörülüyor.
Ürünlerin tam listesi ise şu şekilde;
Kauçuk iplikler, tutkallar, plastik plaka/levhalar, demir veya çelikten vidalar, plastik ve metal düğmeler, bazı kaynak telleri, kağıt kesme makineleri, hava perdeleri, transformatörler, redresörler, sesli işaret cihazları, kesintisiz güç kaynakları, hoparlörler, röleler, multimetreler, saatler, kronometreler, aydınlatma cihazları aksam ve parçaları, hidrolik presler, video konsolları, bayram ve karnaval eşyası, sirk eşyası, çıtçıtlar ve bunların aksamları, golf sopaları, açık hava oyunlarına mahsus eşyalar