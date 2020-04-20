Mobil
Facebook Gaming uygulaması Android Store’da!
Geçtiğimiz yıl ülkemizde de yatırımlarını hızla artıran Facebook Gaming platformunun mobil uygulaması Android Store’a geldi.
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Facebook Gaming uygulaması kullanıcılara neler sunuyor?
Facebook Gaming üzerinden arkadaşlarınızla basit oyunlar oynayabilirsiniz ancak uygulamanın asıl odak noktası oyun yayınlarını izleyicilere ulaştırmak. Yayınlar sırasında sohbet işlevi aynı yayını izleyen diğer insanlarla konuşmanıza olanak tanımakta ve uygulama ile birlikte yerleşik olarak geliyor. Şu an için uygulama içerisinde reklamlar bulunmuyor. Bunun yerine yayıncıların para kazanabilmesi için Twitch’in bitlerine benzer şekilde yıldız sistemi ve yayıncılara abone olma imkanı mevcut. Uygulama üzerinden canlı yayın açabilmek de oldukça kolay ve hızlı. Tek yapmanız gereken sağ alt kısımdaki kamera simgesine dokunmak ve canlı yayına geç özelliğini kullanmak. Uygulamayı ilk başlattığınızda favori oyunlarınızı ve güncel olarak platformda trend olan içerikleri vurgulayan keşfet sekmesini göreceksiniz. Tıpkı Facebook üzerinde olduğu gibi paylaşımlara yorum yazabilecek ya da onları beğenebileceksiniz.
Henüz sadece Android Play Store üzerinde yayınlanan uygulamanın iOS sürümünün de kısa sürede geleceği öngörülüyor. Facebook tarafından Gaming platformu üzerine uzun süredir yatırım yapılmaktaydı. Bu yüzden böyle bir uygulamayı görmüş olmak şaşırtıcı değil. Şirketin oyun yayın platformlarının giderek büyüyecek bir sektör olduğunu düşündüğünü söyleyebiliriz. Twitch’in oyun yayın platformu olarak hakimiyetini göz önüne aldığımızda Facebook için hala çok uzun bir yol var.
Genel
Google Play 2019’un en iyileri belli oldu!
Google Play, 2019 yılına ait en iyi oyun, uygulama, film ve kitaplarını açıkladı. Peki en iyiler listesinde neler var? Gelin hep birlikte bir göz atalım.
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2019 yılı bizi birbirinden yeni uygulamalar, oyunlar, filmler ve kitaplarla buluşturdu. Geçtiğimiz günlerde Apple‘ın yılın en iyi iOS uygulamalarını ve oyunlarını açıklamasından sonra, benzer bir paylaşım da Google‘dan geldi. En iyilerin buluştuğu listede, Google Play kullanıcılarının oyları ile belirlenen bir dörtlü kategoriye de yer verildi.
Kullanıcıların oylarıyla belirlenen en iyiler listesi
En iyi uygulama: Video Editor – Glitch Video Effects
Kullanıcıların oyları ile yılın en iyi uygulaması olmayı başaran Video Editor – Glitch Video Effect uygulaması, çarpıcı video efektleri ile çalışmalarınıza kendi deyimleriyle sanatsal dokunuşlar yapabilmenizi sağlamayı vadediyor. TikTok, youtube ve instagram gibi paylaşım ve eğlence uygulamalarının fazlaca rağbet gördüğü bu günlerde, etkileyici video efektleri ile bu uygulamanın listede neden yer aldığını tahmin etmek pek de zor değil.
En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
2000’li yıllardan itibaren tüm oyunseverlerin gönüllerini fethetmeyi başarmış Call of Duty serisi, 2019 yılı içerisinde mobil versiyonuyla tanıtılmıştı. Kullanıcılardan fazlaca rağbet gören oyun, 2019 yılı en iyi oyun listesinde zirvede olmayı başardı.
En iyi film: Marvel Studios’ Avengers: Endgame
Avengers (Yenilmezler) serisinin geçen nisan ayında gösterime giren son filmi Endgame, 2,798 milyar dolar ile dünya çapında en çok gişe hasılatı yapan film olmayı başarmıştı. Film, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyisi olmaya da hak kazandı.
En iyi e-kitap: Scary Stories to Tell in the Dark
Alvin Schwartz imzalı korku hikayelerini barındıran kitap, Google Play kullanıcılarının oyları ile 2019 yılının en iyi e-kitabı olmayı başardı. Ayrıca kitaptan uyarlama bir filminin de yapıldığını söylemeden geçmeyelim.
Türkiye’de en iyi ikili
Ülkemizde yapılan oylamalar sonucu yılın en iyi uygulaması Oyna Kazan olurken, yılın en iyi oyun ödülünü ise Call of Duty: Mobile yine kimseye kaptırmadı.
Kullanıcıların oyları ile belirlenen en iyi dörtlü kategoriden sonra, gelin hep birlikte on kategorideki diğer en iyiler listesine hızlıca bir bakalım.
Google Play 2019 en iyiler listesi
- En iyi uygulama: Ablo
- En iyi oyun: Call of Duty: Mobile
- En rekabetçi oyunlar: Brawl Stars, Rumble Stars, Tacticool, Tennis Clash: 3D Sports
- En iyi bağımsız oyunlar: Ailment, Chuchel, G30 – A Memory Maze, Stardew Valley, Tiny Room Stories: Town Mystery
- En eğlenceli oyunlar: Angry Birds Dream Blast, Fishing Life, Golf Peaks, Mario Kart Tour, Vineyard Valley
- En yenilikçi oyunlar: Archero, Assassin’s Creed Rebellion, Auto Chess, The Elder Scrolls: Blades, Minit
- En iyi günlük yardımcılar: ActionDash, Boosted – Productivity & Time Tracker, Google Fotoğraflar’dan Gallery Go, Mubert, Post-it
- En iyi kişisel gelişim uygulamaları: SleepTown, Smarter, Drops’tan Scripts, Plank Egzersizi
- En iyi gizli cevherler: Big Bang AR, Concepts – Sketch, Design, Illustrate, MashApp – Video Punchlines, Morphin, Ruff
- En eğlenceli uygulamalar: Enlight Pixaloop, Pottery.ly 3D
Apple
iOS 12.2 güncellemesi yayınlandı
iOS 12.2, Apple‘ın dün Türkiye saatiyle 20:00‘da düzenlemiş olduğu 25 Mart etkinliği‘nde yeni servisleri Apple TV Plus, Apple Card ve Apple News Plus‘ı kullanıcılara sunduktan hemen sonra yeni iOS sürümünü de yayınladı.
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iOS 12.2 neler sunuyor?
iOS 12.2’nin güncelleme notunda Apple, “iOS 12.2 dört yeni animoji içerir. Bu güncelleme, kararlılık iyileştirmeleri ve sorun gidermeler de içerir.” şeklinde kısa bir açıklamaya yer veriyor.
Ortalama 830 Mb boyutunda olan bu güncelleme, yenilik bekleyen iOS kullanıcılarını biraz üzse de, en azından iOS 12.1.4‘te yaşanan kararlılık problemlerini düzelterek Apple‘ın bu güncellemede kullanıcı deneyimine yatırım yaptığını gösteriyor.
Yeni Animoji’ler!
Apple‘ın Face ID teknolojisi ile birlikte sunmuş olduğu Animoji özelliğine eklediği köpekbalığı, domuz, zürafa ve baykuş olmak üzere 4 yeni Animoji‘nin de kullanıcılara sunulduğu iOS 12.2 dün akşam duyurusu gerçekleştirilen Apple News+ hizmetini de kullanıcılara sunuyor.
Güncellemeye indirmek için Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemesi yolunu takip edebilirsiniz.
iOS 12.2 Güncellemesini alan cihazlar:
- iPad Air
- iPad Air 2
- iPad Pro
- iPad 9.7
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPad mini 4
- iPod touch 6th
- iPhone 5s
- iPhone SE
- iPhone 6/6 Plus
- iPhone 6s/6s Plus
- iPhone 7/7 Plus
- iPhone 8/8 Plus
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone Xs/Xs Max
Haber
iPhone XS pil performansı
iPhone XS pil performansı nasıl? Bir haftadır deneyimlediğimiz telefonla ilgili tecrübelerimizi anlattık.
Yıllardır Apple cep telefonu kullanıcısıyım. İlk telefonum iPhone 6’yı sanırım 2014’de almıştım. O zamandan beri sırasıyla iPhone 6s ve iPhone 7 ile kullanmaya devam ettim. Bir dönem Samsung Galaxy S8 kullandım. Ersin sağ olsun bana bir S8 hediye etmişti. Boyutu nedeniyle en beğendiğim Samsung telefonlardan biri olmuştu. Tabii ki S8’in efsane kamera performansını göz ardı etmemek lazım.
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2018 Haziran/Temmuz arasına ise Huawei P20 Pro kullanma şansım oldu. Telefonun menüler arasındaki akıcılığı ve pil performansı gerçekten çok başarılıydı. Sabah 7’de kullanmaya başladığım P20 Pro gece saat 00.30 civarında ancak “pil az” uyarısı veriyordu. P20 Pro’nun kamera performansı ile ilgili Instagram hesabımda paylaşımlar yaptım ancak şu anda piyasada satılan cep telefonları arasında en iyi kameraya sahip olduğunu düşündüğüm P20 Pro ile ilgili ayrıca bir yazıda detaylarını sizlerle paylaşacağım.
Bu arada kullandığım bu telefonların tümündeki kullanım alışkanlığım tabi ki pil tüketiminde en büyük etken. Ben işim gereği WhatsApp, mali uygulamaları ve sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum. Aynı zamanda YouTube’un yönetim uygulaması Studio da bu kullandığım uygulamalar arasında.
iPhone XS’in 2658 mAh değerindeki pili
Gelelim konumuzun başlığını oluşturan iPhone XS’in pil performansına. Sizlerin de bildiği üzere ekibimizden Aslı Amerika’da tatil yapıyordu. Tam da Apple’ın 2018 lansmanını yaptığı ve yeni iPhone XS, iPhone XS Max ile iPhone XR’ın lansman ve piyasaya çıkış haftasına denk gelmişti. Biz de bu fırsatı kaçırmayalım ve okuyucularımıza yeni çıkan iPhone’ların ne gibi yeniliklere sahip olduğunu anlatabilmek adına bir iPhone XS satın aldık.
Aslı sağ olsun Kerem ve Aydoğan’a güzel bir gol atarak iPhone XS’in kutu açılışını ABD’de 21 Eylül’de satın aldıktan birkaç saat sonra kutu açılış videosunu YouTube kanalımızdan yayınladı. Aslı’nın yurda dönmesiyle birlikte geçen hafta kullanmaya başladığım iPhone XS’in pil performansı benim için en önemli konu olduğundan ilk haftaki deneyimimi sizlerle paylaşmak istedim.
Öncesinde kullandığım Huawei P20 Pro 4000 mAh pile sahip güçlü bir cihaz olduğundan korkarak kullanmaya başladım. 2658 mAh pile sahip iPhone XS muhtemelen alışık olduğumdan yani sabah 07.00 gece 00.30 aralığında şarj ihtiyacı hissetmeden yaşama konforundan uzak olur diye düşünüyordum. Ancak beni yanılttı. Ya da tüm Apple ürünleri gibi ilk zamanlar pil performansı hakikaten çok başarılı. Şu an için durum şu yani ilk hafta boyunca sabah 07.00’de uyanınca şarjdan %100 güne başladığım iPhone XS gece yarısında halen %54 şarja sahipti. Bu inanılmaz bir performans.
Geçirdiğim gün boyunca evde ve ofiste Wi-Fi var. Telefonun Wi-Fi, Bluetooth ve hücresel veri bağlantısı açık. Sosyal medya, mail ve sürekli veri iletişimi sağlayan WhatsApp Web uygulaması da bilgisayarımda açık. Yani gayet performanslı kullanıyorum. Gece uçuş moduna alıp şarja takmadan uyudum. Sabah %54’den devam ettim ve saat 15.00 gibi zayıf pil uyarısı verdi.
Tabii bu ilk iki günün performansı. Apple kullanıcılarının en büyük baş belası pil performansı ile ilgili sizlere sürekli bilgilendirme yazıları yazacağım. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak 🙂
Tabii ki kamerası ile ilgili kapsamlı bir değerlendirme yazacağım. Sürecim devam ettiğinden şimdilik bir yorum yapmam doğru olmaz.